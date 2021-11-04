ريال مدريد ومانشستر سيتي يفوزان وميلان يتعادل أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

شهد الأمسية الكروية من منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، فوز فريق ريال مدريد على شاختار. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، والفوز العريض لفريق مانشستر سيتي. على نظيره كلوب بروج برباعية مقابل هدف، بينما تعثر الميلان أمام بورتو بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين خلال منافسات الموسم الحالي.

ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

ونجح فريق ريال مدريد “الملكي” من تحقيق الفوز على منافسه شاختار دونيتسك الأوكراني .بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كما وسجل هدفي فريق الريال النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين ال14 وال61.

كما وجاء هدف فريق شاختار الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال39، عن طريق اللاعب فرناندو دوس سانتوس. بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة داخل شباك مرمى فريق ريال مدريد.

مانشستر سيتي والرباعية في شباك كلوب بروج

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز على كلوب بروج برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، وسجل أهداف الفرق السماوي الإنجليزي كلاً من: اللاعب فيل فودين في الدقيقة ال15 في هجمة مرتدة سريعة سجلها بقوة على يمين شباك بروج.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال54 عن طريق اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز برأسية كروية. سكنت في شباك المرمى، وآتى الهدف الثالث عن طريق اللاعب رحيم ستيرلينغ في الدقيقة ال72.

وفي الدقيقة ال92 سجل اللاعب غابرييل خيسوس سجلها بقوة .من داخل منطقة الجزاء داخل شباك المرمى، كما وجاء هدف كلوب بروج الهدف الوحيد له في المباراة بطريق الخطأ ارتكبه مدافع فريق مانشستر سيتي جون ستونز في الدقيقة ال17.

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ميلان والتعثر بالتعادل أمام بورتو

وتعادل فريق ميلان أماك منافسه بورتو بهدف لكليهما، حيث جاء هدف بورتو في الدقيقة ال6 .عن طريق لويس دياز بتسديدة قوية سجلها بقوة داخل شباك الميلان، كما وآتى هدف فريق ميلان في الدقيقة ال61 من خطأ ارتكبه لاعب فريق بورتو شانسيل مبيميا وسدده داخل شباك مرماه.

وبهذه النتائج، نجح فريق ريال مدريد ومانشستر سيتي وكذلك بورتو في التأهل إلى دور ال16 .من منافسات دوري أبطال أوروبا، كما وفشل فريق ميلان في التأهل إلى الدور القادم بعد نتائجه السيئة وحصده نقطة واحدة في أدنى الترتيب.

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