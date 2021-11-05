احتفال فريق بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في شباك الاتحاد السكندري
احتفال فريق بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في شباك الاتحاد السكندري
Videoرياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري

منافسات الجولة ال3

كتب فارس أبو شيحة
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حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الثالثة. من الدوري المصري الممتاز، والذي جمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد 30 يونيو”.

بيراميدز والثلاثية النظيفة

وأحرز فريق بيراميدز أولى أهداف اللقاء في شباك الاتحاد السكندري عن طريق المهاجم محمود وادي في الدقيقة ال54. سددها بأقدامه من ركلة حرة مباشرة.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال60 عن طريق عبد الله السعيد. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق سددها على يمين شباك المرمى، ليرفع اللاعب رصيده من الأهداف إلى 117 في منافسات الدوري المصري خلال مسيرته الكروية.

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وآتى الهدف القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن طريق إبراهيم عادل سددها. بقوة داخل الشباك بعد تمريرة عرضية من زميله رمضان صبحي، لينتهي اللقاء بفوز فريق بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

وشهد اللقاء القوة والسيطرة لفريق بيراميدز خلال مجريات أحداث المباراة، على عكس فريق الاتحاد السكندري. الذي قدم الأداء المتواضع وقلة الفرص في الوصول إلى شباك المرمى.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق بيراميدز على صدارة قائمة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، كما ويليه فريق الأهلي. في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق الزمالك والبنك الأهلي في المركزين الثالث والرابع بنفس النقاط.

كما وجاء في المركز الخامس من الترتيب فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 5 نقاط، أما في المركز السادس. آتى فريق غزل المحلة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك على الترتيب مصر المقاصة والمقاولون العرب والجونة والاتحاد السكندري بنفس النقاط.

وفي المركز الحادي عشر جاء فريق فيوتشر برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق إنبي في المركز الثاني عشر .بنفس النقاط، أما في المركز الثالث والرابع عشر فريق سموحة والمصري البورسعيدي برصيد نقطتين.

لكن في المركز الخامس عشر آتى فريق طلائع الجيش. بنقطة واحدة، كما وجاء فاركو والإسماعيلي في أدنى جدول الترتيب. دون أي من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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