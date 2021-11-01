مباراة برشلونة وكييف في منافسات دوري أبطال أوروبا
مباراة برشلونة وكييف في منافسات دوري أبطال أوروبا
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موعد مباراة برشلونة وكييف والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي فريق برشلونة مواجهة قوية أمام نظيره المستضيف دينامو كييف مساء يوم الثلاثاء، في إطار إياب منافسات الجولة الثالثة. من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” أولمبيسكي”.

موعد مباراة برشلونة وكييف

وستنطلق مباراة برشلونة ودينامو كييف. في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، قطر، البحرين، اليمن، العراق، كما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الحادية. عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات. دوري أبطال أوروبا ” Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستبث المباراة عبر “beIN Sports HD 2”. لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب سيرجي باراخوان المباراة بتشكيلة متوقعة أمام منافسه المستضيف كييف، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، سيرخيو أغويرو.

تشكيلة فريق كييف

وسيلعب المدرب الروماني ميرتشا لوتشيسكو بتشكيلة أساسية أمام الضيف برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى هيورهي بوشتشان.

كما وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من: دنيس بوبوف، فيتالي ميكولينكو، توماز كيدزيورا، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فيكتور تسيهانكوف، سيرهي سيدورتشوك، ميكولا شابارينكو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، اريك راميريز، فيتور سانتوس، إليا شكورين.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وجاء فريق برشلونة في المركز الثالث من ترتيب مجموعة دوري منافسات أبطال أوروبا. برصيد 3 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر فريق بايرن ميونيخ برصيد 9 نقاط، كما وآتى فريق دينامو كييف في أدنى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحدة، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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