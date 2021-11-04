تعرف على حبيب كيم كارداشيان الجديد وفارق السن بينهما صادم! (صور)

كشف موقع صحيفة “page six” الأمريكية الشهيرة، عن هوية حبيب كيم كارداشيان الجديد، وصدمت متابعي كاردشيان بكشفها أنه يصغرها بـ14 عاما.

وقالت الصحيفة الأمريكية وفق ترجمة (وطن) إن ​نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان​ تواعد الممثل الأمريكي بيت دافيدسون.

واستدلت الصحيفة على ذلك بمشاهدة كيم ودافيسون، مساء أمس الأربعاء، وهما ذاهبين للعشاء في مطعم راقٍ بضاحية “مانهاتن” بمدينة نيويورك. رغم أنهما وصلا إلى المطعم منفصلين.

وأفاد التقرير أن ديفيدسون “27 عاماً”، كان أول من وصل إلى نادي الأعضاء الخاصين “زيرو بوند” في مانهاتن.

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وكان الممثل الأمريكي بيت دافيدسون يرتدي بنطال جينز، وحذاء رياضي أبيض.

لتظهر بعده نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي جعلت حبيبها الجديد والصحافة، ينتظران قبل أن تصل مع حراسها إلى المطعم.

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وتجمع حشد من المصورين في المطعم في حي نوهو بنيويورك، لالتقاط صورة لأحدث ثنائي في هوليوود.

شجار في المطعم

وأشارت صحيفة “page six” إلى وقوع شجار عند مدخل المطعم، بسبب حشود المصورين، قبل أن تجتاز كارداشيان وحراسها الموقع.

وفي يناير، نشرت الصحيفة أيضا خبر انفصال كيم وكاني ويست.

ولدى الزوجين السابقين أولاد هم نورث البالغ من العمر 8 سنوات، وسانت البالغ من العمر 5 سنوات، وشيكاغو البالغة من العمر 3 سنوات، ومزمور البالغ من العمر عامين.

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كما أن بيت دافيدسون حبيب كارداشيان الجديد، انفصل حديثا عن اريانا غراندي Bridgerton Phoebe Dynevor في أغسطس بعد خمسة أشهر من المواعدة بينهما.

وصرّح بيت حول علاقته مع آريانا بقوله: “لقد توقفت علاقتنا بشكل مفاجىء بعد وفاة حبيبها السابق مغني الراب ماك تيلر. بالرغم من أنني قلت في نفسي سأكون معك وبجانبك حتى لو لم تريديني”.

وأضاف بيت: “كل ما أعرفه أنها أحببت كل شىء منه وحزنت عليه ولم تكن تقدّم عرضاً أو أي شيء آخر”. كان هذا كل ما في الأمر لا يزال أصدقائه وعائلته يصلون له”.