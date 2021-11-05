الرمثا يتوج بطلاً للدوري الأردني لكرة القدم بعد غياب 40 عامًا (فيديو)

توج فريق الرمثا الأردني بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله المثير أمام نظيره الجزيرة. بهدف لكليهما في مباراة جمعت كلا الفريقين مع ختام الموسم الجاري على ملعب ” استاد عمان” الدولي.

أهداف مباراة الرمثا والجزيرة

وأحرز فريق الجزيرة الأردني أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال55 عن طريق حمزة الصيفي. برأسية كروية سددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى الرمثا، وجاء هدف التعادل في الدقيقة ال60 عن طريق محمد أبو زريق. عبر ركلة جزاء سجلها بقوة داخل شباك المرمى.

وتوج فريق الرمثا الأردني بلقب الدوري الأردني للمرة الثالثة في تاريخ. مسيرته الكروية، حيث سبق وأن حقق اللقب في عامي 1981،1982.

وقد شهد المواجهة الختامية لمنافسات الدوري الأردني للموسم الجاري، الإثارة والقوة بين كلا المنافسين على مجريات أحداث اللقاء، مع إهدارهما العديد من الفرص في هز شباك المرمى.

ترتيب الدوري الأردني

ويتربع فريق الرمثا في صدارة ترتيب الدوري الأردني برصيد 47 نقطة، بفارق عدد الأهداف. مع منافسه نادي الوحدات بنفس النقاط في المركز الثاني، كما وجاء في المركز الثالث فريق السلط برصيد 41 نقطة.

وآتى في المركز الرابع فريق الفيصلي برصيد 38 نقطة، كما ويليه فريق الحسين في المركز الخامس. برصيد 33 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق شباب الأردن بنفس النقاط، وجاء فريق الجزيرة في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

كما وجاء في المركزين الثامن والتاسع فريق العقبة. وسحاب برصيد 25 نقطة، بينما آتى في عاشر جدول الترتيب فريق معان برصيد 21 نقطة، لكن في المركز الحادي عشر فريق الجليل برصيد 19 نقطة.

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وقد هبط فريق البقعة إلى دوري الدرجة الثانية بعد تواجده في أدنى جدل ترتيب الدوري الأردني .برصيد نقطة واحدة خلال منافسات الموسم الجاري 2021-2022.

وتوج نجم فريق السلط الأردني رونالد وانجا بلقب هداف الدوري الأردني للدوري الممتاز بعد تصدره قائمة ترتيب جدول الهدافين برصيد 8 أهداف، كما وجاء في وصافة الترتيب حمزة الدردور لاعب فريق الرمثا برصيد 7 أهداف.

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