“جورجينا” تكشف السبب وراء تأخر زواجها من عشيقها رونالدو (صور)

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز 27 عامًا، عشيقة النجم البرتغالي. كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن السبب رواء تأخر زواجها على الرغم من ولادة طفلة والإعلان عن حملها بالتوأم مؤخرًا.

جورجينا وتأخر الزواج

قالت الإسبانية جورجينا في مقابلة صحفية معها، قائلة: ” إنها مرتبطة بالعديد من المشاريع. المستقبلية والمثيرة للاهتمام مع عشيقها رونالدو، وهو ما يتسبب في تأخر خطوة الزواج بينهما حتى الوقت الحالي”.

وأردفت، ” أعيش حياة رائعة رغم كوني إنسانة عادية وسعيدة لأنني. أتواجد مع رونالدو وأولادنا والعائلة كاملة، كما أن الأطفال رائعون ورونالدو يهتم بي كثيرًا ويحبني وأنا أبداله الحب والإعجاب كذلك”.

الاسطورة كريستيانو رونالدو في انتظار توأم من حبيبته عارضة أزياء جورجينا رودريغيز 👶🏻👶🏻 pic.twitter.com/vFcUCLqg1t — شبكة The Goats (@7GOAT10) October 28, 2021

والدة رونالدو

وفي ذات السياق، فقد ذكرت تقارير إسبانية أن السبب وراء تأخر زواج. رونالدو بصديقته الإسبانية جورجينا، هي والدة صاروخ ماديرا “ماريا دولوريس أفيرو” بسبب اعتقادها أن عارضة الأزياء الإسبانية تملك أطماع اقتصادية وتريد الاستفادة من ثروة نجلها رونالدو.

الحامل جورجينا من عيادة طبيب النساء. pic.twitter.com/CbEXXmgJ93 — Screen Mix (@ScreenMix) November 1, 2021

وقد أعلن الدون رونالدو وعشيقته جورجينا الأسبوع الماضي، على أنهما ينتظران توأم بعد حمل الأخيرة به، بعد نشره صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام” .وهو يمسك صورة أشعة لجنين التوأم، قائلاً: ” يسعدني الإعلان على أننا ننتظر توأما، وقلوبنا مليئة بالحب ولا يمكنا الانتظار لرؤيتكما”.

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كما وقالت عشيقة رونالدو في مقابلة في وقت سابق، ” رغبتي في الأمومة أقوى. من أي شيء”، وهو ما حققته عارضة الأزياء الإسبانية، كما أن الأخير حامل في توأمها بالشهر الثاني عشر.

ولدى الدون رونالدو أربعة أطفال، أكبرهم كريستيانو جونيور المولد في عام 2010 .من أم مجهولة، والتوأمان إيفا وماتيو رونالدو في عام 2017 من أم بديلة، وكذلك آلانا مارتينا التي أنجبتها .عشيقته جورجينا في العام ذاته، مع انتظارهما التوأم الجديد مع حمل الأخيرة به.

يشار إلى أن رونالدو قد ارتبط بعشيقته جورجينا في أحد معارض “غوتشي وغايانا”. المتخصصة في عالم الأزياء والصناعات الجلدية في العاصمة الإسبانية مدريد في عام 2016.

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