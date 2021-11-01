وست هام يقسو على أستون فيلا بالرباعية الثمينة في الدوري الإنجليزي(شاهد)

دك فريق وست هام يونايتد شباك منافسه أستون فيلا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة. العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام يونايتد والرباعية النظيفة

وجاء فريق وست هام يونايتد الإنجليزي الهدف الأول في الدقيقة ال7 عن طريق بين جونسون بتسديدة قوية. سجلها اللاعب بقوة في شباك الخصم أستون فيلا، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال38 عن طريق ديكلان رايس في هجمة مرتدة سريعة سددها في شباك المرمى.

وآتى الهدف الثالث في الدقيقة ال80 عن طريق بابلو فورنالس سجلها اللاعب على يسار حارس المرمى ببراعة، كما وجاء الهدف الرابع في الدقيقة ال84 عن طريق جارود بوين سددها بأقدامه على يمين شباك أستون فيلا.

أستون فيلا والهدف الوحيد

وجاء هدف أستون فيلا الوحيد للفريق في المباراة، وقد جاء في الدقيقة ال34. عن طريق أولي واتكينز بتسديدة سجلها اللاعب بقوة في شباك وست هام يونايتد، لينتهي اللقاء بفوز فريق الأخير برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

Playing for each other 🤝⚒ pic.twitter.com/kUU4C5xSop — West Ham United (@WestHam) October 31, 2021

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وشهد الدقيقة ال50 من عمر زمن اللقاء طرد مدافع فريق أستون فيلا إزري كونسا. بالبطاقة الحمراء بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق وست هام يونايتد ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

تشكيلة وست هام يونايتد

ودخل فريق وست هام في تشكيلة أساسية أمام منافسه أستون فيلا، فقد كان في حراسة المرمى لوكاس فابيانسكي.

Another MAGIC performance from this team ✨🤩 Five wins in a row in all competitions. We 𝗷𝘂𝘀𝘁 keep going! ✊ #AVLWHU pic.twitter.com/hxiC1rzyeP — West Ham United (@WestHam) October 31, 2021

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: كورت زوما، فلاديمير كوفال، آرون كريسويل، عيسى ديوب، وفي وسط الفريق. جاء في التشكيلة كلاً من: ميكائيل أنطونيو، مارك نوبل، ديكلان رايس، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي: سعيد بن رحمة، جارود بوين.

تشكيلة أستون فيلا

ولعب المدرب دينيسي سميث في تشكيلة أساسية أمام نظيره وست هام يونايتد، كما وتواجد في حراسة المرمى داميان مارتينيز.

سميث 💬 هؤلاء اللاعبون لا يفتقدون إلى الشخصية، هناك ما يكفي من الشخصية والجودة داخل غرفة الملابس قادرة على تغيير الأوضاع.#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/sLVgrmQ623 — أستون فيلا (@AVFCArabia) October 31, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أشلي يونغ، تايرون مينغز، أكسيل توانزيبي، وفي وسط الفريق جاء كلاً من: ماتى كاش، دوجلاس لويز، جون ماكجين، وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، ليون بايلي، داني إنغز، أولي واتكينز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع فريق وست هام يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر فريق تشيلسي الذي جاء في الصدارة برصيد 25 نقطة.

كما وتجمد رصيد منافسه أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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