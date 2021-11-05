تشافي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي للسد القطري

وافق نادي السد القطري على السماح برحيل المدرب الإسباني تشافي هرنانديز 41 عامًا، إلى نادي برشلونة بعد دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع إدارة النادي القطري، من أجل الاستغناء عن خدماته في قيادة تدريب الفريق الكتالوني.

السد القطري والمدرب تشافي

وقال الرئيس التنفيذي لنادي السد القطري تركي العلي. في بيان رسمي نشر مساء اليوم الجمعة، ” أبلغنا تشافي قبل بضعة أيام برغبته في الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني خلال هذه الفترة بسبب المرحلة الحرجة التي يعاني منها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقررنا عدم الوقوف في طريقه”.

تركي العلي : وافقت ادارة #السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة .. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلاً، تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ #السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة.#السد #قطر pic.twitter.com/m1Fsv0It8i — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

وأضاف، ” وافقت إدارة السد القطري على السماح للمدرب تشافي. في الانتقال إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، كما أننا اتفقنا على التعاون مع برشلونة في المستقبل، وتشافي جزء مهم من النادي ونتمنى له النجاح”.

تركي العلي : وافقت ادارة #السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة .. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلاً، تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ #السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة.#السد #قطر pic.twitter.com/m1Fsv0It8i — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

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وأشارت تقارير صحفية إسبانية، بأن المدرب الإسباني تشافي قام بدفع 5 ملايين دولار من أجل فسخ تعاقده مع إدارة السد القطري، بعد رغبة المدرب في الرحيل والعودة إلى ناديه كمدرب للفريق.

💬تركي العلي المدير التنفيذي للسد: وافقنا على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي 💬اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلاً 💬تشافي أبلغنا في الأيام الماضية رغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد وقررنا عدم الوقوف في طريقه #تشافي #برشلونة pic.twitter.com/neUUZFWrIz — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 5, 2021

برشلونة وإقالة كومان

من جانبه، أقالت إدارة نادي برشلونة الإسباني المدرب الهولندي. رونالد كومان بعد النتائج السيئة مع الفريق مع بداية الموسم الجاري، كان أخرها الخسارة أمام منافسه رايو فاليكانو بهدف نظيف دون مقابل في الدوري الإسباني، وتعيين المدرب المؤقت سيرجي باراخوان للفريق.

ولعب فريق برشلونة مباراتين تحت قيادة المدرب الإسباني. بارخوان، حقق من خلالها التعادل. أمام منافسه آلافيس بهدف لكليهما في الدوري الممتاز، كما وفاز الفريق الكتالوني على نظير دينامو كييف بهدف دون رد خلال منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.

كما وسيخوض فريق برشلونة مباراة قوية أمام منافسه سليتا فيغو مساء .يوم السبت القادم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

ويحتل فريق برشلونة الإسباني المركز التاسع من ترتيب الدوري الإسباني. ” الليغا” برصيد 19 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر ريال سوسيداد برصيد 25 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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