سفاح الإسماعيلية يمثل جريمته ويكشف سببها https://www.watanserb.com/
قال المتهم في جريمة الإسماعيلية بالتحقيقات إنه كان يعمل مع شقيق المجني عليه بمحل بيع موبيليات مستعملة
Imageحياتنا

سفاح الإسماعيلية: جاري استغل وجودي بالمصحة واغتصب شقيقتي ووالدتي!

كتب أنس السالم
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كشف المتهم المعروف إعلامياً، بسفاح الإسماعيلية في مصر، تفاصيل جديدة عن جريمته التي هزت البلاد.

جريمة الإسماعيلية

حيث قام المتهم بذبح جاره أمام الأهالي، في شارع عام في طنطا بمحافظة الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده.

ولم يكتف سفاح الإسماعيلية بذلك، بل حمل الرأس  ممسكاً سكين كبيرة في يده لإرهاب من يحاول الإمساك به.

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لحظة وقوع جريمة الإسماعيلية

 

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يعمل مع شقيق المجني عليه بمحل بيع موبيليات مستعملة طوال السنوات الماضية.

دبور: اغتصب والدتي وشقيقتي

وأكد سفاح الإسماعيلية “عبدالرحمن” الشهير بدبور أن أسرته ساعدته في دخوله مصحة بسبب إدمانه مخدر الاستروكس.

وشدد على أنه تعافى من الإدمان تماما داخل إحدى المصحات بمحافظة الإسماعيلية.

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وأشار المتهم إلى أنه حين خرج من المصحة فوجئ بقيام المجني عليه بالاعتداء على والدته وشقيقته جنسياً.

وقال المتهم إنه قرر أن يأخذ بالثأر وينتقم لشرفه فوراً.

تمثيل الجريمة

وقام القاتل بتمثيل الجريمة بالكامل بمكان الواقعة وسط حراسة مشددة.

وكشف أنه ارتكب الجريمة أثناء قيام المجني عليه بشراء الطعام.

سفاح الإسماعيلية يمثل جريمته ويعترف: جاري استغل وجودي في المصحة واغتصب شقيقتي ووالدتي!
ضحية سفاح الإسماعيلية

 

وقال في نص اعترافه الذي نقلته وسائل إعلام محلية: “طعنته في صدره ثم سددت عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده”.

وتابع: (سقط على الأرض قتيلا، وذبحته وفصلت رأسه عن جسده).

أسرة المتهم تغادر المدينة

ونقلت صحيفة (المصري اليوم) عن مصادرها أن أسرة سفاح الإسماعيلية غادرت المنطقة بعد انتشار فيديوهات وصور جريمة ابنهم على مواقع التواصل.

وقام المتهم بطعن اثنين آخرين من جيرانه أثناء محاولتهم إيقافه عن جريمته.

وكشف مدير مستشفى جامعة قناة السويس عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث سفاح الإسماعيلية.

حالة المصابين الآخرين

وقال: “وصل إلى المستشفى 2 مصابين أحدهما 24 سنة يعاني من جرح قطعي خلف الرقبة”.

وأشار مدير المستشفى إلى أن المتهم ضرب المصابين بالساطور مما أسفر عن قطع في أوتار العظام لدى أحدهما.

وأوضح مدير المستشفى أنه تم إجراء عملية سريعة له وحاليا حالته مستقرة.

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مشيراً إلى أن المصاب الآخر كان يعاني من طعنة نافذ بمنطقة الصدر وتم علاجه.

وكشف محمود أحمد 62 سنة، المصاب الذي ظهر في مقطع فيديو يتعرض للضرب بالسكين من الخلف ما حدث.

هستيريا سفاح الإسماعيلية

وقال إنه كان يسير في الشارع ويتحدث بهاتفه بالقرب من منزله، وفوجئ بقيام شخص يضربه بالسكين من الخلف.

وأشار المصاب في أقواله في التحقيقات إن السفاح في هذا التوقيت كان مصابا بهيستيريا بعد ذبح جاره والسير في الشارع برأسه.

وأكد المصاب أن العناية الإلهية أنقذت آخرين من المتهم بعد سيطرة الأهالي عليه والإمساك به.

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أنس السالم

كاتب ومحرر صحفي من فلسطين.
مدير تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب

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