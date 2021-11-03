مقتنيات الراحل مارادونا تعرض في المزاد العلني والسبب؟!

من المقرر أن يقام مزاد علني في دولة الأرجنتين لعرض مقتنيات أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، في ال19 من شهر ديسمبر الشهر الجاري.

مقتنيات مارادونا والمزاد العلني

وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية محلية، بأن مقتنيات مارادونا ستعرض للبيع .في مزاد علني، حيث أن من تلك المقتنيات المعروضة للبيع منزل أهداه اللاعب لوالديه وسيارتي بي أم دبليو، كما وستعرض رسالة أرسالها .الزعيم الكوبي الراحل فيدال كاسترو والعديد من المقتنيات التي امتلكها الراحل.

منزل والدَي #مارادونا وسيارتا بي إم دبليو ورسالة من كاسترو للبيع بالمزاد.. تحمل إحدى سيارتي الـ"بي إم دبليو" توقيع دييغو وسيبدأ عرضها في المزاد بسعر 165 ألف دولار ويقع المنزل الذي أهداه مارادونا لوالديه في بوينس آيرس الأرباح ستذهب لسداد ديون مارادونا ولن يتم توزيعها على الورثة pic.twitter.com/dxeNfwW4aT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 3, 2021

وبينت تلك الوسائل، بأن المزادات ستقام بالاتفاق على الورثة، حيث سيتم بيع تلك المقتنيات والأغراض الشخصية للراحل مارادونا بقرار من القاضية الأرجنتينية “لوسيانا تيديسكو”، كما وسيكون المزاد. عبر شبكة الإنترنت العالمية.

وأوضحت، ان الممتلكات ذات القيمة العاطفية مثل القمصان المهداة. من لاعبين آخرين في جنازة اللاعب ستستبعد من المزاد العلني.

رسالة الزعيم الكوبي كاسترو

كما من بيع المقتنيات، رسالة الزعيم الكوبي فيدال كاسترو بعد علاقة الصداقة التي ربطت الأخير بالراحل مارادونا، حينما كان يقيم في الجزيرة الكارايبية في محاولة التغلب على إدمان المخدرات، الأمر الذي جعله معرض للوفاة لمرتين.

Una carta del extinto líder cubano Fidel Castro también integra el lote de bienes del fallecido ídolo deportivo que irán a subasta el 19 de diciembre. #DIEZ #Maradona #Subasta https://t.co/x3ARYiRhDL — DIEZ (@DiezDeportes) November 3, 2021

وخضع الراحل مارادونا للعلاج من الإدمان على المخدرات، حيث التقى خلال فترة علاجه في كوبا بالزعيم كاسترو في عدة مناسبات الذي عبر عن إعجابه الشديد به، كما من المحتمل أن يبدأ العرض. على إحدى سيارتي. الراحل التي حمل اسم بي أم دبليو توقيع الولد الذهبي، وسيبدأ المزاد بسعر 165 ألف دولار.

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بينما يقع المنزل الذي أهداه الراحل مارادونا لوالديه في حي ” فيا ديفوتو”. في العاصمة الأرجنتينية ” بوينس آيرس”، حيث تستعد شركة عقارية لتقديم تلك العروض لمواقع شبكة الإنترنت تمهيدًا لعرضها في المزاد العلني.

منذ 61 عامًا.. ازداد سطوع شمس الأرجنتين ☀️🇦🇷 أحد أعظم من لمس كرة القدم، إذا لم يكن أعظمهم ❤️ خلال مسيرته الكروية، المتعة كانت تقاس بوحدة تسمى بمارادونا 🔥 رحل عن عالمنا في نوفمبر من العام الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة 💔 يحل اليوم ذكرى ميلاد الأسطورة مارادونا 🙏 pic.twitter.com/y4SRuRnzvT — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 30, 2021

فيما سيتم استخدام تلك الأموال الناتجة. عن بيع تلك المقتنيات في سداد الديون والنفقات على النجم العالمي مارادونا، ولن توزع على ورثته، وفق وسائل إعلام محلية أرجنتينية.

ومن الجدير بالذكر، فإن نجم كرة القدم العالمية مارادونا توفي، بعد إجرائه عملية جراحية. في دماغه في ال25 من شهر نوفمبر عام 2020 داخل أحد المشافي في دولة الأرجنتين عن عمر يناهز 62 عامًا.

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