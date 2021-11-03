تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره. أر بي لايبزيغ مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” ريد بول”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ

وستقام المباراة بين باريس سان جيرمان ونظيره في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “مكة المكرمة”. السعودية، العراق، اليمن، قطر، البحرين، الكويت.

📍🏟️ ريد بل أرينا pic.twitter.com/b6oV8jJLbX — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) November 2, 2021

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، سوريا، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة التاسعة .مساءً، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستبث المباراة عبر”beIN Sports HD 2 ” لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء. بين كلا الفريقين عبر شبكة ” beIN Sports”، المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لايبزيغ الألماني، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا، وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، كما وسيغيب عن المباراة النجم الأرجنتيني ليوينل ميسي بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق لايبزيغ

وسيلعب المدرب جيسي مارسش في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف باريس سان جيرمان، حيث سيكون في حراسة المرمى بيتر غالوتشي.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: خوسي تاسيندي، محمد سيماكان، نوردي موكيلي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: دومينيك سوبوسلاي، داني أولمو، كريستوفر نكونكو، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: أندريه سيلفا، يوسف بولسن، بريان بروبي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وجاء فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، كما وآتى منافسه لايبزيغ الألماني في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

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