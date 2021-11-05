صحيفة إسبانية تكشف عن شروط تشافي لتدريب برشلونة

كشفت صحيفة إسبانية أن الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة فريق برشلونة السابق .ومدرب السد القطري الحالي، قدم شروطه الثلاثة إلى إدارة الفريق الكتالوني لقيادة تدريب الفريق خلفًا للمدرب المقال الهولندي رونالد كومان.

تشافي وتدريب برشلونة

وبينت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن الإسباني تشافي قدم ثلاثة طلبات إلى إدارة فريق برشلونة. من أجل قيادة تدريب فريق برشلونة، حيث تمثلت بالموافقة على جلب 7 من مساعدين من جهازه الحالي من قيادة تدريبه. الحالي السد القطري، كما وسيحضر تشافي إلى برشلونة رفقة المدربين المساعدين أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليغري.

وأردفت، ” سيقوم تشافي بإحضار المعد البدني إيفان توريس، والثلاثي ديفيد براتس وتوني لوبو وسيرجيو غارسيا كمحللين أداء، كما وسيحضر كارلوس توجيرا للعلاج الطبيعي”.

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كما وأوضحت الصحيفة، أن الطلب الثاني تمثل في إعادة الهيكلة للخدمات الطبية للنادي. بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبون في الآونة الأخيرة، حيث أعرب المدرب تشافي عن قلقه لإدارة. نادي برشلونة بسبب كثرة عدد الإصابات، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن تعيين ريكارد برونا كرئيس للخدمات الطبية للنادي سبب خبرته الطويلة في هذا المجال.

⚠️🔵🔴 From the second or third week of November Barcelona will be back in touch with Ousmane Dembélé's agents, after resolving the Xavi situation. #FCBarcelona • Barça refused many loan proposals for him due to his contract situation.#FCB 🇫🇷 Via: FabrizioRomano on YouTube. pic.twitter.com/N6RN90oBVR — Barca HUB (@BarcaHubOFL) November 4, 2021

بينما جاء الطلب الثالث للمدرب، موافقة نادي برشلونة. على تجديد عقد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، حيث يرى الإسباني تشافي بأنه لاعب متكامل، وسيكون مهما في تشكيلة نادي برشلونة الإسباني، كما طلب التعاقد مع نجم مانشستر سيتي رحيم إسترلينغ .كخيار مطروح على طاولة الفريق الكتالوني.

تشافي والسد القطري

وقد سمح نادي السد القطري على رحيل المدرب تشافي بعد مفاوضات مع وفد إدارة فريق برشلونة الذي حضر إلى العاصمة القطرية الدوحة، مع رغبة المدرب في الرحيل والذهاب إلى برشلونة.

وقد نشأ المدرب تشافي وترعرع في صفوف فريق برشلونة .منذ نعومة أظافره، وحمل قميصه في 17 موسمًا، كما ووصل عدد مشاركته مع الفريق الكتالوني إلى أكثر من 750 مباراة، قبل الرحيل عن برشلونة والذهاب إلى قطر من بوابة السد القطري عام 2015.

❗Xavi has asked to work with his trusted technical staff. • The return of Ricard Pruna as head of medical services. • Also the coach wants to sign a pure winger in the winter transfer window.#FCB Via (🟢): @esport3 pic.twitter.com/Wxh5KcsPpy — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 4, 2021

كما ولعب في صفوف السد القطري لمدة أربعة مواسم كلاعب، ليشرف تشافي. بعدها على تدريب الفريق الذي توج معه بلقب الدوري القطري الموسم المنصرم، وكذلك لقب كأس الأمير في أخر عامين 2019-2020.

ويحتل فريق برشلونة في المركز التاسع برصيد 16 نقطة. من ترتيب الدوري الإسباني، بفارق كبير عن المتصدر .فريق ريال سوسيداد برصيد 25 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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