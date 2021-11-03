الحرس الثوري يحرر ناقلة إيرانية للنفط في بحر عمان http://www.watanserb.com/
قوات الحرس الثوري نفذت عملية انزال على الناقلة الاميركية وسيطروا عليها واعادوا توجيه الناقلة نحو المياه الاقليمية الايرانية
الهدهد

تفاصيل مثيرة لعملية الحرس الثوري ضدّ قوة أمريكية في بحر عمان

كتب وطن
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كشفت وكالة “أنباء فارس” الإيرانية، تفاصيل عملية وصفتها بـ”الجريئة والحازمة”، تحرير قوة من الحرس الثوري ناقلة إيرانية للنفط في بحر عمان بعد محاولة القوات الأمريكية السيطرة عليها .

وذكرت الوكالة أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، قامت “بعملية جريئة وحازمة”، وفي الوقت المناسب تصدت خلالها لعملية “قرصنة” بحرية لسرقة شحنة نفط ايرانية من قبل القوات الاميركية في بحر عمان.

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واوضحت الوكالة أن قوات اميركية قامت بتوقيف ناقلة نفط ايرانية بمنطقة بحر عمان. وصادرت حمولتها بنقل الشحنة الى ناقلة اخرى تابعة لها قبل ان تتوجه لجهة مجهولة.

عملية انزال على الناقلة الاميركية

وقالت “انباء فارس” إنّه بالتزامن تحركت قوات الحرس الثوري ونفذوا عملية انزال على الناقلة الاميركية وسيطروا عليها.

ولفتت الى أنهم قاموا على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الاقليمية الايرانية.

وبعد ذلك -تقول الوكالة- حاولت عدة مروحيات وسفن حربية اميركية استعادة السيطرة على الناقلة. الا ان محاولاتها فشلت في تغيير مسير الناقلة.

وأكدت السلطات الايرانية ان ناقلة النفط موجودة حاليا داخل المياه الاقليمية الايرانية.بحسب “انباء فارس”

وتدخلت عدة قطع بحرية اميركية مجددا بجهود اكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره الا انها فشلت وناقلة النفط (الامريكية) حاليا داخل المياه الاقليمية الايرانية.

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وطن

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