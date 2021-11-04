بلطجي الفيوم يقتل زوجته وحماته بسبب الرذيلة مع قاصراتّ (صور)

شهدت مصر جريمة جديدة مروعة، بعد جريمة الإسماعيلية، حين أقدم مسجل خطر على حجز 7 رهائن، وقتل اثنين منهما، في جريمة “بطلها” بلطجي الفيوم .

بلطجي الفيوم

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المتهم الذي عُرف إعلاميا بـ”بلطجي الفيوم” قام باحتجاز 7 أشخاص.

وكان من بينهم 2 من أبناء المتهم، قبل أن يقوم الأخير بقتل زوجته وحماته.

واحتفظ المتهم (45 عاماً) بالخمسة المتبقين كدروع بشرية، لإجبار أجهزة الأمن على عدم اقتحام منزله والقبض عليه.

قاصرات ودعارة!

وخلال احتجاز بلطجي الفيوم للرهائن داخل المنزل، أجرى بثا مباشرا من خلال صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعي.

و اتهم بلطجي الفيوم خلال الفيديو شقيقة زوجته باستدراج الطالبات القاصرات لممارسة الدعارة مع بعض الأشخاص داخل منزله أثناء غيابه.

وخصص المتهم بالذكر معلمي الدروس الخصوصية الذين يتوافدون على منزله.

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جرائم خيانة وخسة

وهدد المتهم أنه سيقوم بالقصاص من بعض أصدقائه، وزوجته الذين استغلوا غيابه عن المنزل للعمل، وارتكبوا جرائم خيانة وخسة في منزله بحسب تعبيره.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأجهزة الأمن في الفيوم، من اقتحام المنزل.

وقامت أجهزة الأمن بتحرير الرهائن من الأطفال الذين مارس المتهم كل أنواع التعذيب ضدهم، وضربهم بكل قسوة خلال الاحتجاز.

تبادل إطلاق النار

وتم النداء على المتهم بواسطة مكبرات الصوت، وطلب أفراد الأمن منه تسليم نفسه والخروج الآمن حرصاً على حياة أبنائه وباقي الرهائن.

لكن بلطجي الفيوم رفض الامتثال وأطلق وابلا من الرصاص من بندقيته التي كان يحتفظ بها بمنزله على رجال الأمن.

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وبادلت القوات إطلاق النار، فسقط المتهم على الأرض غارقا فى دمائه عقب إصابته بطلق ناري فى الفخذ الأيسر.

ولم يصب الرهائن الخمسة بأي إصابات باستثناء بعض السحجات، وتم نقل المتهم والرهائن الخمسة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

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جريمة الإسماعيلية

وكانت مصر قد شهدت جريمة قبل أيام عرفت إعلامياً، بسفاح الإسماعيلية.

حيث قام المتهم بذبح جاره أمام الأهالي، في شارع عام في طنطا بمحافظة الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده.

كما لم يكتف سفاح الإسماعيلية بذلك، بل حمل الرأس ممسكاً سكين كبيرة في يده لإرهاب من يحاول الإمساك به.

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