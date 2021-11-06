خطيب لبناني يفتح النار على “قرداحي” وحكومة لبنان ويعتذر للسعودية

شن الداعية اللبناني الدكتور أحمد المزوق، خطيب مسجد أبي بكر الصديق في بيروت، هجوما عنيفا على حكومة لبنان والساسة اللبنانيين، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع دول الخليج عامة والسعودية بشكل خاص.

وألقى الداعية اللبناني في حديثه من على المنبر بخطبة الجمعة، باللوم على الحكومة اللبنانية وحملها المسؤولية كاملة.

وقال إن لبنان بلد محتل من إيران وإن قرارات الحكومة اللبنانية تصدر في الأساس من طهران. حسب تعبيره

خطيب مسجد أبي بكر الصديق في بيروت، الدكتور أحمد المزوق يهاجم السياسيون في لبنان :

وزير سفيه يتحدث عن البدو وهم يشرفونه هو وأسياده .. وأخر يبرر للمليشيات قصف بلاد الحرمين pic.twitter.com/Jl7ogvMMDF — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 6, 2021

وقال “المزوق” وفق ما رصدت (وطن) في مقطع مصور انتشر له الخطبة: “ليست مشكلة لبنان مع الخليج ولا مع السعودية. مشكلة لبنان فيه نفسه. لبنان بلد محتل من إيران، القرارات في بلدنا تصدر من طهران”.

وتابع مخاطبا الحضور في المسجد:”لا تتعجبوا من حديثي وإن كان هناك عجب فتعجبوا من صبر بلاد الحرمين على ما عاينته وواجهته من بلادنا على مدى سنوات.”

ولفت خطيب مسجد أبي بكر الصديق، إلى إغراق لبنان السعودية بالمخدرات.

وقال إنه خلال 6 سنوات والسعودية صابرة على ضرب شبابها، بالمخدرات حيث تم تهريب أكثر من 600 مليون حبة كبتاغون تم القبض عليها وما خفي أعظم.

واستطرد “المزوق”: “هنا في بلادنا في البقاع يتم تدريب منظمة إرهابية هي الحوثي. ويصدر هؤلاء الجنود من لبنان إلى اليمن ليقصفوا السعودية. وقد قصفوا مكة مرة أو مرتين”.

وأوضح متسائلا ومستنكرا:”هل اكتفى لبنان بذلك!. لا بل خرج ذلك الوزير السفيه فتكلم عن البدو الذين يشرفونه هو وأسياده”. في إشارة منه إلى وزير الخارجية السابق، شربل وهبة وتصريحاته التي أساء فيها للسعودية والخليجيين ووصفهم بالبدو، ما ترتب عليه أزمة كبيرة انتهت بإقالته وقتها.

الداعية أحمد المزوق يصف جورج قرداحي بالسفيه

وتابع الداعية اللبناني مشيرا أيضا إلى تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، عن حرب اليمن والحوثي والتي تسببت في قطع العلاقات مع الرياض.

وقال واصفا قرداحي بـ”السفيه”: “جاء وزير سفيه آخر فتكلم عن تلك المنظمة الإرهابية الحوثية وبرر لها إرهابها وقصفها لبلاد الحريمن. وكأن المصائب لا تكفي لبنان.”

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كما تحدث “المزوق” عن تسريبات وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، التي زادت من حدة الأزمة:”ثم جاء وزير الخارجية فزا الطين بلة وزاد في سفهه عن أسلافه. فبرر للأول ما تكلم به عن الحوثي. وزاد سوء وفساد فبرر تهريب لبنان المخدرات إلى السعودية.. هل تصدقون أن يفعل ذلك وزير خارجية؟!”

والأسبوع الماضي، تناقل ناشطون بمواقع التواصل، ما قالوا إنه تسريب صوتي، منسوب إلى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، وتسبب في تعميق الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والرياض.

وزير الخارجية اللبناني،يتبجح،ويقول: السعودية سوق للمخدرات،إذا كانت السعودية،سوق للمخدرات،فلماذا تكشف الشحنات القادمة من لبنان،وتقبض على أصحابها.يظل اللئيم في غيّه لئيما،بالتطاول على السعودية،ويُبدي الأسف،والإعتذار ظاهريًا فقط،خليكم مع حزب الشيطان لأنكم مثله في الشيطنة العاجزة.. https://t.co/DhGS3OMMI8 — زينب غاصب (@zainabghasib) November 3, 2021

الأزمة بين لبنان ودول الخليج

وكانت أزمة دبلوماسية حادة اندلعت بين لبنان والسعودية قبل أيام، وصلت إلى درجة سحب السفراء وطرد سفراء لبنان من دول الخليج.

حدث ذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وصف فيها حرب اليمن بالعبثية، وقال إنّ الحوثيين يدافعون عن أنفسهم ضدّ اعتداء خارجي.

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التسريب المنتشر بين النشطاء ظهر فيه صوت منسوب الى وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب، وهو يتحدث لمجموعة من الصحافيين عن أزمة لبنان والسعودية التي تسبب بها قرداحي.

وخفف الوزير اللبناني في تصريحاته من أهمية الدعم المالي الخليجي للبنان. معتبرا أن “المساعدات المهمة كانت تأتي لهم من الاتحاد الأوروبي”.

تسجيّلات مسرّبة تُنشر للمرّة الأولى… تكشف تورّط وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب.. وهذا ما حاول إخفاءه عن الإعلام لمشاهدة الفيديو كاملا https://t.co/fpasHZN5ar pic.twitter.com/FBzrP1Fk7L — السياسة الإلكتروني (@AlseyassahNews) November 3, 2021

أما مساعدات السعودية فهي ليست للدولة -وفق حبيب- بل أعطيت في الانتخابات. وأعطيت مساعدات لهيئة الإغاثة بعد 2006 “التي لا نعرف أين أنفقت. لكن الدولة لم تأخذ منها شيئاً” حسب وصفه.

ووفق التسريبات أيضا فقد اعترف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، بتهريب المخدرات إلى السعودية، وبرر إرسالها بأن لها سوقا هناك.

#نشرة_الرابعة | وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب يعترف بتهريب المخدرات إلى #السعودية ويبرر إرسالها بأن لها سوقا هناك pic.twitter.com/iYwpUAVUds — العربية (@AlArabiya) November 3, 2021

كما اعتبر عبدالله بوحبيب تصريحات قرداحي اختلافاً في وجهات النظر ولا تستدعي كل هذه الضجة.

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وعلقت صحيفة “عكاظ” السعودية على تلك التسريبات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، بأن وزير خارجية لبنان حاول منع انتشارها بعدما نصحه مقربون منه بهذا ونصحوه بأنها ستعمق الأزمة أكثر.

وقالت إنّ بوحبيب استجدى الصحفيين الذين كانوا حاضرين، عدم نشر هذه التصريحات إلا أنها خرجت ووصلت للصحيفة السعودية بشكل ما.حسب زعمها.