من جديد .. دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بشكلها المختلف تماماً في صالون تجميل

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بأحدث ظهور لها عبر (انستجرام).

دنيا بطمة: أنا امرأة قوية

ونشرت دنيا صورها أثناء تواجدها في أحد صالونات التجميل، لتستعرض النتيجة.

وكانت الفنانة المغربية ترتدي فستاناً بنقشة التايجر، أوف شولدر، ووضعت على رأسها طوقاً بنفس النقشة.

وما لفت الأنظار، المكياج الثقيل الذي ظهرت به دنيا وغير ملامحها بشكل كبير.

وأرفقت بطمة الصور بتعليقات غامضة.

حيث كتبت على أحدها: (أغلق عينيك وافتح عقلك).

وفي تعليق آخر، كتبت بطمة: (باختصار، أنا امرأة قوية).

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(رقصني شوي)

وقبل أيام، أثارت دنيا، جدلاً بأداءها وصلة رقص شرقية في أحد الأفراح الخاصة.

وظهرت دنيا بطمة بفيديو متداول وهي ترتدي قفطاناً مغربياً باللون الأزرق، معتمدةً تسريحة ذيل الفرس.

وأدت الفنانة المغربية وصلة رقص شرقية على أغنية (رقصني شوي)، وأثارت الجدل بطريقة تحريك جسدها.

فوتوشوب وتضليل

وعبر آخرون عن صدمتهم من زيادة وزنها المُفاجئة، عدا الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها دنيا بسبب رقصها،

واتهم البعض دنيا بطمة باللجوء إلى الفوتوشوب، كونها تظهر أحياناً بوزن زائد، وأحيانا أخرى تبدو بوزن طبيعي.

استعراض جسد!

وسبق أن أحيت الفنانة المغربية حفلاً خاصاً، رقصت فيه بطريقة مثيرة للجدل وهي تستعرض جسدها .

وظهرت دنيا بطمة بالفيديوهات التي نشرتها بنفسها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً.

وعقبت الفنانة على الفيديو: (ناااااايضة، حفل عقيقة، شكرا عائلة العمراني على استقبالكم).

وتفاعلت بطمة مع الحضور، بالرقص وهي تستعراض مؤخرتها بطريقة مُلفتة.

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وهو ما جعل الجمهور يسخر منها وينصحها بالاتجاه إلى الرقص وترك الطرب.

أنا عندي استعداد

وعلى الصعيد الفني، أصدرت بطمة ثاني أغاني ألبومها الجديد تحت عنوان “أنا عندي استعداد”، باللهجة المغربية.

وأغنية “أنا عندي استعداد” من كلمات يونس آدم، ومن ألحان الملحن المغربي محمد الرفاعي، ومن توزيع حمزة الغازي.

وهي من إنتاج الترك برودكشن، التابعة لزوجها البحريني محمد الترك.

وحصد كليب الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد خمسة أيام على طرحه على اليوتيوب.

وظهرت دنيا بطمة في الأغنية بلوك مختلف وملابس جلدية تفصل جسدها، مثل ملابس راكبي الدراجات النارية.

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