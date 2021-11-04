لماذا يستمر فيسبوك وإنستغرام في الانهيار ..مصادفة أم مشكلة خطيرة!

تعطل فيسبوك وإنستغرام Facebook و Instagram لمارك زوكربيرج للمرة الثانية خلال شهر الليلة الماضية. بينما تعرضت سلسلة من البنوك وشبكات الهاتف وشركات أخرى من عمالقة التكنولوجيا أيضًا لانقطاعات كبيرة مؤخرًا.

حتى أن أكبر سوبر ماركت “تيسكو” في بريطانيا تعرض لاختراق موقعه على الإنترنت وتطبيقه الشهر الماضي. مما ترك آلاف العملاء غير قادرين على طلب التسوق لمدة 48 ساعة.

وكلف المتجر ما يقدر بنحو 40 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات المفقودة.

انهيار فيسبوك وإنستغرام: مصادفة أم مشكلة اساسية؟!

هذا ما دفع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية للتساؤل عن سبب كل هذه الأعطال والانقطاعات في الموقع؟. هل هي مجرد مصادفة، مشكلة أساسية في الأنظمة الخلفية أم أن هناك شيئًا أكثر خطورة يحدث؟.

وللإجابة عن هذا السؤال تحدثت “ديلي ميل” إلى عدد من خبراء الأمن السيبراني والإنترنت لمعرفة الأسباب الرئيسية للانقطاعات. بدءًا من المشكلات التي واجهتها Meta، الشركة الأم لـ Facebook و Instagram و WhatsApp.

وفي هذا السياق قال ماثيو هودجسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Element، والمؤسس الفني المشارك لشركة Matrix، إن نظام Meta الخلفي المركزي كان مشكلة رئيسية.

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هذا يعني أن هناك نقطة فشل واحدة يمكن أن تؤثر على فيسبوك وإنستغرام وواتس اب وماسنجر. بدلاً من واحدة فقط من الأنظمة الأساسية.

وقال هودجسون للصحيفة: “إن موجة الانقطاعات الأخيرة هي أحد الآثار الجانبية الحتمية للمركزية الهائلة. حيث انتهى الأمر بشركات مثل Facebook إلى المسار الحرج المتمثل في توفير البنية التحتية لمليارات الأشخاص”.

ويضيف:”ينتهي الأمر بالمستهلكين عن غير قصد إلى وضع كل بيضهم في سلة واحدة. وعندما يحدث حتماً بعض وضع الفشل لتلك الشركة أو بنيتها التحتية (سواء كانت عرضية أو خبيثة). تكون النتيجة النهائية كارثية.”

الإنترنت أصبح مركزيًا للغاية

ويعتقد عالِم الإنترنت البروفيسور بيل بوكانان أيضًا، أن الإنترنت أصبح مركزيًا للغاية.

لقد دعا إلى أن يكون للأنظمة طرق متعددة حتى لا يؤدي فشل واحد إلى توقف الخدمة عن العمل.

ويرى بيل أن “الحل هو اللامركزية في تطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام Facebook و WhatsApp. تمامًا كما أن الويب والبريد الإلكتروني والإنترنت نفسه ليس لهما نقاط تحكم أو فشل مركزية . لذلك ببساطة لا توجد شركة أو بنية تحتية واحدة يمكن أن يكون لها انقطاع يؤثر على النظام بأكمله”.

من جانبه قال جيك مور، المتحدث باسم شركة ESET لأمن الإنترنت ومكافحة الفيروسات:”لقد كانت مركزية بياناتهم أحد أكبر المشكلات في Meta التي تجمع بين الشركات العملاقة الثلاثة – Facebook و WhatsApp و Instagram.”

ويصاحب ذلك مشاكل غالبًا ما لا توجد حتى وقت الأزمة الذي يمكن أن يكون قد فات الأوان.

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وغالبًا ما تكون حالات الانقطاع هذه هي النتيجة. ويجب أن يكون لدى الشركات التي تستخدم هذه المنصات للاستخدام التجاري أدوات أخرى في مكانها الصحيح. إذا اعتمدت على هذه الخدمات مثل أداة المراسلة الأخرى.

وتوقع “مور” أنه من المحتمل أن نشهد المزيد من الانقطاعات في الأشهر المقبلة مع استخدام المزيد من الناس لهذه الخدمات.

وقال العديد من الخبراء إنه عند حدوث انقطاع في الخدمة، غالبًا ما يتكهن الناس بأن الاضطراب ناتج عن نوع من الهجمات الإلكترونية.

لكنهم أضافوا أن السبب في كثير من الأحيان يرجع إلى خطأ بشري. كما كان الحال في الشهر الماضي عندما تعطل Facebook و Instagram و WhatsApp و Messenger لمدة سبع ساعات.

وتم إلقاء اللوم في النهاية على التحديث الخاطئ الذي قطع اتصال خوادم Meta بالإنترنت وأسقط جميع منصاتها.

الخطأ البشري

بالعودة إلى شهر يونيو، تم إلقاء اللوم أيضًا على عميل تكنولوجيا معلومات واحد لم يذكر اسمه، أدى إلى قطع الإنترنت الهائل الذي أدى إلى سقوط مئات من مواقع الويب في جميع أنحاء العالم.

لقد ترك ملايين الأشخاص غير قادرين على الوصول إلى مجموعة من المواقع الرئيسية بما في ذلك Amazon و Spotify و PayPal. بالإضافة إلى هيئة الإذاعة البريطانية وحكومة المملكة المتحدة والبيت الأبيض.

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وقالت الشركة إن الانقطاع ناتج عن خطأ برمجي حدث عندما غيّر عميل لشركة Fastly – شركة الحوسبة السحابية الأمريكية المسؤولة عن المشكلات – إعداداته.

قال جاف وينتر، الرئيس التنفيذي لأداء مواقع الويب والأمن السيبراني ، RapidSpike.com، إن الانقطاعات على نطاق واسع قد ارتفعت على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. مضيفًا أن الخطأ البشري كان غالبًا سببًا كبيرًا.

وقال إن الأخطاء حدثت لأن العديد من الموظفين يتعرضون لضغوط من شركتهم ويختارون اتباع طرق مختصرة مشؤومة.

أخبر الخبراء أيضًا “ديلي ميل” أن مشاكل تكنولوجيا المعلومات تتفاقم بسبب الأنظمة القديمة التي تربط الإنترنت معًا.

شبكة الويب العالمية “بنية تحتية متقادمة”

وبعد أن ولدت في عام 1989، أصبحت شبكة الويب العالمية الآن “بنية تحتية متقادمة” كما قالوا. وتتعرض لضغوط من المزيد من المستخدمين.

يقول البروفيسور بوكانان: “الإنترنت ليس الشبكة الموزعة واسعة النطاق التي حاولت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) إنشاءها. والتي يمكن أن تصمد أمام ضربة نووية على أي جزء منها”.

البروتوكولات التي يستخدمها هي في الأساس مجرد تلك التي تمت صياغتها عندما قمنا بتوصيل أجهزة الكمبيوتر المركزية من محطات غبية. يمكن لخلل واحد في بنيته التحتية الأساسية أن يتسبب في تحطم كل شيء على الأرض.

وقال مور أيضًا إن عمالقة التكنولوجيا والشركات الأخرى تضررت من زيادة غير متوقعة في حركة المرور بسبب جائحة كوفيد. مما تسبب في ضغوط على بنيتهم ​​التحتية.

وأضاف: “يتزايد حجم هذه الانقطاعات بسبب الأعداد الهائلة لمستخدمي الإنترنت وحركة المرور”.

لقد أجبر الوباء المزيد من الأشخاص على الإنترنت في تتابع سريع بدلاً من الزيادة البطيئة المتوقعة بمرور الوقت.

وأضاف مور: “يجب أن تختبر الشركات بنيتها التحتية. وأن يكون لديها العديد من وسائل الحماية من الفشل. ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان مع الحالة، من المستحيل ببساطة محاكاة حجم وحجم المشكلة في بيئة آمنة دون اختبار الشبكة الفعلية.”

ووفقًا لـ Luke Deryckx، كبير المسؤولين الفنيين في Down Detector ، وهو موقع ويب يراقب مواقع الويب بحثًا عن الاضطرابات ، فإن الانقطاعات على نطاق واسع أصبحت أكثر تواترًا وأكثر خطورة.

وقال جميع الخبراء الذين تحدثت إليهم “ديلي ميل” إن الانقطاعات الرئيسية كانت في ارتفاع ومن المتوقع أن تزداد أكثر من حيث تعطيلها.

الإجابة، كما يقولون، تكمن في انتقال الشركات إلى أنظمة أكثر لامركزية، وتحديث البنية التحتية القديمة وإنشاء خوادم أكثر ملاءمة للغرض من حيث عدد المستخدمين الذين يمكنهم استضافتهم.

وحتى يحدث ذلك، من المحتمل أن يكون هناك الكثير من حالات الانقطاع، حيث تتحمل Meta ومجموعة المستخدمين الضخمة الخاصة بها وطأة هذا الاضطراب.