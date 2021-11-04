عادل الكلباني يثير ضجة بفتوى إباحة الموسيقى مثل “البيبسي والبرغر”!

أثار الداعية السعودي عادل الكلباني جدلاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي، بعد “فتوى”، تتعلق بتحليل الموسيقى والمعازف.

وقال الشيخ عادل الكلباني إنّ الموسيقى والمعازف مباحة شرعاً “مثل البيبسي والبرغر”، وذلك في معرض ردّه على مغرّد سأله: “الموسيقى و الاورغ والمعازف هل هي مما اراد الله؟!”.

هي مما أباح الله

مثل البيبسي والبرغر https://t.co/djqWYCWeAw — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) November 3, 2021

عادل الكلباني يثير جدلاً

وتقاعل المغرّدون بشكلٍ لافت مع ما اعتبروها “فتوى” الشيخ عادل الكلباني، بإباحة الموسيقى والمعازف، والربط في ذلك بإباحة “البيبسي والبرغر” -كما قال-، رغم الإختلاف بين الفقهاء والعلماء في ذلك .

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وفي تعليقه على ما قال “الكلباني” غرّد “سالم الحارثي”: “لا تضع شي في ذمتك يا عادل. اذا كبار العلماء هم افضل منك و اعلم منك و انت تعتبر طالب عندهم حرموا هذا الشي. أتمنى ان لا تدخل في أشياء حرمت من قبل مفتي المملكة و بن باز. اليوم دنيا بكرة أخرة بكرة فيه شي طال عمرك اسمة قبر”.

لا تضع شي في ذمتك يا عادل. اذا كبار العلماء هم افضل منك و اعلم منك و انت تعتبر طالب عندهم حرموا هذا الشي. أتمنا ان لا تدخل في أشياء حرمت من قبل مفتي المملكة و بن باز. اليوم دنيا بكرة أخرة بكرة فيه شي طال عمرك اسمة قبر. — سالم الحارثي،،، (@9a3UZOULav5QEbL) November 3, 2021

كما غرّد آخر وقال إن عادل الكلباني يحب إثارة الجدل ويجب أن يتصرف احد معه. مضيفاً ان ليس على مزاجه يفتي بأمر كهذا . معتبراً ذلك “تحريف وتأويل وتحليل ما حرام الله”.

ذا يحب يثير الجدل ولزم احد يتصرف معاه مو بكيفه يفتي بشي زي كذا تحريف وتأويل وتحليل ما حرام الله 🙂. — 🦋 (@a542700) November 4, 2021

“صدق رسول الله وكذب عادل الكلباني”

كما علّق ” محمد صباح المنصور” وقال: “صدق رسول الله وكذب عادل الكلباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري فهذا دليل على تحريم المعازف”.

صدق رسول الله

وكذب عادل الكلباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.

رواه البخاري فهذا دليل على تحريم المعازف — ‏محمد صباح المنصور (@mh_mnsor) November 4, 2021

بينما تداول آخرون هذا جواب العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء عن حكم المعازف والغناء والموسيقى.

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كما وقال أحد المغردين إن عادل الكلباني امام مسجد فقط وليس طالب علم او اهل للفتوى.

هذا جواب العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله عن حكم المعازف والغناء والموسيقى (انتهى) عادل الكلباني امام مسجد فقط وليس طالب علم او اهل للفتوى pic.twitter.com/NGJeBIevUc — عبدالعزيز بن سعود (@bins3od95) November 4, 2021

فتوى الإمام بن باز

وكان الإمام بن باز أفتى أن الأغاني محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك.بحسب فتوى “حكم الأغاني والموسيقى” بموقع “ابن باز” الرسميّ

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ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ [لقمان:6]. قال أكثر علماء التفسير: إن المراد بذلك الأغاني، وهكذا أصوات الملاهي.

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والحر: هو الفرج الحرام يعني: الزنا، والحرير معروف محرم على الرجال، والخمر معروف محرم على الجميع وهو المسكر، والمعازف هي الأغاني وما يعزف به من آلات الملاهي.