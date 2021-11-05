ما خفي أعظم يكشف عن اختطاف ضابطين إسرائيليين خارج فلسطين (فيديو)

كشف برنامج “ما خفي أعظم” الذي تبثه قناة الجزيرة، مساء الجمعة، عن اختطاف إسرائيليين خارج فلسطين وتلتزم” إسرائيل” الصمت حولهم”.

وتبنّت حركة تطلق على نفسها حرية خطف ضابطين إسرائيليين كانا في مهمات أمنية سرية خارج إسرائيل.

اختطاف ضابطين إسرائيليين خارج فلسطين

وظهر أحدُ المخطوفيْن ويدعى ديفيد بيري، وهو رجل مهمات سرية في جمعية إلعاد الإستيطانية. والآخر ديفيد بن روزي قالت الحركة إنه خبير بتروكيماويات، وتم اختطافهما في عمليتين منفصلتين دون ان تكشف عن مكانيٍ الاختطاف.

ونشرت الجهة الخاطفة فيديو يظهر المخطوفَين الاثنين مع صور أوراق ثبوتية إسرائيلية.

ووفقاً لـِ”ما خفي اعظم” تكتم خاطفو الإسرائيليين على مكان الاحتجاز وربطوا مصيرهما بالإفراج عن أسرى فلسطينيين.

بينما في إسرائيل لم تصدر أي إشارة أو إعلان حتى اللحظة بشأن المخطوفين الاثنين.

ما خفي أعظم يبث تسجيلات حصرية لأسرى

وبدأ برنامج “ما خفي أعظم” ببث تسجيلات صوتية حصرية لأسرى داخل السجون الإسرائيلية يوثقون معاناتهم.

وفي تسجيلٍ آخر، كشف أسير عن تعذيب الأسرى بعد فرار ستة منهم من سجن جلبوع في سبتمبر الماضي.

وفي بداية أيلول الماضي، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة في عملية معقدة اربكت حسابات الأجهزة الأمنية الاسرائيلية.

وتمكن جيش الاحتلال بعد عمليات مطاردة واسعة من اعادة اعتقالهم وهم: زكريا الزبيدي، محمد العارضة، محمود العارضة، أيهم كممجي، مناضل انفيعات.

وخلال التسجيل الصوتي لأحد أسرى جلبوع، قال إنّ إدارة سجون الاحتلال قمعت كافة الأسرى في السجن بدعوى أنه “لا يوجد قانون الآن” بعد هروب الأسرى الستة من السجن.

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كما تمّ بث لقطات مسربة تظهر تعرض الأسرى لاعتداءات وحشية وإطلاق رصاص في سجن النقب الصحراوي عام 2019.

وقال الأسير المحرر نزار شحادة خلال برنامج ما خفي أعظم إن مصلحة سجون الاحتلال قمعت الأسرى في سجن النقب خلال عام 2019 من الساعة 10 ليلا وحتى الساعة 5 صباحاً دون توقف.

كما أضاف الأسير المحرر شحادة: “خلال قمع الأسرى في سجن النقب عام ٢٠١٩ كان يُسحل الأسرى بعد ضربهم إلى الساحة وتصعد الكلاب البوليسية على ظهورهم”.

وقال إنه لا يوجد أسرى لم يصابوا، منهم من فقدوا أسنانهم ومنهم من تفتتت قطع من لحومهم بعد الإصابة.

وكشف ما خفي أعظم أسماء وصور ضباط إسرائيليين شاركوا بتعذيب أسرى في سجن النقب عام 2019