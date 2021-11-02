تعرف على ومعلق موعد مانشستر يونايتد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة صعبة أمام المستضيف أتالانتا، مساء اليوم الثلاثاء. في إطار منافسات إياب الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” أتليتي أزوري”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا

وستنطلق الأمسية الكروية في منافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League”، بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، قطر عند الساعة العاشرة مساءً، كما وستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت. دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

وسيدخل المدرب النرويجي” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف أتالانتا، حيث سيتواجد في حراسة. دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، أما في خط الوسط. سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، جيسي لينغارد، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق الثنائي، أنتوني مارسيال، كريستيانو رونالدو.

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تشكيلة فريق أتالانتا

وسيدخل المدرب جيان بييرو غاسبيريني، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف مانشستر يونايتد، وسيكون في حراسة المرمى خوان أغوستين موسو.

💪 Mister #Gasperini ritrova anche Berat #Djimsiti!

📋 Questi i 21 convocati per #AtalantaManUtd! 💪 Djimsiti back in the squad list!

👇 Here are the 21 Nerazzurri called up for tomorrow! Presented by @intesasanpaolo #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ruXe6KIbl7 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 1, 2021

كما وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: ميريح ديميرال، روبن غوسينس، يواكيم ماهلي، أما في وسط الفريق. سيأتي كلاً من: تيون كووبميينيرز، يوسيب إيليتشيتش، روسلان مالينوفسكي، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، دوفان زاباتا، لويس مورييل، أليكسي ميرانتشوك.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، كما وجاء فريق أتالانتا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.