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القطري سلطان المعاضيد أول خليجي يحقق إنجازاً ضخماً وهذه قصته

كتب رفيف عزيز
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احتفى العديد من النشطاء القطريين على مواقع التواصل، بسلطان المعاضيد، رائد الأعمال القطري في مجال التكنولوجيا، والإنجاز الكبير الذي حققه مؤخرا.

ووفق حسابات قطرية بتويتر فقد أصبح سلطان المعاضيد، أول قطري وخليجي ينجح في تأسيس شركة استثمارية أمريكية، ويتم إدراجها في البورصة الأمريكية.

وأشارت شبكة “مرسال قطر” إلى أن المعاضيد، نفذ اندماج مع شركة “بابيلون”.

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هذا وتقدر قيمة الشركة السوقية التي أنشأها المعاضيد وأدرجت في البورصة الأمريكية بأكثر من 4 مليار دولار.

وسبق أن استضاف تلفزيون قطر، سلطان المعاضيد على شاشته في العام 2019، للحديث عن أهمية الإنترنت في تسهيل حياة الإنسان.

وأشاد العديد من النشطاء بإنجاز القطري المعاضيد، وأكدوا أن ما حققه هو فخر للقطريين بشكل خاص، والخليجيين والعرب بشكل عام.

وكتبت ناشطة:”سبحان الله و ماشاءالله من فتره كنت اقول وين وصل بحلمه”.

فيما دون مغرد آخر:”ما شاء الله والله يوفقه هذا المثال اللي يحتذى به والمفروض يستضاف في المناسبات يفيد الناس بحلمه ومشروعه مو مشاهير المياعه والصياعه والفلس.”.

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رفيف عزيز

رفيف عزيز محررة منوعات تهتم بالقضايا الفنية والاجتماعية. رفيف التحقت بصحيفة وطن عام ٢٠١٧ وتشرف على قسم حياتنا الذي يعنى بالقضايا الفنية والغجتماعية في الوطن العربي

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