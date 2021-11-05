نتفليكس تفاجئ الجمهور بعد نجاح “لعبة الحبار” بما ستبثه لمخرج المسلسل

باتت تتوفر الآن على نتفليكس Netflix أحدث ثلاثة أفلام تم إنتاجها لمبتكر مسلسل لعبة الحبار، هوانج دونغ هيوك، وذلك بعد نجاح مسلسله الذي أصبح أكثر المسلسلات مشاهدة على المنصة.

ومن بين تلك الأعمال فيلم Silence، الذي تم إصداره في عام 2011.

وتدور أحداثه في خضم العديد من عمليات التستر . إذ يحاول المعلم المهتم فضح العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين يسيئون معاملة الطلاب في مدرسة للصم.

الفيلم الثاني هو Miss Granny تم اصداره عام 2014. وتدور أحداثه حول أرملة مسنة، تُرسل إلى دار للمسنين.

العرض الثالث والأخير هو The Fortress لعام 2017، ويتحدث عن قصّة مهاجمة قوات Qing مملكة جوسون في القرن السابع عشر. حيث يحافظ الملك إينجو وخدمه بأرضهم، وهي قلعة جبلية تاريخية.

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يأتي هذا التطور بعد البرنامج التلفزيوني – الذي قام ببطولته Lee Jung-jae و Park Hae-soo و HoYeon Jung – والذي ينتقد الرأسمالية وقد حقق 891 مليون دولار من “قيمة التأثير” لـ Netflix ، والتي تُترجم إلى أكثر من 4.4 مليون مشترك جديد.

مبتكر لعبة الحبار: لم تجعلني ثريا!

قال هوانج دونغ البالغ من العمر 50 عامًا أن لعبة الحبار Squid Game لم تجعله ثريًا بشكل خاص، على الرغم من نجاحها الهائل.

واضاف لصحيفة الغارديان: “أنا لست بهذا الثراء. لكن لدي ما يكفي. لدي ما يكفي لوضع الطعام على الطاولة. وليس الأمر كما لو أن Netflix تدفع لي مكافأة. دفعت Netflix لي وفقًا للعقد الأصلي”.

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قال هوانج أيضًا أن العرض يعتمد على تجاربه الخاصة.

وأوضح: “كنت مرهقًا مالياً للغاية لأن والدتي تقاعدت من الشركة التي كانت تعمل بها. كان هناك فيلم كنت أعمل عليه لكننا فشلنا في الحصول على تمويل. لذلك لم أتمكن من العمل لمدة عام تقريبًا”.

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ومضى المخرج يصرح بأن عائلته تعرضت فيما بعد لضائقة مالية شديدة نتيجة للمشروع.

يتذكر قائلاً: “كان علينا الحصول على قروض – أمي وأنا وجدتي”.

ثم تحدث المخرج عن عملية الإنتاج المرهقة لـ Squid Game ، والتي حدثت طوال معظم العام الماضي.

لقد كان مرهقًا جسديًا وعقليًا وعاطفيًا. ظللت أملك أفكارًا جديدة وأراجع الحلقات بينما كنا نصور ، لذا تضاعف حجم العمل.كما قال هوانج دونغ