الأردنيون يهتفون لصدام حسين باحتفالات نيل الرمثا لقب الدوري (فيديو)

لليوم الثالث على التوالي، تواصل جماهير نادي الرمثا الأردني، احتفالاتها بتحقيق النادي لقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والذي انتظره أهل المدينة منذ 39 عاماً.

وخلال احتفالات ليليّة، ردّد الجمهور هتافاتٍ تستذكر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وبعد الفوز عمت الأفراح شوارع مدينة الرمثا تزامناً مع احتفالات الجماهير في استاد عمان الدولي، شرق العاصمة عمان ومحيطه. في أعقاب رفع أبطال الدوري كأس البطولة.

وكان أهالي الرمثا شرعوا في تزيين المدينة، استعداداً للاحتفال باللقب الثالث في تاريخ نادي المدينة بالأعلام وشعار فريقها لكرة القدم والمجسمات الرياضية والشاشات العملاقة.

اقرأ أيضاً: دموع مشجع أردني مسن تثير تعاطف الأردنيين .. لماذا بكى! (صورة)

وكان نادي الرمثا توج، الخميس، بطلا للدوري الأردني لكرة القدم 2021 بعد تعادله مع فريق الجزيرة بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب عمان الدولي في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الأردني.

وبهذا التعادل رفع فريق الرمثا رصيده إلى 47 نقطة ليحسم لقب الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن الوحدات الذي حقق فوزا على شباب العقبة بخمسة أهداف نظيفة.

المدير الفني للرمثا

وأهدى العراقي أمين فيليب، المدير الفني للرمثا، لقب الدوري الأردني للمحترفين إلى المدرب الراحل، عمو بابا.

وقال فيليب في تصريحات لقناة الأردن،، بعد تتويج فريقه باللقب: “الراحل عمو بابا هو من صنعني في مجال التدريب، وعلمني أشياء كثيرة”.

وأضاف: “حصد اللقب له طعم خاص، وهو أول لقب في مسيرتي التدريبية بالأردن.. كذلك أهدي الإنجاز للجماهير الرمثاوية العريقة، التي تمكنت من حفر اسمي في قلوبها”.

اقرأ أيضاً:

وواصل: “إحراز اللقب لم يكن سهلا، كان هناك ضغط كبير في المواجهات خلال مرحلة الإياب. وأشكر الجهاز التدريبي والطبي واللاعبين الأبطال”.

وختم بقوله: “رئيس النادي، المحامي عوني الزعبي، هو من اختارني لتسلم المهمة. وطلب مني ضرورة العمل على إحراز اللقب. فاشترطت عليه لتحقيق هذا الهدف عدم التدخل في عملي. وهذا ما ساهم في تتويج الرمثا الليلة بلقب الدوري”.

وامس الجمعة، خيّم الحزن على مدينة الرمثا، وذلك بسبب وفاة طفل سقط من مركبة ليلة الاحتفال بحصول “نادي الرمثا” على لقب الدوري الأردني لعام 2021.