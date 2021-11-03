لاميتا فرنجية شبه عارية أمام برج خليفة في دبي!

وثقت عارضة الأزياء اللبنانية، لاميتا فرنجية، عودتها إلى دبي بصورة جريئة جداً.

(عدنا إلى المدينة)

ونشرت لاميتا فرنجية صورتها عبر (انستجرام)، وهي تقف على شرفة شفافة وخلفها برج خليفة في داون تاون بدبي.

وظهرت لاميتا وهي ترتدي بكيني من قطعتين فقط، باللون البرتقالي، وبدت كأنها لا ترتدي شيئاً.

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وتركت عارضة الأزياء شعرها منسدلاً، وارتدت نظارات شمسية، وكانت تمسك بمشروب في يدها.

وعقبت لاميتا: (عدنا إلى المدينة).

شوارع المدينة مدارج حقيقية

وقبل أيام، استعرضت لاميتا جسدها بملابس رياضية ضيقة في وسط أحد شوارع دبي.

ونشرت لاميتا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي شورت ليجن، مع تيشرت بأكمام ونصف بطن، باللون الفسفوري.

وظهرت لاميتا وهي تقطع الشارع، وتغطي وجهها بيدها من الشمس، معتمدة تسريحة ذيل الفرس والظفيرة.

شتاء من أعلى وهوت شورت من أسفل

وعلقت لاميتا على صورها بالقول: (شوارع المدينة هي المدارج الحقيقية!).

وقبل أيام نشرت لاميتا فرنجية صورتين عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت فيها بتوب نصف بطن.

واستكملت اطلالتها ببنطال ضيق من نفس القماشة وبنفس اللون النيود اللامع.

واعتمدت لاميتا تسريحة ذيل الفرس مستكملةً إطلالتها المثيرة بحذاء بنقشة التايجر.

وأرفقت لاميتا فرنجية الصورة بتعليق غامض قالت فيه: (إذا لم يشعل روحك على النار فلا يستحق الحرق).

وأطلت لاميتا على شرفة منزلها في دبي بملابس شتوية من فوق، وهوت شورت من أسفل.

حيث ارتدت لاميتا كنزة شتوية طويلة وهوت شورت تايجر وكعب عالي، ورفعت شعرها وعلقت: (هل أنتم مستعدون للشتاء؟).

من كل زاوية

كما شاركت لاميتا جمهورها، تجربتها الخاصة في أحد المطاعم في دبي، ولكن بطريقة جريئة.

ونشرت لاميتا فرنجية فيديو وهي ترتدي فستاناً أبيض من الساتان، أشبه بقميص النوم.

وكانت لاميتا تسير إلى أحد النوافذ دون أن تُظهر وجهها، وتستعرض مؤخرتها فقط.

وعلقت لاميتا على الفيديو: (مناظر آسرة من كل زاوية).

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كما استعرضت لاميتا جسدها بفستان أبيض مُشابه، ورفعت شعرها على شكل ذيل حصان.

واعتمدت عارضة الأزياء مكياجا خفيفاً، وعلقت: ( البعض يسبب السعادة متى وأينما كانوا).

من هي لاميتا فرنجية؟

الجدير بالذكر أن فرنجية (39 عاماً)، بدأت خطواتها الأولى نحو الشهرة كعارضة أزياء حين عرضت لأبرز المصممين اللبنانيين والعالميين في لبنان والعالم.

ومن أبرز المصممين الذين عرضت لهم لاميتا، المصمم اللبناني العالمي ​روبير أبي نادر​.

وجذبت فرنجية عدسات الكاميرات بجسدها الممشوق وجمال وجهها وأناقتها.

خاضت فرنجية تجربة المشاركة في مسابقة ​ملكة جمال لبنان​ عام 2004.

وفازت حينها فرنجية بلقب الوصيفة الأولى، بعد أن تأهلت إلى المرحلة النهائية.

وهو ما أتاح لها فرصة تمثيل لبنان في مسابقة ​ملكة جمال العالم​ عام 2005.

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