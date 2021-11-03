موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق مانشستر سيتي مباراة هامة أمام منافسه كلوب بروج .مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” الاتحاد”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مساءً بتوقيت. “مكة المكرمة” السعودية، العراق، اليمن، قطر، البحرين، الكويت.

كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، سوريا، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين مانشستر سيتي وبروج كلوب عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا ” Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN Sports HD 3″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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تشكيلة فريق مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه كلوب بروج، كما سيتواجد في حراسة المرمى ستيفين.

شاهد مباشرة المران الرئيسي قبل مواجهة بروج! 🎥 ⬇️ اقترب أكثر ⬇️ 🔷 #السيتي | #UCL — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 2, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في الوسط سيأتي كلاً من: جوندوان، فيرناندينو، جاك غريليش، وفي هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، رياض محرز، فيران توريس، فيل فودين.

تشكيلة كلوب بروج

وسيدخل المدرب البلجيكي فيليب كليمون، في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى سيمون مينيوليه.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: إدوارد سوبول، ستانلي نسوكي، براندون ميتشيلي، إيدير بالانتا، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: رود فورمر، ماتس ريتس، هانز فاناكين، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: تشارليس دي كيتيلايري، كمال سواح، نوا لانج.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وجاء فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب مجموعة منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، كما وآتى في ثالث الترتيب فريق كلوب بروج برصيد 4 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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