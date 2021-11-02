الاتحاد السعودي يفرض عقوبات مالية على الهلال والأهلي بسبب عبوات مياه

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فرض عقوبات مالية على نادي الهلال والأهلي السعوديين بسبب أحداث مباراة الجولة العاشرة من دوري منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري.

الاتحاد السعودي والعقوبات المالية

وقد قررت اللجنة الانضباط في الاتحاد السعودي فرض غرامة مالية على نادي الهلال تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال. بسبب إلقاء الجمهور عبوة مياه تجاه مضمار الملعب في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريق أمام منافسه الأهلي السعودي.

#عاجل | "الانضباط" تغرم ناديي #الأهلي و #الهلال بسبب رمي جماهيرهما عُبوات مياه على أرض الملعب في مباراتهما في الدوري السعودي pic.twitter.com/rE1P5YePDC — مكة عاجل (@makkahajl) November 1, 2021

كما وفرضت غرامة أخرى على نادي الأهلي بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، نتيجة قيام جماهيره بإلقاء عبوتي مياه تجاه أرض الملعب، وفق ما أورده تقرير لمراقب المباراة بين كلا الفريقين، إلى جانب إيقاف حكم اللقاء محمد الهويش لجولة واحدة بسبب تراجعه عن ركلة جزاء لفريق الأهلي بعد مراجعة تقنية الفار.

عقوبة الإيقاف

وعاقبت اللجنة كذلك مدافع نادي ضمك فيليب أوغوستو، بدفع غرامة مالية. قدرت قيمتها ب10 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى مباراة عقوبة الإيقاف لعدد من المباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء نتيجة تدخل العنيف تجاه لاعب فريق الاتفاق في منافسات الدوري السعودي للدرجة الممتازة.

اقرأ المزيد: إبراهيموفيتش ينشر مقطع كوميدي مضحك على طريقة لعبة الحبار (شاهد)

ونوهت اللجنة، أن جميع القرارات التي تم إقرارها. غير قابلة للاستئناف، وفق المادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق ضمك على صدارة قائمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، كما ويليه فريق الاتحاد السعودي برصيد 20 نقطة، أما في المركز الثالث من جدول الترتيب فريق الشباب برصيد 18 نقطة.

🚨| الرياضيه –

لجنة الحكام قررت إيقاف محمد الهويش حكم مباراة الأهلي والهلال وذلك لسبب تراجعه عن تثبيت قراره بضربة جزاء للأهلي عقب رؤيته لتقنية الفيديو. ، وسيكون الإيقاف لمدة جولة واحدة. pic.twitter.com/IEx50LqS9z — KingsAFC (@KngsAFC) November 1, 2021

كما وآتى فريق الهلال في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، وجاء فريق الفيحاء في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الرائد بنفس النقاط في سادس جدول الترتيب.

وجاء فريق النصر في المركز السابع برصيد 13 نقطة، كما ويليه الفتح والأهلي في المركزين الثامن. والتاسع برصيد 12 نقطة، أما في عاشر الترتيب آتى فريق الفيصلي برصيد 11 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»