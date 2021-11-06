حفل ترافيس سكوت يتحوّل لمأساة .. قتلى ومصابون بعضهم توقف قلبه (فيديو)

قتل 8 أشخاص وأصيب المئات، في حادث تدافع خلال مهرجان Astroworld الذى أحياه النجم العالمي ترافيس سكوت في مدينة هيوستن الأمريكية.

وقال المسؤولون إن التدافع حدث بينما “بدأ الحشد في الانضغاط نحو مقدمة المسرح” في حوالي الساعة 9:00 مساءً عندما كان ترافيس سكوت يغني.

وكان هناك حوالي 50000 شخص يحضرون الحفل في NRG Park في هيوستن، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال رئيس الإطفاء في هيوستن صموئيل بينا، في مؤتمر صحفي “تسبب ذلك في بعض الذعر وبدأ يتسبب في بعض الإصابات. وبدأ الناس في السقوط وفقدوا الوعي وخلق المزيد من الذعر.”

وتابع: “لدينا ما لا يقل عن ثماني وفيات وعشرات الجرحى”.

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وأضاف أنه لم يتسن التأكد من سبب الوفاة إلا بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية.

وقال “بينا” إن 17 شخصا نقلوا الى المستشفى من بينهم 11 أصيبوا بـِ “سكتة قلبية”.

ونقلت “ديلي ميل” عن صحيفة “هيوستن كرونيكل” أن سكوت كان على خشبة المسرح عندما وقع الحادث، وأوقف الغناء عندما أحس بالمشكلة.

كما ذكرت صحيفة “كرونيكل” أن الناجين وصفوا مشاهد فوضوية لأشخاص محاصرين، وكثير منهم يكافحون من أجل التنفس.

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وقال أحد الناجين: “كنا نتشبث ببعضنا البعض لتجنب الانفصال”.

“ليلة مأساوية للغاية” في حفل ترافيس سكوت

وقالت لينا هيدالجو، مسؤولة كبيرة في مقاطعة هاريس، إنها كانت “ليلة مأساوية للغاية”.

وأضافت “قلوبنا محطمة. يذهب الناس إلى هذه الأحداث لقضاء وقت ممتع، لتكوين الذكريات”.

وتحقق شرطة هيوستن في سبب الحادث وتراجع لقطات فيديو من الساحة.

وقال “لاري جيه ساتروايت” قائد الشرطة: “على مدار بضع دقائق فقط، تعرض فجأة العديد من الأشخاص على الأرض لنوع من السكتة القلبية”.

وتابع:”بدأنا على الفور في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ونقل الأشخاص في ذلك الوقت”.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المسعفين ينعشون فاقدي الوعي في الجمهور مع استمرار الحفلة الموسيقية.

وألغى منظمو Astroworld بقية المهرجان المقرر استمراره يوم السبت.

وقالوا على صفحة الحدث على Instagram: “قلوبنا مع عائلة Astroworld الليلة – خاصة أولئك الذين فقدناهم وأحبائهم”.

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وأظهرت لقطات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يندفعون عند بوابات حديقة NRG، مع عدم تمكن الأمن من احتواء التدفق.

وشوهد العديد من الأشخاص وهم يسقطون على الأرض ويسقطون أجهزة الكشف عن المعادن عند المدخل. لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الحادث مرتبطًا بالوفيات.

كما قالت السلطات إن أكثر من 300 شخص أصيبوا بجروح على مدار اليوم ، بينهم من أصيبوا بخدوش ورضوض طفيفة.

وأطلق سكوت مهرجان الموسيقى Astroworld في عام 2018.

وحقق مغني الراب البالغ من العمر 29 عامًا، ولديه طفل من المشاهير الاجتماعيين كايلي جينر، إنجازًا كبيرًا في عام 2013 وحصل على ستة ترشيحات لجوائز جرامي.