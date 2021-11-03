“My Name”.. مسلسل كوري جديد هو الضربة القادمة بعد “لعبة الحبار”

يتم الآن بث برنامج تلفزيوني كوري جديد باسم “My Name” (اسمي)، في طريقه لجذب نفس القدر من الاهتمام، الذي حققته سلسلة “لعبة الحبار” (Squid Game) الشهيرة على نطاق واسع والتي يتم بثها الآن في أستراليا.

وبعد أن أصبح “لعبة الحبار” المسلسل الأكثر مشاهدة على Netflix حول العالم، من المتوقع أن تكون الدراما الكورية الجنوبية الجديدة بعنوان “My Name” (اسمي) هي الضربة الكبيرة التالية، وفق تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قصة المسلسل الكوري الجديد “My Name”

وتدور أحداث المسلسل الكوري الجديد “My Name” (اسمي) المكون من ثمانية أجزاء حول الفتاة “يون جي وو”. حيث تسعى للانتقام بعد مقتل والدها بدم بارد في عيد ميلادها السابع عشر.

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وتنضم يون إلى عصابة “Dongcheon”، التي يديرها صديق والدها، ورئيس الجريمة “تشوي موجين” الذي يدربها في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالفنون القتالية.

هذا، وتمكن مسلسل “My Name” الذي صدر في 15 أكتوبر الماضي، من اقتناص المركز الرابع في قائمة الأعلى مشاهدة عبر نتفليكس عالميًا، في أقل من أسبوع.

تنضم “جي-وو” بعد ذلك إلى قوة الشرطة متخفية. وهي تحاول العثور على القاتل المسؤول عن وفاة والدها. مما يؤدي إلى اصطحاب المشاهدين في رحلة مثيرة ومشوقة.

تم بث My Name لأول مرة على Netflix في 15 أكتوبر، وقد نال بالفعل الثناء بين المشاهدين لتصويره السينمائي والتمثيل والحبكة الجديرة بالاهتمام.

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صعد المسلسل إلى أعلى 10 عروض في خدمة البث المباشر في المملكة المتحدة. وحصل على تصنيف 8.0 على IMDb ، وهو على بعد خطوة من تصنيف لعبة الحبار Squid Game البالغ 8.1.

لعبة الحبار

وصنع مسلسل “لعبة الحبار” التاريخ عندما شاهده 111 مليون معجب من جميع أنحاء العالم، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لعرضه.

وكانت ملابس أبطال “لعبة الحبار” اختيارًا شائعًا للأزياء لعيد الهالوين لهذا العام.

وأصبح “لعبة الحبار” هو العرض الأول على قوائم Netflix لأفضل 10 عروض في 94 دولة حول العالم.

كما أنه أول عرض كوري جنوبي يصبح أفضل عرض في الولايات المتحدة.

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حتى أن المدارس الأسترالية كانت تحذر الآباء من السماح لأطفالهم بمشاهدة العرض العنيف لأنهم كانوا يمثلون المشاهد في الملعب.

ويتمحور البرنامج الكوري الجنوبي، وهو الأكثر شهرة في تاريخ Netflix، حول عرض ألعاب خيالي تتنافس فيه شخصيات فقيرة في سلسلة من ألعاب الموت. بهدف الفوز بجائزة نقدية قدرها 50 مليون دولار.