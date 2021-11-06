القطري سلطان المعاضيد أول خليجي يحقق إنجازاً ضخماً وهذه قصته

احتفى العديد من النشطاء القطريين على مواقع التواصل، بسلطان المعاضيد، رائد الأعمال القطري في مجال التكنولوجيا، والإنجاز الكبير الذي حققه مؤخرا.

ووفق حسابات قطرية بتويتر فقد أصبح سلطان المعاضيد، أول قطري وخليجي ينجح في تأسيس شركة استثمارية أمريكية، ويتم إدراجها في البورصة الأمريكية.

في انجاز قطري جديد 🇶🇦 سلطان المعاضيد أول قطري وخليجي يؤسس شركة استثمارية امريكية تندرج في البورصة الاميركية وينفذ اندماج مع شركة بابيلون تقدر قيمة الشركة السوقية بأكثر من 4 مليار دولار#مرسال_قطر | #قطر pic.twitter.com/ifUIjOSQaE — مرسال قطر (@Marsalqatar) November 6, 2021

وأشارت شبكة “مرسال قطر” إلى أن المعاضيد، نفذ اندماج مع شركة “بابيلون”.

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هذا وتقدر قيمة الشركة السوقية التي أنشأها المعاضيد وأدرجت في البورصة الأمريكية بأكثر من 4 مليار دولار.

وسبق أن استضاف تلفزيون قطر، سلطان المعاضيد على شاشته في العام 2019، للحديث عن أهمية الإنترنت في تسهيل حياة الإنسان.

سلطان المعاضيد رائد أعمال قطري في مجال التكنولوجيا يوضح أهمية الإنترنت في تسهيل حياة الإنسان #حياتنا #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/TMq16n2Rke — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) August 19, 2019

وأشاد العديد من النشطاء بإنجاز القطري المعاضيد، وأكدوا أن ما حققه هو فخر للقطريين بشكل خاص، والخليجيين والعرب بشكل عام.

وكتبت ناشطة:”سبحان الله و ماشاءالله من فتره كنت اقول وين وصل بحلمه”.

سبحان الله و ماشاءالله من فتره كنت اقول وين وصل بحلمه — بنت حمد (@binthamad78) November 6, 2021

فيما دون مغرد آخر:”ما شاء الله والله يوفقه هذا المثال اللي يحتذى به والمفروض يستضاف في المناسبات يفيد الناس بحلمه ومشروعه مو مشاهير المياعه والصياعه والفلس.”.

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