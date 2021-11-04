قبل يوم من انقلاب السودان .. البرهان التقى السيسي سراً وهذا ما دار بينهما

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنه في اليوم الذي سبق انقلاب السودان الشهر الماضي، قام قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، بسلسلة من التحركات الجيوسياسية الجريئة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقريرها الذي ترجمته (وطن) أن البرهان طمأن جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي إلى السودان، بأنه لا ينوي الاستيلاء على السلطة.

بعد ذلك، استقل البرهان طائرة متوجهة إلى مصر لإجراء محادثات سرية لضمان حصول مؤامرته على دعم إقليمي.

السيسي طمأن البرهان وحثه على استكمال الانقلاب

ولفت التقرير إلى أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013 بدعم من السعودية والإمارات. طمأن زميله الجنرال وحثه على استكمال الانقلاب، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الاجتماع.

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وعند عودته إلى الخرطوم، اعتقل الجنرال البرهان عشرات المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء. فحل اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي أخرج السودان من ثلاثة عقود من العزلة الدولية.

هذا ولم يرد المتحدثان باسم البرهان والسيسي على طلبات للتعليق من “وول ستريت جورنال”.

ويؤكد الانقلاب العسكري في السودان – وهو الرابع في إفريقيا هذا العام – على الخلفية الدولية المعقدة بشكل متزايد. والتي تساعد في تأجيج زيادة عمليات الاستيلاء العسكري التي اختفت تقريبًا في أجزاء أخرى من العالم.

“وباء الانقلاب العسكري”

واستولى رجال عسكريون في غينيا وتشاد ومالي على السلطة في الأشهر الأخيرة، من الحكومات الضعيفة التي كانت عرضة للتدخل الأجنبي وتعاني من سوء الإدارة والاقتصادات المتعثرة وانعدام الأمن.

كما تم إحباط محاولات انقلابات عسكرية هذا العام في مدغشقر وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر.

والنتيجة هي ما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “وباء الانقلاب العسكري” في خطاب ألقاه في أعقاب الانقلاب السوداني.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء. وقال: “يشعر بعض القادة العسكريين أنهم يتمتعون بإفلات كامل من العقاب”.

وتأتي عودة القادة العسكريين في أفريقيا، بعد عقد من احتجاجات الربيع العربي في الشرق الأوسط. عندما كان كثيرون يأملون أن تترسخ الديمقراطية في المناطق التي كان الجنرالات يسيطرون عليها ذات يوم.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة عقود من انتقال العديد من دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا من الحكم العسكري إلى الديمقراطية.

في إفريقيا، شهد هذا العام تضاعف عدد الانقلابات أربع مرات بعد انقلاب واحد فقط في عام 2020 – مرة أخرى في مالي – وبمعدل عامين فقط في العام على مدار العقد الماضي.

الفساد وسوء الإدارة والفقر

وفي هذا السياق يقول جوناثان باول ، الأستاذ المساعد في جامعة سنترال فلوريدا والخبير في الانقلابات، إن الرقم هو الأعلى منذ 1980 وهو أكثر تماشيا مع السبعينيات، بعد أن حصلت البلدان الأفريقية على استقلالها عندما استولى الجنرالات والسياسيون على السلطة.

وقال رجال عسكريون إن الفساد وسوء الإدارة والفقر تبرر مثل هذه التحركات.

يقول دبلوماسيون ومحللون إن أحد الأسباب الرئيسية لتصاعد الانقلابات هو أن رغبة عدد من القوى الدولية في التعامل مع الأنظمة الاستبدادية قد خفضت التكلفة المحتملة لتغيير النظام.

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كما تقول فيرجيني بوديس، الخبيرة في منطقة الساحل في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: إن الافتقار إلى ردود حازمة ومنسقة ساعد القادة العسكريين على البقاء في السلطة.

وتابعت أنه على النقيض من ذلك، واجه قادة الانقلاب في النيجر في عامي 1999 و 2010 تخفيضات كبيرة في المساعدات الدولية. واضطروا إلى التراجع.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن يسلم الجنرال البرهان، السلطة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في نوفمبر.

وألقى بعض المتظاهرين باللوم على الاضطرابات الاقتصادية على الحكومة المدنية ودعم الجيش. وتوفير الدعم السياسي الرئيسي قبل الانقلاب.

في غضون ذلك، تسعى مصر للحصول على دعم دولي لخلافها مع إثيوبيا. التي تبني سدا عملاقًا تقول حكومة السيسي إنه يهدد بقطع المياه التي تصب في النيل.

عباس كامل في الخرطوم قبل الانقلاب

وقبل الانقلاب مباشرة، سافر رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، إلى الخرطوم للقاء الجنرال برهان، لكنه تجنب لقاء حمدوك، وفق “وول ستريت جورنال”.

وكان المصريون غير راضين عن سياسات رئيس الوزراء حمدوك. لا سيما انفتاحه العلني على السد الإثيوبي. فضلاً عن إحجامه عن تعميق العلاقات مع إسرائيل، الحليف الرئيسي للقاهرة الذي اعترفت به الخرطوم العام الماضي.

وقال عباس كامل للجنرال برهان: “يجب أن يذهب حمدوك”.

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لعدة أيام، قام فيلتمان برحلات مكوكية بين الجنرال برهان وحمدوك، على أمل منع انهيار التحول الديمقراطي الذي استغرق عامين.

وفي الاجتماع الأخير يوم 24 أكتوبر، لوضع خارطة الطريق العامة للانتقال الديمقراطي. قال فيلتمان في وقت لاحق: “لم يكن هناك أي تلميح أو حديث حول انقلاب عسكري محتمل”.

في اليوم التالي، قام الجنرال برهان بحل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية. واحتجز السيد حمدوك ومسؤولين آخرين، وأعلن حالة الطوارئ.

وتحاول الولايات المتحدة والدول الأوروبية نزع فتيل الأزمة من خلال مناقشة تعيين رئيس وزراء مدني جديد، بحسب مستشار السودان ومسؤول أمني أوروبي.

وفي الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في نهاية الأسبوع، والتي قال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين إن عددها بالملايين، هتف المتظاهرون ضد السيسي باعتباره اليد الخفية وراء الانقلاب.

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