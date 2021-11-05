لماذا مُنع عرض “فيلم الأبديون” بالسعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان!

نشر موقع “deadline” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن حظر مجموعة من الأفلام على غرار “فيلم الأبديون” في بعض الدول العربية.

وسجل المقطع الترويجي لفيلم “Eternals” لمنتجه “مارفل إنترتينمنت” في اليوم الأول من عرضه 7.6 مليون دولار.

وعلى الرغم من هذا الفيلم قد يحظى بأعلى نسب المشاهدة من قِبل الجماهير. إلا أن شاشات السينما في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان لن تقوم بعرضه.

وهذا الفيلم كان من المقرر عرضه في هذه الدول في 11 نوفمبر الجاري.

دواعي منع عرض فيلم الأبديون في دول الخليج

ولو لم تقدم كل من استوديوهات ديزني أو المناطق المحلية أسباب رسمية حول منع عرض الفيلم، فإليك فهمنا لما حصل.

لن يتمّ عرض فيلم “الأبيدون” في السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان.

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في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان، كان المكلفون بالرقابة يسعون إلى حذف المزيد من المشاهد الحميمية في الوقت الذي اختارت فيه ديزني عدم القيام بالتعديلات، وهكذا منعت هذه الدول عرض الفيلم.

وفي هذه الأثناء، منعت الكويت وقطر إيقاف عرض هذا الفيلم الذي هو للمخرجة كلوي تشاو.

قد لا تكون المشكلة بسبب القبلة بين شخصين من نفس الجنس، بل بالأحرى أن هذه الأسواق تاريخيا لها مشكل مع تمثيل الذات الإلهية والأنبياء، وهي أمور تعتبر إزدراء للدين.

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أما في الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان ومصر، فنعتقد أنه سيتم إصدار نسخة من الفيلم تحذف كل المشاهد الحميمة سواء كانت بين جنسين مختلفين أو بين مثليين. وهي أمور عادية بشكل عام في مثل هذه الدول.

وفي مايو 2017، تم حظر فيلم Wonder Woman التابع لشركة الإنتاج الامريكية “وارنر برذرز” رسميًا في لبنان بداعي أن الممثلة الرئيسية غال غادوت هي إسرائيلية وجندية سابقة في جيش الإسرائيلي. وهذا الفيلم كذلك تم منعه في تونس.