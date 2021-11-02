ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
Imageرياضة

ميسي يهاجم لابورتا ويروي تفاصيل الرحيل عن برشلونة

كتب فارس أبو شيحة
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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. تفاصيل جديدة بشأن رحيله عن ناديه السابق برشلونة، وسبب انضمامه إلى الدوري الفرنسي من بوابة النادي الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

ليونيل ميسي ولابورتا 

وقال البرغوث ميسي في مقابله مع صحيفة “سبورت” الإسبانية، ” إنني فعلت ما بوسعي. من أجل البقاء في صفوف فريق برشلونة الإسباني، كما أن رئيس برشلونة لابورتا لم يتطلب مني بشكل مباشر اللعب مع الفريق الكتالوني مجانًا، ولكنه طلب تخفيض راتبي إلى نسبة 50 %”.

وأردف ميسي، ” لقد وافقت على تخفيض راتبي، وكنت على أتم الاستعداد. لمساعدة النادي، كما كانت أمنيتي البقاء مع فريق برشلونة”.

واستكمل، ” لقد آلمني تصريح الرئيس لابورتا حينما قال أملت بأن يبدل ميسي رأيه، ويقول إنه سيلعب مجانًا قبل انتقاله إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، فتلك التصريحات تجعل الناس يفكرون في أشياء لا أعتقد أنني أستحقها”.

دوافع الانتقال

وبين البرغوث الأرجنتيني، بأن دوافع الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلاً: ” عندما قررت الانتقال إلى. باريس سان جيرمان، كان أحد الأسباب بأن فريقهم رائع ورغبتهم في الاستمرار في النمو والفوز بدوري أبطال أوروبا”.

كما وتحدث ميسي عن مسألة مساندة اللاعبين داخل أرضية. الملعب خلال خوض المباريات مع باريس سان جيرمان، ” يختلف لويس سواريز عن كيليان مبابي، فالأول مستقل، بينما الثاني يتميز بالمشاركة والتسجيل عندما يجد المساحة المفتوحة أمامه”.

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وتابع، ” لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم القادمة، لكنني حاليًا لا أفكر في الاعتزال”، وعن احتمالية الفوز بكرة الذهبية هذا العام، ” الفوز ببطولة كوبا أمريكا يمثل أكبر جائزة بالنسبة لي، وفوزي بالكرة الذهبية للمرة السابعة. سيكون مذهلا، وإن لم يحدث فلا مشكلة لديّ”.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان على قائمة الدوري الفرنسي “الليغ” برصيد 31 نقطة، كما ويليه فريق نيس في المركز الثاني .برصيد 23 نقطة.

أما في ثالث الترتيب آتى فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 22 نقطة، وآتى فريق لنس الفرنسي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، كما وجاء فريق رين الفرنسي برصيد 19 نقطة، متساويًا بذلك فريق أولمبيك ليون. بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى فريق ستراسبورغ في المركز السابع برصيد 17 نقطة، مع فريق أنجيه ونانت وموناكو على الترتيب بنفس. الرصيد خلال منافسات الموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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