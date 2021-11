صحيفة إسبانية تكشف عن شروط تشافي لتدريب برشلونة

كشفت صحيفة إسبانية أن الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة فريق برشلونة السابق .ومدرب السد القطري الحالي، قدم شروطه الثلاثة إلى إدارة الفريق الكتالوني لقيادة تدريب الفريق خلفًا للمدرب المقال الهولندي رونالد كومان.

وبينت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن الإسباني تشافي قدم ثلاثة طلبات إلى إدارة فريق برشلونة. من أجل قيادة تدريب فريق برشلونة، حيث تمثلت بالموافقة على جلب 7 من مساعدين من جهازه الحالي من قيادة تدريبه. الحالي السد القطري، كما وسيحضر تشافي إلى برشلونة رفقة المدربين المساعدين أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليغري.

وأردفت، ” سيقوم تشافي بإحضار المعد البدني إيفان توريس، والثلاثي ديفيد براتس وتوني لوبو وسيرجيو غارسيا كمحللين أداء، كما وسيحضر كارلوس توجيرا للعلاج الطبيعي”.

اقرأ المزيد: إعلامي سعودي يثير ضجة واسعة قبيل قمة الأهلي والزمالك (شاهد)

كما وأوضحت الصحيفة، أن الطلب الثاني تمثل في إعادة الهيكلة للخدمات الطبية للنادي. بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبون في الآونة الأخيرة، حيث أعرب المدرب تشافي عن قلقه لإدارة. نادي برشلونة بسبب كثرة عدد الإصابات، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن تعيين ريكارد برونا كرئيس للخدمات الطبية للنادي سبب خبرته الطويلة في هذا المجال.

⚠️🔵🔴 From the second or third week of November Barcelona will be back in touch with Ousmane Dembélé's agents, after resolving the Xavi situation. #FCBarcelona

• Barça refused many loan proposals for him due to his contract situation.#FCB 🇫🇷

Via: FabrizioRomano on YouTube. pic.twitter.com/N6RN90oBVR

— Barca HUB (@BarcaHubOFL) November 4, 2021