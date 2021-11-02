الشيخ حمد بن خليفة بمرور 25 عاماً على تأسيس “الجزيرة”: “الشعوب لم تقل كلمتها بعد”

لاقت كلمة أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس الاثنين، حول الربيع العربي تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الكلمة خلال الاحتفالية التي أقامتها شبكة “الجزيرة” الإعلامية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس القناة القطرية.

وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لتصريحاته التي تطرقت لثورات الربيع العربي.

وقال الشيخ حمد بن خليفة في كلمته أمس، إن قطر سعت لإطلاق قناة الجزيرة قبل ربع قرن، لتكون هدية للباحثين عن أخبار العالم وشؤونه.

فيديو | صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يلقي كلمة بمناسبة الذكرى 25 على انطلاقة الجزيرة. pic.twitter.com/dkNJgIHNEz — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) November 1, 2021

كما شدد في الوقت ذاته على أنه كان يعلم أن هذا المشروع الإعلامي سيواجه عقبات كبرى.

وأضاف أن “الخط التحريري للجزيرة سيكون تحديا لدولة قطر وقد كان” حسب وصفه.

وأشاد العديد من الناشطين والسياسيين القطريين بكلمة الأمير الوالد وتصريحاته، التي وصفوها بالشجاعة.

الامير الوالد حمد بن خليفة احدث نقلة في الاعلام العربي باطلاق قناة الجزيرة . pic.twitter.com/XfpWfFyafm — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 1, 2021

ولفت المتابعون في الوقت ذاته إلى أن قطر أحدثت نقلة قوية للإعلام العربي بإطلاق قناة الجزيرة.

أمير قطر الوالد والربيع العربي

وتطرق الشيخ حمد بن خليفة أيضاً في كلمته خلال احتفال الجزيرة باليوبيل الفضي، إلى ثورات الربيع العربي.

و كانت “الجزيرة” وفق متابعين سبباً كبيراً في نجاحها من خلال التغطية الواسعة والمباشرة لها على مدار الساعة.

وشدد أمير قطر الوالد على أن “روح الربيع العربي ما تزال حية في قلوب الشعوب، والشعوب العربية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة”.

صاحب السمو الأمير الوالد: روح الربيع العربي ما زالت حيّة في قلوب الشعوب التي لم تقل بعد كلمتها الأخيرة pic.twitter.com/oT62oV11Tp — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) November 1, 2021

وتابع أنه “يخشى أن يأتي اليوم الذي تغطي فيه الجزيرة أحداث أليمة وجسيمة أخرى في العالم العربي”.

ويرجع ذلك وفق الأمير إلى “انسداد الأفق السياسي وعدم الاستماع لصوت الشعوب العربية والتباطؤ في قبول مطالبهم المشروعة.”

"أخشى أن يأتي اليوم الذي تغطي فيه الجزيرة أحداثا جسيمة وأليمة أخرى بسبب انسداد الأفق السياسي وعدم الاستماع إلى صوت الشعوب العربية ومطالبها المشروعة ، فلا شك أن روح الربيع العربي ما تزال حية في قلوب الشعوب والشعوب العربية لم تقل كلمتها الأخيرة بعد"

(الشيخ حمد بن خليفة)#صباح_الخير — جمال سلطان (@GamalSultan1) November 2, 2021

إشادات من خارج قطر

وخارج قطر أشاد السياسي والحقوقي المصري أسامة رشدي، بكلمة أمير قطر الوالد.

وقال رشدي في تغريدة له رصدتها وطن إنه عندما استمع للشيخ حمد بالأمس، أدرك أن الجزيرة ما كان لها أن تكون لولا إيمان هذا الرجل

بأهمية وقوة الإعلام وتمتعه بفائض من الأفكار الثورية.

وتابع:”ثباته اليوم على نفس الفكرة بعد ربع قرن أمر من النادر تكراره بين من يتربعون على مقاعد السلطة، لم امدح حاكما من قبل ولكن أكبرت فيه سبقه لعصره.

كما غرد الصحفي والكاتب صلاح بديوي:”تابعت امس كلمة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، التى القاها بمناسبة اليوبيل الفضي للجزيرة.

وأضاف مشيداً بكلمته:”وهي كلمة لا يمكن أن تصدر إلا عن قائد مؤمن بالحضارة العربية الاسلامية والربيع العربي، والسلام والانسانية”.

رفض إغلاق الجزيرة أيام الحصار

وأشاد أمير قطر الوالد أيضاً بموقف ابنه الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقت الحصار وعدم خضوعه لمطالب دول الحصار بإغلاق قناة “الجزيرة”.

كلمة خالدة من الأمير الوالد

وموقف تاريخي من الامير المفدى .. https://t.co/EdeePQH6EN — فهد العمادي (@fahedalemadi) November 1, 2021

وقال الشيخ حمد، إن الأمير تميم عبر عن عزيمة لا تتزعزع باستمرار شبكة الجزيرة منبرا حرا يخدم المشاهد في كل مكان.

كما أن الشيخ تميم قام بدعم الشبكة بكل ما تحتاجه لتحقيق رسالتها النبيلة.

ورفض بحسم أن تكون الجزيرة موضوع مساومة أو إملاء خارجي في أي ظرف من الظروف، وفق كلمة الشيخ حمد بن خليفة.

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مذيعيو الجزيرة يحتفلون

وعبر المذيعون والعاملون بالجزيرة عن فخرهم بالانتماء لهذا الصرح الإعلامي الضخم.

كما غرد المذيع البارز بها أحمد منصور وغيره من المذيعين بالقناة القطرية بمناسبة العيد الفضي للجزيرة.

تحتفل قناة #الجزيرة اليوم بذكرى مرور ربع قرن من تغطية وتوثيق أحداث عظيمة مرت بها الأمة الإسلامية والعالم ولولا توثيق الجزيرة لكانت هذه الأحداث مجرد تغطيات هامشية وأحداث منسية اهنيء مؤسس الجزيرة الأمير الوالد حمد بن خليفة وفريق @AJArabic وأحمد الله أنى واحد منهم #الجزيرة25 pic.twitter.com/NzVEbmLiAf — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) November 1, 2021

الأمير الوالد يشاركنا ما وصفها "بذكرى عزيزة وغالية عليه وعلى أهل قطر وعلى كلّ الشعوب العربية والمؤمنين بأهمّية الإعلام الرصين"#الجزيرة25#الجزيرة_انطلاقة_تتجدد pic.twitter.com/eMyDWP6n7Q — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) November 1, 2021

ونشر الإعلامي البارز بالقناة جمال ريان، صورة له من بداية عمله بالشبكة القطرية عند انطلاقها عام 1996، احتفالا باليوبيل الفضي للقناة.

على الجانب الآخر وجه بعض الناشطاء انتقادات لكلمة أمير قطر الوالد، مستنكرين دعوته لتجدد ثورات الربيع العربي.

كما أشار بعضهم ـ الرافض لهذه الثورات ـ إلى أن الشعوب العربية لا زالت تعاني من آثار الربيع العربي، حيث أن ضرره كان أكثر من نفعه، حسب وصفهم.

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ومن بينهم الكاتب السعودي صالح الفهيد، التي تزعمت دولته حصار قطر الجائر في 2017 منتقداً كلمة الشيخ حمد.

وقال الفهيد: “أمير قطر السابق حمد بن خليفة يمتدح الربيع العربي ويقول ان روحه ماتزال حية في قلوب الشعوب العربية التي لم تقل كلمتها الأخيرة”.

وعلق: “أظنه نسي أن يضيف: ما عدا قطر!”

فيما دون مغرد آخر:”على ذكر تصريحات حمد بن خليفة الجديدة عن الربيع العربي

وأهم من يظن أن قطر يمكنها التخلي عن ذلك النهج مالم تقرر وكالة الإستخبارات الأمريكية ووزارة الخارجية الآمريكية التخلي عنه”.

على ذكر تصريحات حمد بن خليفة الجديدة عن الربيع العربي ، واهم من يظن أن #قطر يمكنها التخلي عن ذلك النهج مالم تقرر وكالة الإستخبارات الآمريكية ووزارة الخارجية الآمريكية التخلي عنه.

عموما لن يحصلوا على نفس النتائج فقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الوقت. — waddad mih (@wedadmih) November 1, 2021

وتابع:”عموماً لن يحصلوا على نفس النتائج فقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الوقت”.

كما اعتبر آخر أن تصريحات الشيخ حمد بن خليفة هي “لغة تحدي” وأن آثار الأزمة الخليجية لا تزال موجودة.

لغة تحدي

وكتب:”هذه لغة تحدي!حمد بن خليفة يقول:قناة الجزيرة ستسير على نهجها دون تبديل أو تغيير أو تعديل أو تخفيف قيود.

وأضاف:”نلاحظ أن رعايته وحضوره لحفل اليوبيل الفضي للقناة تعني أنه هو من أنشأها وهو من سيرعاها وهو من يدعمها”.

كما أردف: “لغة التحدي واضحة جداً. لازال هناك أثر واضح للأزمة الخليجية”

وكان من ضمن ما ذكره الشيخ حمد بن خليفة في كلمته أن “دعم شبكة الجزيرة ليس انحيازاً لرأي بعينه أو دفاع عن وجهة نظر محددة”.

واعتبر أن ذلك التزام “بمبدأ الرأي والرأي الحر”.

وتابع أن من حق الآخرين التنافس مع الجزيرة والاختلاف معها ونقضها، لكن ليس من حقهم السعي لإسكاتها أو حرمان الناس من مشاهداتها.

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