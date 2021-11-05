الغارديان: الأونروا على وشك الانهيار .. والمنطقة ستدخل المجهول!

كشف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن التخفيضات في ميزانية الوكالة، بما في ذلك خفض منحة المملكة المتحدة إلى النصف، تعني أن الوكالة على وشك الانهيار.

وخفضت المملكة المتحدة منحتها الأساسية بأكثر من 50٪ من 42.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2020 إلى 20.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.

وقال لازاريني، إن الوكالة كانت في أزمة وجودية بسبب 100 مليون دولار هذا العام . ولكن أيضًا بسبب طريقة التمويل طويل الأجل التي ثبت أنها غير مستدامة.

وأضاف أن الحالة المزاجية السائدة بين الفلسطينيين هي حالة من الضيق والغليان واليأس.

وذكر أنّه عندما تكافح وكالة الأمم المتحدة مالياً لتقديم الخدمات الأساسية، فإنها تخلق شعوراً عميقاً بالتخلي عنها.

المملكة المتحدة ثالث أكبر دولة مانحة للأونروا

كانت المملكة المتحدة ثالث أكبر دولة مانحة للأونروا في عام 2020. لكن التخفيض الأخير بدأ يضع المملكة المتحدة في الفئة الثانية من المساهمين.

وتدير الوكالة حوالي 700 مدرسة تستوعب 550.000 طفل. وتوفر مراكز صحية ورعاية اجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وقال لازاريني “إنه تأثير مباشر لقرار السياسة هذا لتقليص ميزانية المساعدة من ما يعادل 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي إلى 0.5٪”.

وتابع: “لها تأثير إنساني. لها تأثير على التنمية البشرية. نحسب الانخفاض في المساعدة بما يعادل أكثر من 70 ألف فتى وفتاة في مدارسنا “.

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ونفى لازاريني -بحسب ترجمة وطن عن صحيفة الغارديان– الذي كان في لندن لحث وزارة الخارجية على إعادة التفكير في التخفيضات، أن تكون المنظمة متضخمة.

وقال: “كانت لدينا نفس الموارد مثل عام 2013. ومع ذلك فقد كان لدينا على مر السنين العديد من المطالب. لذلك لم يكن لدينا خيار آخر سوى اتخاذ تدابير تقشفية صارمة للحفاظ على الخدمات قائمة”.

وقال إن ميزانية الوكالة الأساسية البالغة 800 مليون دولار يجب أن توضع على أساس أكثر قابلية للتنبؤ. وأنه سيكون هناك مؤتمر خاص في بروكسل هذا الشهر لحث المانحين على إنهاء التمويل السنوي المباشر للوكالة.

ضربة ترامب لوكالة الأنروا

تعرضت الأونروا لضربة شديدة في عام 2018 عندما أوقف دونالد ترامب التمويل الأمريكي. تاركًا دولًا أخرى تندفع لسد العجز غير المتوقع.

لكن إعادة انخراط الولايات المتحدة في عهد جو بايدن قابله عدم وجود التزامات متعددة السنوات حتى الآن من دول الخليج. وتقليصات من دول أخرى مثل المملكة المتحدة.

وانخفضت المساهمات الخليجية 200 مليون دولار في 2018 إلى 87 مليون دولار في 2019 إلى 37 مليون دولار في 2020 .

وحتى الآن عرضت دول الخليج 20 مليون دولار فقط لهذا العام.

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إنها ليست مشكلة قصيرة الأمد. قال لازاريني

واضاف: “إن نموذج التمويل الحالي لدينا يقود الوكالة إلى الانهيار. لقد أصبح غير مستقر لدرجة أنه يسبب تهديدًا وجوديًا للمنظمة. عاما بعد عام ، نحن في وضع يتفاقم أكثر من أي وقت مضى”.

واكد: “الآن في بداية نوفمبر، ليس لدي أي شيء في حسابي المصرفي. لا أعرف كيف سأغطي التكاليف والرواتب وهذا يعني آلاف المعلمين وآلاف العاملين الصحيين. وهذا يعني خسارة الخدمات الهامة في بيئة غير مستقرة للغاية”.

لازاريني: لا أستطيع طباعة النقود!

وشدد لازاريني: “بدأنا هذا العام بمسؤولية حرجة. لا أستطيع طباعة النقود. لا أستطيع اقتراض المال. كل ما يمكنني فعله هو التأخير والبناء “.

وقال لازاريني إن الأونروا “لا يمكن تعويضها” عندما يتعلق الأمر بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين.

واشار: “إنه سؤال جيد ماذا يحدث لهؤلاء الأطفال إذا لم نتمكن من تعليمهم ، والمدارس مغلقة. سيكون هناك فراغ. سوف ندخل إلى منطقة مجهولة. والسؤال هو من سيملأ هذه الفجوة في أماكن مثل غزة في مخيمات اللاجئين في لبنان. ليس لدينا الجواب”.

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في مواجهة الانتقادات المتكررة للتحيز ضد إسرائيل في المناهج الدراسية، قال: “كل عام لدينا عشرات المدارس التي يكافئها المجلس الثقافي البريطاني على جودة تعليمها. من خلال الاستثمار في تعليم أكثر من 500000 فتى وفتاة في المنطقة، فإننا لا نستثمر فقط في المستقبل ولكن في استقرار المنطقة “.

ولفت ال أنه في عهد ترامب كان المجال مفتوحًا لمنتقدي المنظمة، مضيفاً: “نحن نتعرض أحيانًا لهجمات سياسية شرسة عادة من منظور المناهج المدرسية. ولكن في الواقع يكون ذلك بسبب وجود وجهة نظر ساذجة مفادها أنه إذا تم إضعاف الوكالة أو القضاء عليها، فسيتم التعامل مع عقبة أمام الاستقرار الدائم”.

واكد: “الأونروا ليست هي التي تكرس إقامة دولة اللاجئين. إن عدم وجود حل سياسي يديم إقامة دولة اللاجئ ، ولا يوجد فلسطيني ، كما أعدك ، يريد أن يبقى لاجئًا بعد هذه الفترة الطويلة “.

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