ستيفاني صليبا تلتصق بمحمد رمضان بصورة جريئة والجمهور: “وين مراته؟”

أثارت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، جدلاً بظهورها الجريء مع الفنان المصري محمد رمضان.

ونشرت ستيفاني صليبا صورها مع رمضان عبر حسابها على “انستجرام”.

وظهرت الفنانة اللبنانية وهي ترتدي فستاناً أبيض من الساتان، بفتحة جانبية جريئة تكشف ساقها بشكل كامل.

وكان الفستان مفتوحاً من الظهر أيضاً بطريقة فاضحة.

واحتضنت ستيفاني محمد رمضان في الصورة، والتصقت به بطريقة أثارت الانتقادات.

وعقبت: ” عبالكن تشوفونا بعمل سوا؟”.

هجوم وانتقادات

وتعرضت ستيفاني للهجوم بسبب صورتها الجريئة، وجاء في التعليقات: “هذه تجارتهم واغراءات هذة الدويلة كاسيات عاريات”.

واتهمتها أخرى بمحاولة التسلق على شهرة رمضان، وكتبت: “العما شو تشيب كيف عم تشحدي الشهرة و تتسلقي ع ظهرو .. انا حاسو انو مش عارف مين انتي”.

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واستحضر آخر تصريحات رمضان سابقاً، وكتب: ” لا ..لانو بعد ما خلقت الممثلة اللبنانية اللي ممكن يقبل هوي يمثل معا يا غشيمة”.

وأجاب آخر: ” إذا قبلت مرتو من بعد هالصورة!”.

محمد رمضان عاري الصدر!

وقبل أيام، أثار رمضان، موجة جدل واسعة بفيديو جديد مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

وظهر محمد رمضان بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على (انستجرام)، وهو يرتدي سروالاً فقط، وكان عاري الصدر.

بينما ظهرت أورفاشي راوتيلا، وهي ترتدي ليجن أزرق ضيق، مع توب أزرق نصف بطن.

وأدى الثنائي رقصة جريئة على أنغام أغنية (ياحبيبي)، التي أداها محمد رمضان وميتري جيمس.

وعلق رمضان على الفيديو: (هل أنتم مستعدون للأمر؟ كونوا بالقرب).

إلى المملكة لأول مرة

وكانت ستيفاني قد أثارت قبل أسابيع إعجاب جمهورها، بارتداءها الحجاب، احتراماً لعادات وتقاليد السعودية حين تواجدت هناك.

ومنذ وصلت إلى العاصمة الرياض، نشرت ستيفاني صليبا صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي العباءة السوداء.

وتوالت صور ستيفاني صليبا بالحجاب في أغلب الصور، ونسقت غطاء الرأس مع فساتينها المحتمشة التي ترتديها.

وحين وصلت ستيفاني إلى السعودية، ظهرت بالمطار بفستان مكشوف، ثم ارتدت العباءة.

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وعلقت حينها: (إلى المملكة لأول مرة، الرياض، السعودية).

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لقاء قريب

وبنفس العباءة، ودعت ستيفاني الرياض قبل أيام، معقبة: (أغادر المملكة اليوم…. الى لقاء قريب).

وأثنى الجمهور على تصرف ستيفاني وارتداءها الحجاب.