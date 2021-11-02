دلالات اللقاء الإيجابي بين أردوغان وبايدن .. هذا ما يدور خلف الكواليس

بعد عدة تغييرات في جدول اللقاء، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في روما يوم، الأحد، لمناقشة التوترات المضطربة في الدولتين.

40 مقاتلة جديدة

وكان على رأس جدول أعمال أردوغان وفق ما ذكر موقع “المونيتور” الأمريكي في تقرير ترجمته (وطن)، طلب شراء 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16 .

كما طلب أردوغان شراء حوالي 80 مجموعة تحديث لتحديث أسطول تركيا المتقادم.

وقال أردوغان يوم، الأحد، إن بايدن كان متقبلاً للمناقشات المتعلقة بصفقة الطائرات وتحدثا في “جو إيجابي”.

و يوم الاثنين، وبعد أن ألغى فجأة خططًا لحضور مؤتمر المناخ COP26 في غلاسكو بسبب خلافات مزعومة بشأن الترتيبات الأمنية، قال أردوغان للصحفيين على متن رحلته المتجهة إلى تركيا، إنه يتوقع أن يساعد بايدن في عملية الموافقة على صفقة F-16.

الشراء عبر الكونجرس الأمريكي

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية، قال أردوغان إن بايدن أخبره أن تأكيد الشراء يجب أن يمر عبر الكونجرس الأمريكي.

وأضاف: “قد لا نحصل على نتائج قريبًا جدًا، لكن بايدن تعهد ببذل قصارى جهده”.

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ويأتي طلب صفقة طائرة F-16 وسط توترات شديدة في العلاقات الأمريكية التركية.

وتجسدت التوترات مؤخرًا في تهديد أردوغان الشهر الماضي بطرد 10 مبعوثين أجانب، بمن فيهم ممثل الولايات المتحدة.

ويرى المحللون أن استمرار مناقشات شراء طائرات F-16 هو وسيلة “للحوار الإيجابي” بين الدول المتحالفة مع الناتو.

الطرفان غير مستعدين للقطيعة

وفي هذا السياق قال “غاليب دالاي”، باحث الدكتوراة في جامعة أكسفورد والزميل المشارك في تشاتام هاوس، لموقع “المونيتور”: “النتيجة الأكثر أهمية هي عدم استعداد أي من الطرفين للذهاب إلى القطيعة”.

وأضاف “دالاي” “أن طائرة F-16 هي واحدة من حالات الاختبار الرئيسية في العلاقة.

وأوضح أنها ستشير إلى أي مدى يمكن إدارة العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة.”

وتابع: كما ذكرنا سابقًا، يجب أن تمر الموافقة على الصفقة من خلال الكونجرس الأمريكي.

11 معارضاً لعملية البيع

حيث أعرب 11 مشرعًا مؤخرًا عن معارضتهم لعملية البيع وتزايدت المشاعر المعادية لتركيا.

وذلك وسط عدد من الخلافات الثنائية في السياسات الداخلية والخارجية.

وبعد اجتماع يوم الأحد، أصدر البيت الأبيض أيضًا بيانًا قال فيه إن بايدن أعاد تأكيد “مخاوف الولايات المتحدة بشأن امتلاك تركيا لمنظومة صواريخ إس -400 الروسية” في محادثاته مع أردوغان.

ومع ذلك، قال أوزغور أونلوهيسارجيكلي، مدير صندوق “مارشال” الألماني في أنقرة، إن محادثات F-16 الجارية تظهر أن أردوغان مستعد للعمل مع المسؤولين الأمريكيين بشأن هذه القضية.

حتى لو كان من المرجح أن تستغرق عملية الموافقة بعض الوقت.

أردوغان مستعد للمضي قدما

وقال “أونلو هيسارجيكلي” للمونيتور: “كان بإمكان أردوغان أن يقول إن بايدن لا يبيع لي طائرات، لذا سأشتريها من الروس”.

وتابع: “إنه لم يفعل ذلك. لذلك على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الكونجرس الأمريكي يبدو أنه مستعد للمضي قدمًا، وهو أمر أعتقد أنه إيجابي “.

وأضاف: “المواقف تجاه تركيا قد تتغير، لذا من الجيد أن نبدأ الإجراءات الآن حتى يمكن أن يكون هذا الشراء ممكنًا في وقت لاحق”.

دور تركيا في البحر الأسود وأوكرانيا

بعد فشل محاولة تركيا لتأمين المطار الرئيسي في أفغانستان في أعقاب انسحاب مثير للجدل للقوات الأمريكية من البلاد في أغسطس، أشار أونلوهيسارجيكلي إلى أن صفقة F-16 تقدم “بندًا إيجابيًا”.

وذلك في جدول الأعمال” بين حلفاء الناتو بصرف النظر عن التعاون الأمني ​​والدفاعي الإقليمي بين الولايات المتحدة وتركيا، والذي غالبًا ما “يعتبر أمرًا مفروغًا منه”.

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هذا وسلط “دالاي” الضوء على دور تركيا في منطقة البحر الأسود وأوكرانيا، بالإضافة إلى التوافق القريب في مصالح أنقرة وواشنطن في كل من العراق وليبيا. على المدى الطويل.

مواجهة النفوذ الصيني

وقال أيضًا إن الوجود التركي المتنامي في إفريقيا جنوب الصحراء يمكن أن يجذب أيضًا اهتمام الدول الغربية التي تسعى لمواجهة النفوذ الصيني في القارة.

وتابع دالاي في حديثه لموقع “المونيتور”: “ما سيختبر مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، هو في الأساس منافسة بين القوى العظمى والمكان الذي ستقف فيه تركيا في مواجهة روسيا والصين”.

ولكن لقياس الاتجاهات على المدى القريب، أشار دالاي إلى تصريحات أردوغان يوم، الأحد، والتي قال فيها الزعيم التركي إن أنقرة ستتخذ “خطوات إيجابية” فيما يتعلق بنظام الدفاع الصاروخي SAMP-T.

بديل دون عقبات

ويمكن أن يقدم الاهتمام المعلن في دفع المحادثات حول SAMP-T بديلاً لشراء الأسلحة دون العقبات التي يمثلها الكونجرس الأمريكي.

وبدون الأعلام الحمراء أيضاً، والتي قد ترفع عن طريق شراء صاروخ S-400 آخر من روسيا.

وقال دالاي للمونيتور إن تعليق SAMP-T من أردوغان: “يعكس أن تركيا لا تريد استعداء الغرب أكثر”.

وتابع: “لكني لا أرى كيف يمكن حل مشكلة F-16 ما لم يكن هناك نوع من التسوية المؤقتة بين تركيا والولايات المتحدة على S-400.”

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، إن أنقرة ستجري جولة ثانية من المحادثات مع نظرائها الأمريكيين .

وذلك في الأشهر المقبلة لمناقشة تعليق تركيا الانضمام إلى كونسورتيوم الطائرات المقاتلة إف -35.

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