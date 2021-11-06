بريطانيا تطلب من قطر المساعدة في صفقة غاز وسط ارتفاع أسعار والمخاوف من أزمة وقود الشتاء watanserb.com
تعتبر دولة قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم
تقارير

بريطانيا تطلب من أمير قطر المساعدة لإنقاذها من تداعيات أزمة الغاز

كتب أنس السالم
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كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، عن أن بريطانيا تواصلت مع دولة قطر من أجل اتمام صفقة غاز طويلة الأجل؛ لدعم الإمدادات وسط ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة وتزايد المخاوف من أزمة وقود الشتاء.

وتعتبر دولة قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وبحسب الصحيفة فقد أجرى الوزراء البريطانيون محادثات مع دولة قطر للتوصل إلى ترتيب تصبح فيه قطر “المورد الأخير” للغاز الى المملكة المتحدة.

وسيضمن ذلك مصدرًا مستقرًا للغاز الطبيعي المسال من قطر حتى عندما تكون الإمدادات العالمية شحيحة.

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وتسعى البلاد إلى تنفيذ الصفقة بسبب المخاوف من زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا.

جونسون طلب من الأمير تميم المساعدة 

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أنّ دولة قطر قامت أيضًا بإعادة توجيه أربع ناقلات كبيرة إلى المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت الصحيفة أن الشحنات جاءت بعد أن طلب رئيس الوزراء البريطانيّ بوريس جونسون من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المساعدة.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هذا العام بعد نقص الإمدادات وزيادة الطلب من الاقتصادات التي أعيد فتحها بعد إغلاق COVID-19.

وفي الوقت نفسه ، أدى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى انخفاض الإمدادات إلى أوروبا.

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وقد أحدث ذلك صدمات من خلال الصناعات التي تعتمد على الطاقة، حيث دعا قطاع الصلب في المملكة المتحدة مؤخرًا من أجل الإغاثة المالية.

وتوقفت ما يقرب من نصف شركات الطاقة في المملكة المتحدة عن التداول منذ بداية العام، مع انهيار 19 شركة في الشهرين الماضيين فقط.

وحسب التقديرات الرسمية تقدَّر احتياطيات قطر المؤكَّدة من الغاز الطبيعي بـ879.9 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل 12.9% من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

قطر “غير سعيدة” بسبب ارتفاع أسعار الغاز

وفي شهر اكتوبر الماضي، أكدت دولة قطر، أنها “غير سعيدة” بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وقال سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة للصحافيين “أنا غير سعيد بارتفاع أسعار الغاز. هذا أمر سلبي للزبائن ورضا الزبائن أهم أمر بالنسبة إلي”.

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وأعرب الكعبي أيضا عن “قلقه” من الشتاء في أوروبا، مؤكدا أن “المخزونات” في مستوى متدن هناك.

وذكر الوزير القطري أن بلاده بلغت “الحد الأقصى” فيما يتعلق بإمدادات الغاز، مشيرا أنها تنتج 77 مليون طن سنويا.

 

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أنس السالم

كاتب ومحرر صحفي من فلسطين.
مدير تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب

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