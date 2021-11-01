مباراة وست هام يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
مباراة وست هام يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
Videoرياضة

وست هام يقسو على أستون فيلا بالرباعية الثمينة في الدوري الإنجليزي(شاهد)

منافسات الجولة ال10

كتب فارس أبو شيحة
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دك فريق وست هام يونايتد شباك منافسه أستون فيلا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة. العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام يونايتد والرباعية النظيفة

وجاء فريق وست هام يونايتد الإنجليزي الهدف الأول في الدقيقة ال7 عن طريق بين جونسون بتسديدة قوية. سجلها اللاعب بقوة في شباك الخصم أستون فيلا، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال38 عن طريق ديكلان رايس في هجمة مرتدة سريعة سددها في شباك المرمى.

وآتى الهدف الثالث في الدقيقة ال80 عن طريق بابلو فورنالس سجلها اللاعب على يسار حارس المرمى ببراعة، كما وجاء الهدف الرابع في الدقيقة ال84 عن طريق جارود بوين سددها بأقدامه على يمين شباك أستون فيلا.

أستون فيلا والهدف الوحيد

وجاء هدف أستون فيلا الوحيد للفريق في المباراة، وقد جاء في الدقيقة ال34. عن طريق أولي واتكينز بتسديدة سجلها اللاعب بقوة في شباك وست هام يونايتد، لينتهي اللقاء بفوز فريق الأخير برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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وشهد الدقيقة ال50 من عمر زمن اللقاء طرد مدافع فريق أستون فيلا إزري كونسا. بالبطاقة الحمراء بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق وست هام يونايتد ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

تشكيلة وست هام يونايتد

ودخل فريق وست هام في تشكيلة أساسية أمام منافسه أستون فيلا، فقد كان في حراسة المرمى لوكاس فابيانسكي.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: كورت زوما، فلاديمير كوفال، آرون كريسويل، عيسى ديوب، وفي وسط الفريق. جاء في التشكيلة كلاً من: ميكائيل أنطونيو، مارك نوبل، ديكلان رايس، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي: سعيد بن رحمة، جارود بوين.

تشكيلة أستون فيلا

ولعب المدرب دينيسي سميث في تشكيلة أساسية أمام نظيره وست هام يونايتد، كما وتواجد في حراسة المرمى داميان مارتينيز.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أشلي يونغ، تايرون مينغز، أكسيل توانزيبي، وفي وسط الفريق جاء كلاً من: ماتى كاش، دوجلاس لويز، جون ماكجين، وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، ليون بايلي، داني إنغز، أولي واتكينز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع فريق وست هام يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر فريق تشيلسي الذي جاء في الصدارة برصيد 25 نقطة.

كما وتجمد رصيد منافسه أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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