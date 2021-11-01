لماذا ألغى أردوغان مشاركته في قمة المناخ!؟

ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى اسكتلندا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بسبب البروتوكول الأمني ​​المنخفض المطبق على الوفد التركي، حسبما قال شخصان مطلعان على القضية لموقع Middle East Eye.

ومن المتوقع أن يترأس أردوغان الوفد التركي يومي الاثنين والثلاثاء بشأن مفاوضات تغير المناخ التي يحضرها زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

قيود على حجم الوفد التركي

وقال شخصان للموقع البريطاني، إن المنظمين وضعوا قيودًا على حجم الوفد التركي. وكذلك المركبات الآلية التي يمكن أن يستخدمها المسؤولون الأتراك خلال المؤتمر، مما أثار مخاوف أمنية.

وتراجعت الحكومة البريطانية المضيفة في نهاية الأسبوع عن موقفها.

وقالت لنظرائها الأتراك إنها ستطبق نفس البروتوكول الذي استخدمه الرئيس الأمريكي لأردوغان. على ما يبدو تحديثًا من حيث التفاصيل الأمنية

غير أن الحكومة البريطانية غيرت رأيها مرة أخرى وقرر أردوغان الإلغاء. بحسب المصادر نفسها

القمة مهمة لتركيا

ويُنظر إلى القمة على أنها مهمة بالنسبة لتركيا بعد أن صادق برلمانها على اتفاقية باريس للمناخ في وقت سابق من هذا الشهر.

واصبحت تركيا آخر دولة في مجموعة العشرين تفعل ذلك بعد تأجيلها لسنوات؛ لأنها رأت نفسها مصنفة بشكل غير عادل في الاتفاقية.

اتفاقية باريس هي معاهدة دولية ملزمة قانونًا بشأن تغير المناخ.

وتهدف الإتفاقية إلى الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين في جميع أنحاء العالم.

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كانت تركيا من الدول الموقعة على الاتفاقية منذ أبريل 2016 لكنها لم تصدق على الصفقة، بحجة أنه لا ينبغي اعتبارها دولة متقدمة كجزء من الاتفاقية. وذلك لأنها مسؤولة تاريخياً عن حصة صغيرة جدًا من انبعاثات الكربون.

وخلال مؤتمر صحفي لقمة مجموعة العشرين في روما يوم الأحد، قال أردوغان إنه يشارك إعلان حكومته إنهاء انبعاثات الكربون في تركيا بحلول عام 2053.

وقال أردوغان “الدول ليست في وضع متساو في عملية تغير المناخ التي تعتبر صراعا عالميا”. “كما أعربنا من قبل، يجب أن يكون تقاسم الأعباء عادلاً بين البلدان النامية والمتقدمة.”

ومن المتوقع أن يحضر وزير البيئة التركي ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى المؤتمر رغم غياب الرئيس.