السد القطري يعلن رحيل مدربه تشافي هرنانديز
Imageرياضة

تشافي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي للسد القطري

كتب فارس أبو شيحة
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وافق نادي السد القطري على السماح برحيل المدرب الإسباني تشافي هرنانديز 41 عامًا، إلى نادي برشلونة بعد دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع إدارة النادي القطري، من أجل الاستغناء عن خدماته في قيادة تدريب الفريق الكتالوني.

السد القطري والمدرب تشافي

وقال الرئيس التنفيذي لنادي السد القطري تركي العلي. في بيان رسمي نشر مساء اليوم الجمعة، ” أبلغنا تشافي قبل بضعة أيام برغبته في الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني خلال هذه الفترة بسبب المرحلة الحرجة التي يعاني منها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقررنا عدم الوقوف في طريقه”.

وأضاف، ” وافقت إدارة السد القطري على السماح للمدرب تشافي. في الانتقال إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، كما أننا اتفقنا على التعاون مع برشلونة في المستقبل، وتشافي جزء مهم من النادي ونتمنى له النجاح”.

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وأشارت تقارير صحفية إسبانية، بأن المدرب الإسباني تشافي قام بدفع 5 ملايين دولار من أجل فسخ تعاقده مع إدارة السد القطري، بعد رغبة المدرب في الرحيل والعودة إلى ناديه كمدرب للفريق.

برشلونة وإقالة كومان

من جانبه، أقالت إدارة نادي برشلونة الإسباني المدرب الهولندي. رونالد كومان بعد النتائج السيئة مع الفريق مع بداية الموسم الجاري، كان أخرها الخسارة أمام منافسه رايو فاليكانو بهدف نظيف دون مقابل في الدوري الإسباني، وتعيين المدرب المؤقت سيرجي باراخوان للفريق.

ولعب فريق برشلونة مباراتين تحت قيادة المدرب الإسباني. بارخوان، حقق من خلالها التعادل. أمام منافسه آلافيس بهدف لكليهما في الدوري الممتاز، كما وفاز الفريق الكتالوني على نظير دينامو كييف بهدف دون رد خلال منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.

كما وسيخوض فريق برشلونة مباراة قوية أمام منافسه سليتا فيغو مساء .يوم السبت القادم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

ويحتل فريق برشلونة الإسباني المركز التاسع من ترتيب الدوري الإسباني. ” الليغا” برصيد 19 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر ريال سوسيداد برصيد 25 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة

صحفي رياضي قام بتغطية العديد من الدوزريات. يرصد الأحداث الرياضية ويشرف على قسم الراضة في صحيفة وطن يغرد خارج السرب

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