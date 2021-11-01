“ن.تايمز” تكشف ما تهامس به ضيوف مؤتمر الإستثمار سراً عن ابن سلمان

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها الضوء على مؤتمر الإستثمار السنوي في المملكة العربية السعودية، الذي نظمه ولي العهد السعودي وحاكم المملكة الفعلي، الأمير محمد بن سلمان، في فندق ريتز كارلتون بالرياض الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الفندق الذي نظم فيه ولي عهد المملكة المؤتمر، هو ذاته نفس الفندق الذي قام بحبس المئات من نخب بلاده فيه قبل أربع سنوات، ضمن حملة مزعومة لمكافحة الفساد وقتها.

تهامس قادة الأعمال الأمريكيين في مؤتمر الإستثمار

وفي محادثات جانبية خلال مؤتمر الإستثمار وفق “نيويورك تايمز” فقد تهامس بعض قادة الأعمال الأمريكيين، سرا عن تخدير وتقطيع أوصال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018.

وهي عملية قتل خلص تقرير استخباراتي أمريكي إلى موافقة ولي العهد عليها، ومع ذلك فعندما ظهر ابن سلمان في المؤتمر ، تم الترحيب به بحفاوة بالغة.

هذا وتجول “ستيفن منوشين” وزير الخزانة في عهد دونالد ترامب، في القاعات بين محادثة مع وزير المالية البحريني وسلسلة من الاجتماعات.

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فيما تحسر المدير التنفيذي للأسهم الخاصة ستيفن شوارزمان، المستشار المخلص لترامب حتى وقت متأخر من رئاسته، على تشويه سمعة شركات الوقود الأحفوري من منصة المؤتمر.

وأشاد أندرو ليفريس، المدير التنفيذي للكيماويات منذ فترة طويلة، والذي كان مستشارًا لترامب بشأن التصنيع، بخطط التوسع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على هامش الاجتماع.

إدارة بايدن تتجاهل ابن سلمان

وكان الضيوف المنتسبون إلى إدارة بايدن، التي تبنت موقفًا أكثر برودة تجاه السعوديين، ولم تحضر وزيرة الخزانة جانيت يلين. ولم يفعل ذلك مسؤولون من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.

المسؤول الوحيد عن بايدن الذي تحدث في مؤتمر الإستثمار كان دون جريفز ، نائب وزير التجارة.

والتقى جريفز على انفراد بوزير التجارة السعودي . وشارك في حلقة نقاش مدتها خمس عشرة دقيقة حول موضوع التجارة العالمية.

واقتادته زمرة من مساعديه بعد ذلك مباشرة ورفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحدث.

بالنسبة للعديد من الحاضرين، كان السحب الأكبر هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية الذي يبلغ 450 مليار دولار، وهو صندوق الاستثمارات العامة، والذي يستضيف محافظه ياسر الرميان الحدث عادةً.

ولطالما كان تخصيص الأموال في صناديق الاستثمار الأجنبي جزءًا من مجموعة الأدوات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية. إنه تكتيك اعتمدت عليه المملكة بشدة في السنوات الأخيرة.

حيث سعى ولي العهد إلى تشجيع الاستثمار الخارجي في بلده الأم لتمويل رؤية 2030، مخططه للنمو الاقتصادي والتنويع.

يبدو أن فلسفته تتمثل في أنه من خلال تقاسم الثروة السعودية في أسواق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وروسيا. فإنه يدعو تلك الدول إلى الرد بالمثل.

وخلال عهد ترامب ، تم الترحيب بهذا النهج. واختار ترامب الرياض كموقع لأول زيارة دولة له في عام 2017؛ بتشجيع منه.

وتم الإعلان عن سلسلة من الصفقات التجارية الأمريكية السعودية – بما في ذلك صفقة مبيعات الأسلحة إلى المملكة التي كان من المتوقع أن تدر 110 مليارات دولار على مدى عشر سنوات – خلال الرحلة.

الأمور تغيرت في عهد بايدن

لكن في ظل حكم بايدن، كانت العلاقات التجارية أقل تركيزًا بكثير ، وكانت العلاقات مع السعوديين وولي العهد أكثر تعقيدًا بكثير.

قال ليفريس ، الذي نصح إدارة أوباما عندما كان بايدن نائب الرئيس: “لا أعتقد أن أي شيء قد تعرض للكسر إلى هذا الحد لدرجة أنه لا يمكن إصلاحه. ولكن هناك مشكلات في الإدراك”.

يبدو أن هذا لم يعرقل الروابط الأكثر دفئًا بين فريق السيد ترامب والسعوديين.

وقام منوتشين، الذي أسس صندوقًا استثماريًا بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو، بجمع الأموال من صندوق الثروة السيادية السعودي.

كما أطلق جاريد كوشنر، صهر ترامب والمستشار الأقدم السابق، شركة استثمارية تسمى Affinity Partners. والتي أبدت اهتمامًا باستثمار محتمل من صندوق الاستثمار العام، وفقًا لشخص مطلع على خطط كوشنر.

ولم يحضر “كوشنر” الذي كان مؤخرًا في الشرق الأوسط لحضور فعاليات تتعلق بكيانه الخيري، المؤتمر. لكنه يعمل بنشاط على تجميع فريق استثماري لصندوقه الجديد.

وليس هناك ما يشير إلى أن العلاقة الوثيقة التي طورها مع الأمير محمد خلال إدارة والده في القانون قد تضاءلت منذ أن ترك السيد ترامب منصبه.

“القوة الناعمة”

وقال ممول من الشرق الأوسط، حضر المؤتمر لكنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الموضوع الحساس، إن التمويل السعودي لمبادرة كوشنر الجديدة سيتماشى مع احتضان منطقته لـ “القوة الناعمة”.

وكان يشير ـ وفق نيويورك تايمز ـ إلى النفوذ الذي يأتي من تقديم المساعدة المالية للأشخاص الموجودين في دائرة النفوذ مع السياسيين الحاليين والسابقين وأحزابهم.

وفي الولايات المتحدة، لا يوجد قانون لتقييد أو منع مسؤولي السلطة التنفيذية السابقين من تلقي أموال الاستثمار من نظرائهم الأجانب بعد ترك وظائفهم الحكومية.

لكن خبراء الأخلاقيات يقولون إن صفقات مثل منوشين، التي وقعت بعد شهور فقط من مغادرته وزارة الخزانة. ستتم خدمتها بشكل جيد من خلال نفس النوع من فترات التهدئة الإلزامية التي تمنع أعضاء الكونجرس ومسؤولي الفرع التنفيذي من الضغط على زملائهم السابقين. بعد مغادرتهم الحكومة.

ورفض السيد منوشين التعليق على ما إذا كان يخشى تصور وجود تضارب في المصالح في المؤتمر. ولم يرد السيد كوشنر على طلب للتعليق.

ياسر الرميان

وكان أحد أبرز الذين لم يحضروا هو ياسر الرميان، المسؤول السعودي الذي يشرف على صندوق الثروة السيادية للمملكة.

ولم يرد متحدث باسم صندوق الثروة على أسئلة حول غياب الرميان. لكن أربعة من الحاضرين على صلة وثيقة به، قالوا إنه أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

حتى أنه كان غائبًا عن الاجتماع المسائي المميز لهذا الأسبوع “عشاء فاخر لعشرات المتحدثين في الحدث في منزله في الرياض.”