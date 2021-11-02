حان وقت وساطة قطر بشأن كشمير .. علاقة الهند وإسرائيل والإمارات تهددها

قال فرحان مجاهد شاك، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة قطر، إن الدوحة بحاجة إلى التحوط في رهاناتها وحماية الآفاق الاقتصادية.

ويرى فرحان أن الدوحة بحاجة أيضاً إلى تشجيع الهند على إعادة النظر في سياساتها من خلال عرض الوساطة بشأن كشمير.

ولفت “شاك” إلى أنه خلال برنامج 60 دقيقة على قناة CBS ، بعد فترة وجيزة من الحصار الجائر على قطر، رد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بجرأة على مزاعم دعم “الإرهاب”.

وتابع في مقال له عبر موقع “dohanews” ترجمته (وطن) أن ذلك كان درسا مهما وضعه أمير قطر في الإبحار بالمياه السياسية المضطربة.

أمير قطر كان صادقا

وقال إن الشيخ تميم كان صادقًا، ودون تردد عندما سأله المضيف تشارلي روز عن وجود طالبان وحماس في قطر، قال بشكل قاطع “أمريكا طلبت ذلك”.

للحظة، سكت الجميع. وجلس “تشارلي” وقدت اتسعت عينينه وظهر عليه الذهول.

عادة، لا يجرؤ حكام الشرق الأوسط، الذين يخشون إثارة غضب الولايات المتحدة، على الرد بمثل هذه الصراحة.

كانوا يتعثرون، أو يتوسلون، أو حتى يضحكون بخجل. الخوف هو الأفضل لهم. لكن ليس الآن.

استجابة قطر إيجابياً

صرح الشيخ تميم، بشكل لا لبس فيه، أن الولايات المتحدة طلبت الدعم، واستجابت قطر بشكل إيجابي.

وترك هذا تشارلي وملايين المشاهدين في حالة ذهول. مما أدى إلى قلب السرد على الفور.

في لحظة شجاعة، بدت جميع الاتهامات الإرهابية ضد قطر خادعة.

بعد كل شيء، كيف يمكن أن تمنحك أمريكا مباراة، ثم تبدأ في الصراخ.

والأهم من ذلك، من خلال وقوف قطر على موقفها، أكدت التزامها بالصدق والحوار والوساطة والشفافية – كل السمات المميزة لسياسة قطر الخارجية.

وساطة بشأن كشمير

ويرى الكاتب أنه بطبيعة الحال ولهذه الأسباب، تحتاج قطر إلى النظر في عرض وساطة بشأن كشمير.

وتابع فرحان مجاهد شاك في مقاله: “تظل الأراضي المتنازع عليها في جامو وكشمير أطول نزاع لم يتم حله على جدول أعمال الأمم المتحدة.”

والأسوأ من ذلك، أن هذا الصراع الدولي يشمل كشمير وأفغانستان وباكستان والهند والصين، وهو نقطة اشتعال نووي.

واعتبر الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة قطر، أنه مما لا شك فيه أن كشمير من بين مناطق الصراع “الأكثر سخونة” العالمية.

ورأى الكاتب أنها تهدد المجال الجيوسياسي الواسع لقطر.

تجارة قطر والهند

ليس ذلك فحسب، فهي مجاورة لأفغانستان، حيث تشارك قطر في عمليات عدة هناك، فضلا عن تجارة قطر مع الهند.

كذلك فإن عمليات القتل العنصرية المستهدفة للمسلمين في الهند، تجبر قطر على المشاركة في وساطة مثل هذه لوقف الانتهاكات بحق المسلمين.

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ومن ثم ـ وفق تشاك ـ تحتاج قطر إلى صياغة سياسة مدروسة جيدًا من خلال مراعاة هذه المتغيرات الخمسة.

تلك التغيرات هي: (التحالف الهندي الإسرائيلي، الإسلاموفوبيا في الهند، احتواء الصين بين الهند والولايات المتحدة، مبادرة الحزام والطريق الواحدة، الرؤية الاستراتيجية.”

تهديد مباشرلقطر

العلاقة بين الهند وإسرائيل والإمارات تشكل تهديدًا مباشرًا لقطر

أولاً، تضعها علاقة الهند بإسرائيل في صراع مباشر مع كل من يدعم فلسطين. من المسلم به أن هناك طبقات لفهم التحالف الهندي الإسرائيلي، لكن فاشية الهندوتفا في الهند مترسخة مع إسرائيل.

تاريخيًا، لعبت الهند دورًا سياسيًا مختلفًا ، من خلال التشدق بالفلسطينيين وحركة عدم الانحياز. ومع ذلك فقد ولت تلك الأيام.

منذ أن دخل الفاشيون اليمينيون في هندوتفا في شراكة مع الرأسماليين الاستغلاليين، ظهر نظام إقليمي هندو إسرائيلي جديد.

ومما يثير القلق بشكل خاص الهنود في الجيش الإسرائيلي، وتعميق العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.

تشكل العلاقة بين الهند وإسرائيل والإمارات تهديدًا مباشرًا لقطر.

ظاهرة الإسلاموفوبيا في الهند

ثانيًا، أدى الانتصار الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا في عام 2014 إلى تشتيت الانتباه من خلال إضفاء الشيطنة والشعبية من خلال الإيذاء والسلطة من خلال حرمان المسلمين من حقوقهم.

في الواقع ، لا يوجد مكان في العالم تظهر فيه ظاهرة الإسلاموفوبيا بشكل خطير كما هو الحال في الهند وكشمير اليوم.

ويشمل ذلك التمييز ضد المسلمين والأقليات الأخرى ، وتجريد الملايين من الجنسية من الجنسية.

والتهديد باغتصاب النساء المسلمات القتلى، وقتل المسلمين في وضح النهار.

وتابع الكاتب أن كل هذا يجعل الطبيعة غير الخجولة للإسلاموفوبيا في الهند وحشية.

يجب أن تبقى قطر بعيدة

مشيرا إلى أنه لا يمكن لقطر أن تغض الطرف عن الإسلاموفوبيا المستمرة في الهند.

ويرى “شاك” أنه يجب أن تبقى قطر بعيدة عن التشابك الصيني الأمريكي المتزايد وأن تظل محايدة.

ومع ذلك، فإن اختلافها المتزايد عن الهند لا بد أن يؤدي إلى رد فعل عنيف، لذلك يجب أن تضمن بحكمة لعب الورق – كشمير.

وتحتاج قطر وفق الكاتب، إلى التحوط في رهاناتها، وحماية الآفاق الاقتصادية.

وكذلك تشجيع الهند على إعادة النظر في سياساتها من خلال عرض الوساطة بشأن كشمير.

رؤية استراتيجية

وتابع: “أخيرًا، تشترك قيادة قطر وتركيا وباكستان جميعًا في رؤية استراتيجية ، مع سياساتها المرتكزة على الناس ، ولكن أيضًا التهديدات الجيوسياسية”.

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وزاد: “في نهاية المطاف ، فإن كفاحهم الذي لا يعرف الكلل ، مثل كل مجتمع ما بعد الاستعمار، هو تسهيل الحكم التمثيلي الذي يدافع عن الناس”.

وأضاف: “شرعيتهم مبنية على ذلك لذا، من غير المفهوم التخلي عن فلسطين وكشمير.”

كما شدد رئيس الوزراء عمران خان على أنه إذا اعترفت باكستان بإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، “فسيتعين علينا التخلي عن كشمير أيضًا”.

بالطبع سيؤدي هذا إلى رد فعل، ويجب على الدول ذات التفكير المماثل أن تكون يقظة.

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