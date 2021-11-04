الخطوط الجوية القطرية الأفضل بالعالم بلا منازع .. خبراء سفر يكشفون السبب

الخطوط الجوية القطرية هي أفضل شركة طيران في العالم بلا منازع. حيث تم اختيارها كأول شركة طيران على هذا الكوكب للسنة السادسة على التوالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار للطيران.

وكذلك حصدت جوائز “سكاي تراكس” العالمية للخطوط الجوية 2021. وحصدت الميدالية الذهبية في فئة أفضل درجة رجال الأعمال.

ولكن كيف حصلت الخطوط الجوية القطرية على هذه الجوائز؟. وهل تم الحفاظ على المعايير في الجزء الخلفي من المقصورة أيضًا؟.

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وللإجابة على هذا السؤال بدأ خبراء السفر من “The Points Guy UK” اكتشاف ذلك.

درجة رجال الأعمال على الخطوط الجوية القطرية

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد استقل اثنان منهم إحدى طائرات بوينج 777 الرائدة في الدوحة في رحلة إلى لندن ـ هيثرو. مع اصطحاب كاميرات فيديو لمقارنة تجارب درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية.

ويشرح الموقع: “بدأت أسعار كيو سويت من 2،275 جنيهًا إسترلينيًا. ومع ذلك، هناك العديد من الرحلات الجوية القصيرة المتصلة حول الخليج. وقد خططنا بالفعل للتواجد في البلدان المجاورة قبل قطر على أي حال. بحثنا في نقاط المغادرة المختلفة لمعرفة ما إذا كان هذا قد أدى إلى انخفاض السعر. بما في ذلك دبي وأبو ظبي.”

وتابع: “ومن دواعي سرورنا أن السفر من هذه الأخيرة مع توقف لليلة واحدة في الدوحة، أدى إلى خفض السعر بنسبة هائلة بلغت 52 في المائة إلى 1091 جنيهًا إسترلينيًا فقط!”.

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وقال ليام سبنسر: “أفضل منتج من فئة رجال الأعمال جربته على الإطلاق. كان المقعد نفسه مريحًا بشكل لا يصدق. وكان يتمتع بقدر كبير من الخصوصية بفضل الباب المنزلق المغلق بالكامل.”

وتابع بشأن الوجبات: “كان الطعام لذيذًا للغاية ولم يكن ليبدو في غير محله في مطعم فاخر في لندن.”

تجربة النوم مثالية

واستطرد ليام:”كانت تجربة النوم مثالية. تحول المقعد إلى سرير مسطح بالكامل مع بياضات أسرّة من شركة White Company وبيجاما. بمجرد أن كنت مطويًا، شعرت أنني كنت في غرفة نوم في السماء.”

ومع ذلك، لم يكن تقيمي 10 من أصل 10. حيث استغرق الأمر من طاقم الطائرة أكثر من 10 دقائق للوصول إلى مقعدي بعد أن ضغطت على جرس المكالمة.

وتابع:”أيضا لم يلتزم الكثير من زملائي المسافرين في درجة رجال الأعمال بقواعد ارتداء الأقنعة. ولم يبذل طاقم المقصورة أي جهد لفرضها”.

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وقام نيكي كيلفن، رئيس The Points Guy UK، بتوثيق العرض الاقتصادي للخطوط الجوية القطرية 777. حيث دفع 228 جنيهًا إسترلينيًا للمقعد 28 ألفًا. وقد أحب ذلك كثيرًا.

وقال إنه كان “مقعدًا فسيحًا ومريحًا بشكل لا يصدق لمنتج اقتصادي”.

كما وافق أيضًا على الطعام – “اللذيذ والكبير” – والخدمة من “الطاقم اليقظ جدًا” ، والذي كان “سريعًا وودودًا”.