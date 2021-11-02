ميسي يهاجم لابورتا ويروي تفاصيل الرحيل عن برشلونة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. تفاصيل جديدة بشأن رحيله عن ناديه السابق برشلونة، وسبب انضمامه إلى الدوري الفرنسي من بوابة النادي الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

ليونيل ميسي ولابورتا

وقال البرغوث ميسي في مقابله مع صحيفة “سبورت” الإسبانية، ” إنني فعلت ما بوسعي. من أجل البقاء في صفوف فريق برشلونة الإسباني، كما أن رئيس برشلونة لابورتا لم يتطلب مني بشكل مباشر اللعب مع الفريق الكتالوني مجانًا، ولكنه طلب تخفيض راتبي إلى نسبة 50 %”.

ليونيل ميسي 🗣️ 💬 قبلت تخفيض راتبي في برشلونة بنسبة 50% وكنت مستعدا للمساعدة بشكل أكبر، كلمات لابورتا أذتني. pic.twitter.com/3s7MX4dL2k — FilGoal (@FilGoal) November 1, 2021

وأردف ميسي، ” لقد وافقت على تخفيض راتبي، وكنت على أتم الاستعداد. لمساعدة النادي، كما كانت أمنيتي البقاء مع فريق برشلونة”.

واستكمل، ” لقد آلمني تصريح الرئيس لابورتا حينما قال أملت بأن يبدل ميسي رأيه، ويقول إنه سيلعب مجانًا قبل انتقاله إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، فتلك التصريحات تجعل الناس يفكرون في أشياء لا أعتقد أنني أستحقها”.

دوافع الانتقال

وبين البرغوث الأرجنتيني، بأن دوافع الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلاً: ” عندما قررت الانتقال إلى. باريس سان جيرمان، كان أحد الأسباب بأن فريقهم رائع ورغبتهم في الاستمرار في النمو والفوز بدوري أبطال أوروبا”.

هل تود العودة إلى برشلونة يومًا ما؟

ليونيل ميسي: "نعم، لطالما قلت أنني أرغب في مساعدة النادي وأود مساعدته للتحسن أكثر، أود أن أكون سكرتير فني يومًا ما، لا أعرف ما إذا كان سيكون في برشلونة أم لا ولكن إذا كان هناك احتمال أن يكون في برشلونة .." pic.twitter.com/Lel6FkvdVC — C U L E S (@ArabCules) October 31, 2021

كما وتحدث ميسي عن مسألة مساندة اللاعبين داخل أرضية. الملعب خلال خوض المباريات مع باريس سان جيرمان، ” يختلف لويس سواريز عن كيليان مبابي، فالأول مستقل، بينما الثاني يتميز بالمشاركة والتسجيل عندما يجد المساحة المفتوحة أمامه”.

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وتابع، ” لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم القادمة، لكنني حاليًا لا أفكر في الاعتزال”، وعن احتمالية الفوز بكرة الذهبية هذا العام، ” الفوز ببطولة كوبا أمريكا يمثل أكبر جائزة بالنسبة لي، وفوزي بالكرة الذهبية للمرة السابعة. سيكون مذهلا، وإن لم يحدث فلا مشكلة لديّ”.

أبدى الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، نجم #برشلونة السابق وباريس سان جرمان الحالي، رغبته في العودة لمساعدة البلوغرانا من جديد. وردًا على سؤال عما إذا كان يريد العودة إلى البارسا، قال ميسي خلال حوار مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأي طريقة". pic.twitter.com/vO5i9I4LnJ — قناة بينونة (@Baynounahtv) November 1, 2021

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان على قائمة الدوري الفرنسي “الليغ” برصيد 31 نقطة، كما ويليه فريق نيس في المركز الثاني .برصيد 23 نقطة.

أما في ثالث الترتيب آتى فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 22 نقطة، وآتى فريق لنس الفرنسي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، كما وجاء فريق رين الفرنسي برصيد 19 نقطة، متساويًا بذلك فريق أولمبيك ليون. بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى فريق ستراسبورغ في المركز السابع برصيد 17 نقطة، مع فريق أنجيه ونانت وموناكو على الترتيب بنفس. الرصيد خلال منافسات الموسم الجاري.

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