أنجلينا جولي تصف دول الخليج بأنّهم “جهلاء” بعد منع فيلم الأبديون!

عبرّت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن استيائها بعد منع عرض فيلمها EternalsTH (الأبديون) في دول الخليج لاحتوائه على مشاهد مثلية .

ووصفت أنجلينا جولي في تصريحاتٍ لها من يرفضوا تقبل هذه المشاهد بأنهم “جُهلاء، وآنا حزينة على جمهور هذه الدول”.حسب وصفها

وقالت جولي لموقع news.com.au الأسترالي: “أنا حزين على هذا الجمهور. وأنا فخورة بمارفل لرفضها حذف تلك المشاهد”.

واضافت: “ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون عائلة Phastos وجمال تلك العلاقة وهذا الحب.”

وتابعت جولي: “كيف يغضب أي شخص حيال ذلك، أو يهدده، أو لا يوافق عليه أو يقدره هو جاهل”.

منع عرض “فيلم الأبديون” في دول الخليج

وقررت شاشات السينما في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان عدم عرض فيلم الأبديون.

وهذا الفيلم كان من المقرر عرضه في هذه الدول في 11 نوفمبر الجاري.

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ولو لم تقدم كل من استوديوهات ديزني أو المناطق المحلية أسباب رسمية حول منع عرض الفيلم، فإليك فهمنا لما حصل.

في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان، كان المكلفون بالرقابة يسعون إلى حذف المزيد من المشاهد الحميمية في الوقت الذي اختارت فيه ديزني عدم القيام بالتعديلات، وهكذا منعت هذه الدول عرض الفيلم.

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وفي هذه الأثناء، منعت الكويت وقطر إيقاف عرض هذا الفيلم الذي هو للمخرجة كلوي تشاو.

قد لا تكون المشكلة بسبب القبلة بين شخصين من نفس الجنس، بل بالأحرى أن هذه الأسواق تاريخيا لها مشكل مع تمثيل الذات الإلهية والأنبياء، وهي أمور تعتبر إزدراء للدين.

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أما في الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان ومصر، فنعتقد أنه سيتم إصدار نسخة من الفيلم تحذف كل المشاهد الحميمة سواء كانت بين جنسين مختلفين أو بين مثليين. وهي أمور عادية بشكل عام في مثل هذه الدول.

وفي مايو 2017، تم حظر فيلم Wonder Woman التابع لشركة الإنتاج الامريكية “وارنر برذرز” رسميًا في لبنان بداعي أن الممثلة الرئيسية غال غادوت هي إسرائيلية وجندية سابقة في جيش الإسرائيلي. وهذا الفيلم كذلك تم منعه في تونس.