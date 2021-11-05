منتدى التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل والهند وأمريكا .. ما هدفه!

تطرّقت “أرحمه صديقه” الباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية بباكستان، في مقال نشرته بموقع “ميدل ايست اي” البريطانيّ، إلى تضافر جهود كلّ من الولايات المتحدة والإمارات والهند وإسرائيل معاً عبر الإعلان عن إطلاق منتدى التعاون الاقتصادي.

منتدى التعاون الاقتصادي

وقالت “صديق” في مقالها: “إن احتواء الصين سيكون عنصرا رئيسيا في الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الدول الأربع”. مضيفةً أن يبدو أن الحزبية الصغيرة – نتيجة ثانوية للنزعة الإقليمية المتزايدة – هي النظام السائد اليوم.”

جاء مثال حديث في ختام اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والهند وإسرائيل الأسبوع الماضي. حيث اختاروا إطلاق منتدى للتعاون الاقتصادي.

كما ناقشوا المشاريع المشتركة في النقل والتكنولوجيا والتجارة، من بين مجالات أخرى.

وسلط الاجتماع الضوء على مدى التحول في الجغرافيا السياسية لغرب آسيا منذ توقيع اتفاقيات التطبيع العام الماضي.

تتمتع واشنطن وأبو ظبي ودلهي وتل أبيب بالفعل بعلاقات قوية فيما بينها.

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وإسرائيل هي واحدة من أكبر موردي الأسلحة للهند . في حين أن الإمارات حيوية لأمن الطاقة في الهند.

كما تستضيف الإمارات ملايين العمال الهنود، مما يساهم بشكل كبير في تدفقات التحويلات إلى الهند.

الهند عضو بالفعل في الرباعية مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، على أساس المصالح المشتركة في شرق آسيا.

والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تحتاج إلى مزيد من التفاصيل، وتوقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل يكشف في حد ذاته.

وقد عززت الدول الأربع بالفعل تعاونها في التجارة والاستثمار. وأبدت دعمًا قويًا لبعضها البعض في القضايا السياسية الحاسمة.

في وقت سابق من هذا العام، حاولت الإمارات نزع فتيل التوترات بين الهند وباكستان. ووقعت دبي مؤخرًا اتفاقية مع دلهي لبناء بنية تحتية – تشمل أبراج تكنولوجيا المعلومات ، ومراكز لوجستية ومستشفى – في كشمير التي تحتلها الهند.

الاستجابة لصعود الصين

على الرغم من أن “الرباعية الجديدة” تدعي أن لديها أجندة أمنية محدودة ولا يوجد عنصر عسكري مرئي. يبدو أن لديها نغمات استراتيجية تهدف إلى التطويق والاحتواء.

في حين أن الانسحاب الأمريكي الأخير من أفغانستان يشير إلى أن واشنطن قد تقلص أخيرًا وجودها في غرب آسيا. فقد انضمت واشنطن لاحقًا إلى تحالف Aukus في سبتمبر.

ويهدف الترتيب الثلاثي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى حد كبير إلى الحد من التوسع الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يبدو أن تشكيل الرباعي الجديد مرتبط أيضًا بسياسة احتواء الصين لإدارة بايدن. مع زيادة بكين مشاركتها مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ، تستجيب واشنطن الآن بنشاط لصعود الصين على جبهات متعددة: عسكرية وسياسية واقتصادية.

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يشير التحالف الجديد إلى رغبة واشنطن في إبعاد أبو ظبي وتل أبيب عن بكين.

يبدو أن هناك دافعًا مشابهًا يقود الهند. لم تكن العلاقات بين بكين ودلهي، خاصة بعد المواجهة الحدودية العام الماضي، في أفضل حالاتها. هناك الآن اعتراف متزايد في دوائر صنع السياسة الهندية بوجوب مواجهة هذا التهديد.

بالإضافة إلى ذلك، مثلت رحلة فرار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني نكسة كبيرة للهند في أفغانستان، مع إعطاء باكستان مكانة بارزة في البلاد.

أعطى هذا دلهي دفعة أخرى لتشكيل تحالفات جديدة ، ومع ظهور الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل كمراكز تكنولوجية قوية ، فإنهما سيشكلان شركاء مهمين.

ضغوط متزايدة

من المهم أيضًا ملاحظة أنه منذ توقيع إيران والصين شراكة استراتيجية شاملة في مارس، أصبحت طهران رسميًا جزءًا من مبادرة الحزام والطريق التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.

يمكن أن يؤدي السلام في أفغانستان إلى تمديد الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، مما يعزز البصمة العالمية للصين ومكانة جميع البلدان المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك باكستان وإيران.

لقد وصف نظام طالبان الجديد في كابول الصين بأنها “الشريك الأكثر أهمية” وأعرب عن رغبته في أن تكون جزءًا من الممر الاقتصادي. هذا شيء لن ترحب به أي دولة من دول الرباعي 2.0.

في الوقت نفسه، سيزيد التحالف الجديد من الضغط على المملكة العربية السعودية لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.

كما ستدفع الصين وإيران وباكستان وتركيا لزيادة التعاون الاقتصادي والأمني.

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ويظهر أن الكفاح من أجل القضية الفلسطينية شبه منسي: على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن اتفاقيات إبراهيم لا تحل محل تسوية تفاوضية، فإن رد واشنطن الفاتر على بناء مستوطنات جديدة في فلسطين يتحدث عن الكثير.

بينما يبقى أن نرى الشكل الذي سيتخذه هذا التحالف الجديد بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ، فمن الواضح أنه يشير إلى مرحلة جديدة من السباق الاقتصادي العالمي.