ميلان يهزم روما في عقر داره ويتقاسم صدارة “الكالتشيو” مع نابولي (فيديو)

حقق فريق ميلان الفوز الثمين على نظيره المستضيف لتلك المواجهة روما بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات. الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الأولمبيكو”.

هدفي ميلان في شباك روما

كما وسجل أولى أهداف اللقاء المهاجم السويدي زلاتان إبراهيمو فيتش في الدقيقة ال25 سجلها اللاعب. بقوة عبر ضربة حرة ثابتة جاءت على يسار حارس مرمى روما.

وأحز اللاعب فرانك كيسييه الهدف الثاني لفريق ميلان ” الشيطان” في الدقيقة ال57 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة داخل شباك المرمى.

روما والهدف الوحيد

كما وجاء هدف فريق روما الوحيد للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل مع نهاية. مجريات المباراة عن طريق ستيفان الشعراوي سددها اللاعب ببراعة من داخل منطقة الجزاء لتعانق شباك المرمى، وينتهي اللقاء بفوز فريق روما بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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تشكيلة فريق ميلان

ودخل المدرب ستيفانو بيولي المواجهة القوية أمام منافسه روما بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى ميك مايغنان.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: أليساندرو فلورينزي، تيو هرنانديز، سيمون كيير، بينما في وسط الفريق. جاء كلاً من: فرانك كيسييه، تيموي باكايوكو، ساندرو تونالي، صامويل كاستييخو.

شكرًا لكم على هذه الأمسية الرائعة يا أفضل جمهور على كوكب الأرض ❤️🖤 فـــــــــــورزا بـــــــيــــــــــج مـــــــــــيــــــــــــــــــلان 💪#روما_ميلان | #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/OxnYItvA4t — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 1, 2021

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أوليفيه جيرو، براهيم دياز، جونيور ميسياس.

تشكيلة فريق روما

كما ولعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو .المواجهة الصعبة أمام الضيف الميلان، حيث تواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، ماتياس فينا، جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من: نيكولو زانيولو، لورينزو بيليغريني، هنريخ مخيتاريان، جوردان فيريتو.

وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، تامي أبراهام، بورخا مايورال، ستيفان الشعراوي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وجاء فريق ميلان في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، متساويًا بذلك مع المتصدر فريق نابولي بنفس الرصيد. من النقاط، كما وجاء فريق روما في المركز الرابع برصيد 19 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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