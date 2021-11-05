تفاعلات وردود .. لهذا السبب أغلقت سكاي نيوز عربية مكتبها وغادرت تركيا

حظي خبر إغلاق قناة سكاي نيوز عربية، تشغلها الإمارات، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، مكتبها في تركيا، بتفاعلاتٍ واسعة على منصات التواصل الاجتماعيّ.

وجاء إغلاق مكتب سكاي نيوز عربية في تركيا، في أعقاب بث القناة تقريرًا مزعوماً حول نقل الأتراك منظومة الدفاع الروسيّة “إس-400”، إلى قاعدة إنجرليك بولاية أضنة جنوبي البلاد، وهي القاعدة التي تتمركز فيها القوات الأمريكية.

وكان لهذا التقرير ردّة فعل سريعة من جانب الرئاسة التركية.

فقد كذبت الرئاسة التركية، على لسان المتحدث باسمها إبراهيم قالن، مزاعم نقل أنقرة بطاريات من منظومة “إس 400” الدفاعية الروسية إلى قاعدة “إنجرليك”، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، جنوب البلاد.

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وقال في حديث لصحفيين، الخميس، أن وزارة الدفاع التركية قد كذبت هي الأخرى تقرير القناة الإماراتية، دون أن يسميها.

مراسل سكاي نيوز في تركيا يغرّد

وبالتزامن مع توارد الأنباء عن اغلاق مكتب القناة، غرّد مهران عيسى، مراسل سكاي نيوز عربية في تركيا، مؤكداً صحّة الخبر .

وكتب مهران عيسى في تغريدته التي رصدتها وطن: “يحزنني أن أبلغكم بقرار إدارة قناة سكاي نيوز عربية القاضي بإغلاق مكتبها في تركيا. إبتداءً من الأول من نوفمبر الجاري”.

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وعن الأسباب قال مهران عيسى إنّها” إدارية تتعلق بإعادة هيكلة كل المكاتب الخارجية وفق ما أبلغتني به الإدارة في أبوظبي”.

وقال: نا أختم قرابة 10 سنوات مراسلاً وحيداً لمكتب تركيا، كانت عشر سنوات رائعة”.

يحزنني أن أبلغكم بقرار إدارة قناة سكاي نيوز عربية القاضي بإغلاق مكتبها في تركيا إبتداءً من الأول من نوفمبر الجاري، لأسباب إدارية تتعلق بإعادة هيكلة كل المكاتب الخارجية وفق ما أبلغتني به الإدارة في أبوظبي.

وهنا أختم قرابة 10 سنوات مراسلاً وحيداً لمكتب تركيا، كانت عشر سنوات رائعة. — Mahran Issa Sky (@MahranIssa_Sky) November 4, 2021

ردود وتعليقات

وفي تعليقه على قرار إغلاق مكتب سكاي نيوز في تركيا، قال الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي: “سكاي نيوز عربية التي تشغّلها أبوظبي تغادر تركيا بعد أن نشرت خبرا كاذبا يتعلق بنقل منظومة بطاريات S400 إلى قاعدة انجرليك” .

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وأضاف: “درجت سكاي نيوز عربية نشر اخبار كاذبة عن تركيا ورئيسها. وكان واحدا منها عندما ادعت هروب الرئيس اردوغان إلى ألمانيا ليلة الانقلاب الفاشل في 2016”.

#سكاي_نيوز_عربية التي تُشغّلها #أبوظبي " تغادر" #تركيا بعد أن نشرت خبرا كاذبا يتعلق بنقل منظومة بطاريات S400 إلى قاعدة انجرليك ..

درجت #سكاي_نيوز_عربية نشر اخبار كاذبة عن #تركيا ورئيسها وكان واحدا منها عندما ادعت هروب الرئيس #اردوغان إلى ألمانيا ليلة الانقلاب الفاشل في 2016 .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 5, 2021

بينما قال الكاتب السعودي تركي الشلهوب: “قناة سكاي نيوز عربية (الإماراتية) تُغلق مكاتبها وتغادر تركيا. بعد نشرها أخبارًا كاذبة عن نقل منظومة إس 400 الروسية إلى قاعدة (إنجرليك). يبدو أن تركيا طردتهم، كاذبون كالإمارات”.

قناة سكاي نيوز عربية (الإماراتية) تُغلق مكاتبها وتغادر #تركيا بعد نشرها أخبارًا كاذبة عن نقل منظومة إس 400 الروسية إلى قاعدة "إنجرليك" يبدو أن تركيا طردتهم.. كاذبون كالإمارات. — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 5, 2021

كما قالت الكاتبة القطريّة ابتسام آل سعد: “قناة سكاي نيوز عربية الممولة بالكامل من قبل أبوظبي. والتي كانت تتخذ من تركيا مقرا لها. تستسلم لقرار طردها من الأراضي التركية بعد أن تأكد لسلطات تركيا دورها غير المهني في إثارة الفتن وبث الشائعات المغرضة في أخبار تركيا الداخلية!. قرار تأخر لكنه أتى أخيرا .. برررا!”.

قناة #سكاي_نيوز_عربية الممولة بالكامل من قبل #أبوظبي والتي كانت تتخذ من #تركيا مقرا لها تستسلم لقرار طردها من الأراضي التركية بعد أن تأكد لسلطات تركيا دورها غير المهني في إثارة الفتن وبث الشائعات المغرضة في أخبار تركيا الداخلية!

قرار تأخر لكنه أتى أخيرا ..

برررا ! — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد ﮼﮼🇶🇦 (@Ebtesam777) November 5, 2021