إبراهيموفيتش ينشر مقطع كوميدي مضحك على طريقة لعبة الحبار (شاهد)

نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان الإيطالي، مقطع كوميدي مضحك بمشاركة نجم التيك توك الإيطالي الشهير خابي لام، على طريقة المسلسل الكوري الجنوبي المعروف باسم ” لعبة الحبار”.

إبراهيموفيتش ولعبة الحبار

وظهر السويدي إبراهيموفيتش بمشاركة النجم الإيطالي الشهير “لام” في نهاية مقطع الفيديو الجديد الذي نشره اللاعب عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي” الانستغرام”، وهو يجسد شخصية أحد الحراس.

كما وعلق إبراهيموفيتش على مقطع الفيديو، قائلاً: ” لعبتي، قوانيني”، إلى جانب أن اللاعب قد أشار في نهاية مقطع الفيديو .بحركة اليدين الشهيرة التي يختم بها النجم الإيطالي الشاب لام في مقاطع الفيديو. التي يقوم بنشرها عبر حسابه على منصة التيك توك والرائجة في جميع أنحاء العالم.

شاهد : مقطع الفيديو المضحك عبر حساب نجم التيك توك الشهير خابي لام بمشاركة السلطان إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش والرقم الجديد

نجح اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش في تسجيل هدف رقم 400 خلال مسيرته الاحترافية في رياضة عالم كرة القدم، بعد تسجيله هدف رائع في شباك فريق روما من ضربة حرة مباشرة أرضية سددها بقوة في الدقيقة ال25.

السلطان إبراهميوفيتش أكثر من مجرد أسطورة 🦁👑

🎯 رقم مزدوج يتحطم الليلة:

✅ 150 هدف في #الدوري_الإيطالي💎

✅400 هدف مع الأندية في الدوريات المحلية#الكالتشيو pic.twitter.com/opHOM8Z7lH — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) October 31, 2021

كما وانتهت المباراة المثيرة بين فريق الميلان وروما، في منافسات الجولة العاشرة .من الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، ليتقاسم الميلان الصدارة مع فريق نابولي في قائمة الدوري الممتاز.

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وانضم إبراهيموفيتش إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي في صيف عام 2019، حيث شارك مع الفريق في 48 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 29 هدفًا، كما وجدد مع الفريق الإيطالي. مع نهاية الموسم الماضي للبقاء وتجديد عقده في الفريق لموسم آخر.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق نابولي على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق ميلان. بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني، كما ويليه فريق إنتر ميلان برصيد 24 نقطة.

ويأتي فريق روما في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق أتالانتا بنفس الرصيد من النقاط، وفي المركز السادس آتى فريق لاتسيو برصيد 18 نقطة، متساويًا مع صاحب المركز السابع .فريق فيورنتينا بنفس الرصيد من النقاط، كما وجاء على الترتيب .فريق هيلاس فيرونا ويوفنتوس وبولونيا برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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