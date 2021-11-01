علامات على الأظافر تشير إلى وجود مشكلة في جسمك .. اعرفوها

هل تقضم أظافرك؟. إذا كان الأمر صحيح، يجب أن تتوقف عن فعل ذلك لأن الأظافر مسؤولة عن حماية أنسجة الأصابع. وهي تتكون من طبقات من بروتين يسمى الكيراتين، وهو موجود أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم على غرار، (الشعر أو الجلد).

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة “أ بي ثي” الاسبانية، في تقرير ترجمته وطن، أن الأظافر السليمة، سواء في اليد أو القدم، لها لون موحد وناعم.

لكن بخلاف ذلك، إذا تغيرت فجأة، يعني هناك احتمال بأننا نعاني من مشكل صحي.

علاوة على ذلك، تعتبر التغييرات في الشكل أو اللون علامة مهمة جدًا، تستدعي منا الانتباه إلى اليدين والقدمين و إلى أي تغيّر يطرأ في شكلهم المعتاد.

مشكلة صحية خطيرة

على ما يبدو، هناك العديد من التغييرات التي يمكن أن تحدث في الأظـافر ولا تشير جميعها إلى وجود مشكلة صحية خطيرة.

على سبيل المثال، يمكن أن تسبب الرطوبة الزائدة أو التعرض الطويل للمواد الكيميائية (المطلاء ومنتجات التنظيف …) ضعف الأظافر وهشاشتها.

من جانبها، تقول كارمن ديسمونتس سالازار، الصيدلانية في مركز DosFarma الطبي، إن “الأظـافر تقول الكثير عن صحتنا”.

في العديد من المناسبات، تؤدي زيادة تناول الفيتامينات والمعادن إلى حل المشكلة، وكذلك الحفاظ على ترطيب اليدين جيدا وحمايتها من المنتجات الكيميائية والرطوبة الزائدة.

لكن من ناحية أخرى مظهر الأظـافر يحذرنا من وجود خطب ما في الجسد.

فيمكن للتغييرات الدقيقة، مثل ظهور الثقوب أو علامات التمدد، أن تمنحنا ميزة معينة لتشخيص المبكر لمرض خطير.

لذلك، من المهم معرفة متى يخبرنا التغيير في الأظـافر أن الوقت قد حان لزيارة الطبيب. وللقيام بذلك، من الضروري معرفة التغيرات الأكثر شيوعًا من أجل التعرف عليها:

البقع/الخطوط البيضاء

يمكن أن يكون ابيضاض الدم (Leukonychia)، أو ظهور بقع بيضاء، ناتجا عن عدة عوامل. كما يقول خبراء من المركز الطبي “DosFarma”.

وعندما تكون الخطوط البيضاء صغيرة، فإنها عادة ما تكون غير ضارة تمامًا ومن المحتمل أنها ظهرت بسبب ضربة أو نقص بعض العناصر الغذائية، مثل الزنك.

كما أن ضربة صغيرة تتعرض لها يمكن أن تسبب بقعة بيضاء على الظفر.

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في هذا الصدد، يضيف الخبراء “عادة ما تشفى مثل هذه الخطوط من تلقاء نفسها وتختفي عندما ينمو الظفر بالكامل، وهو ما يستغرق ستة إلى ثمانية أشهر، أو حتى اثني عشر في حالة القدمين”.

زيادة على ذلك، يمكن أن تكون أيضًا بسبب الصدفية، وهو مرض مزمن يصيب الجلد ويسبب التقشر والاحمرار.

يقول الخبراء في Dosfarma: “ما يقارب من نصف الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض مصابون أيضًا بصدفية الأظافر”.

الأظافر المقعرة / أي على شكل ملعقة

تقعر الأظافر (بالإنجليزية: Koilonychia) هو أحد التشوهات الشكلية للظفر.

حيث يفقد الظفر تحدبه الطبيعي ويصبح مقعرا نحو الداخل ليشبه في شكله الملعقة؛ لذا يسميه البعض بأظافر الملعقة أو الأظـافر الملعقية.

تكون حواف الظفر المتقعر عالية، بينما ينخسف وسط الظفر نحو الداخل، ويمكن أن يكون هذا التقعر كافياً لوضع بضع نقاط من الماء فيه دون أن تسيل.

في البداية، يتسطح الظفر قبل أن يصبح مقعرا، وقد تتقعر أظافر اليدين قبل القدمين، وذلك لأن أظافر اليدين أقل قساوة بطبيعتها.

فضلا عن ذلك، يمكن أن تكون أظافر الطفل الوليد رقيقة ومقعرة، ولا يدل ذلك على وجود مشكلة مرضية، وقد تبقى تموجات الأظـافر لفترة تصل إلى سنتين بشكل طبيعي.

لكن تقعر الأظافر في الأعمار الأكبر غالبا ما يشير إلى وجود حالة مرضية.

ولذلك، يحذر المتخصصون من أن هذا التغيير، يمكن أن يكون ناتج عن عدة عوامل، مثل نقص الحديد أو فقر الدم.

ناهيك أنه يمكن أن يكون أحد أعراض بعض أمراض الكلى أو الكبد أو الغدة الدرقية.

بالإضافة إلى داء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة مرضية وراثية، تجعل البدن يمتص قدرًا كبيرًا جدًا من الحديد من طعامك الذي تتناوله.

خطوط بو/ Beau’s Lines

إنها أخاديد أو فجوات تعبر الظفر من جانب إلى آخر. تحدث بسبب توقف نمو الظفر، لسبب ما (على سبيل المثال، ضربة قوية للإصبع).

يمكن أن تظهر في حالات مرض السكري، خاصة عندما لا يتم السيطرة على المرض بشكل جيد.

أظافر تيري/Terry’s nails

يعني هذا التغيير أن الظفر يظهر معضمه بلون أبيض شاحب، ويوجد شريط من اللون الوردي عند طرف الظفر.

وهي المنطقة المعروفة باسم الشريط البعيد.

وأوضح الخبراء من المركز الطبي Dosfarmas: “إنها تظهر في حالات مرض السكري الخاضع للسيطرة أو أمراض الكبد أو الكلى”.

أظافر صفراء

غالباً ما يزعجنا منظر الأظافر الصفراء ونرجُعه دوما لسوء استخدام مزيل الأظافر أو المبالغة في طلائها، إلا أن ماخفي هو أعظم

أسباب اصفرار الأظافر

يحدث اصفرار الأظـافر نتيجة عدوى بكتيرية أو فطرية تصيب الأظـافر.

المبالغة في طلاء الأظافر بشكل يومي واستخدام طلاء أظافر ذي نوعية سيئة يؤديان إلى اصفرار الأظـافر.

قد يعاني الشخص من مرض الوذمة اللمفية أو الانصباب الجنبي وهذا سبب مرضي لاصفرار الأظـافر.

تساهم أمراض الكبد مثل التهاب الكبد المزمن باصفرار الأصابع.

الإصابة بأمراض الرئة مثل انتفاخ الرئة أو توسع بالقصبات الهوائية.

الإفراط في التدخين يؤدي إلى اصفرار الأصابع.

اتباع بعض الأساليب والعادات السيّئة كعدم تناول الأغذية الصحية وإهمال نظافة الأظـافر.

Acropachy/ تعجر الأظـافر

تعجر الأظـافر عبارة على تشوهات تصيب أظافر القدم أو اليدين. فتتسع أطراف الأصابع أكثر وتنحني الأظـافر حولها، مما يجعل شكلها نصف دائري.

إنها تشير إلى أن الشخص يعاني من أمراض الكبد أو الكلى، كما أنها تبرز أيضًا عند الأشخاص المصابين بالإيدز.

المسامير المنقطة

تظهر الأخاديد على الأظـافر، على غرار العلامات الصغيرة بسبب تلقي لكمة أو ضربة.

تحدث بشكل متكرر عند الأشخاص المصابين بالصدفية، حيث تظهر ثقوب صغيرة أو حتى يتم فصل جزء من الظفر.

النزوف الشظوية

هي بقع دم صغيرة تبدو كالشظايا، وتظهر تحت الظفر عندما تتضرر الشعيرات الدموية على طول فراش الظفر، وهو الجلد الواقع تحت الظفر وتنفجر.

وتشاهَد من خلال الظفر كميات صغيرة من الدم الخارج من الأوعية المتضررة، فيصنع النزف خطًا يشبه الشظية باتجاه نمو الظفر.

ويمكن للنزوف الشظوية أن تحدث في أي من أظافر أصابع القدم أو اليد.

الأسباب: قد تظهر النزوف الشظوية بعد إصابة أو رضة في الظفر، فيمكن لارتطام إصبع القدم بشيء ما أو أذية إصبع اليد أن يتسبب بضرر في الأوعية الدموية على طول فراش الإصبع المتأذي، وبنزفٍ تحت الظفر.

علاوة على ذلك، تحدث بسبب بعض الالتهابات المتعلقة بالقلب، مثل التهاب الشغاف أو التهاب الأوعية الدموية.

أصابع أبقراط

إنه تغيير يطرأ على أصابع القدمين أو اليدين، يُبرز الظفر أكثر سمكا أو أكبر من المعتاد.

وقد يبدو الجلد بجوار الأظافر لامعا، أو قد تنحني الأظـافر أكثر من المعتاد عندما تنظر إليها من الجانب.

ويرتبط هذا التغيير بالأمراض التي تؤثر على كمية الأكسجين في الدم. على غرار، سرطان الرئة.

الأظـافر الهشة

إنها واحدة من أكثر مشاكل الأظـافر شيوعًا وهناك العديد من الأسباب، التي تجعلها أظافر ضعيفة وتنكسر بسهولة. في كثير من الحالات، يرجع ذلك إلى عوامل خارجية يمكن تجنبها.

بالإضافة إلى ذلك، تعد أيضا أحد الأسباب المحتملة للشيخوخة على الرغم من أن الأظـافر يمكن أن تصبح هشة، بسبب نقص العناصر الغذائية، مثل الزنك أو الحديد.

كما يعمل فيتامين سي على تسريع إنتاج الكولاجين، وهي المادة المسؤولة عن نمو الأظـافربشكل أسرع وأقوى.

فضلا عن ذلك، فإن فيتامين (د) ضروري للحصول على لمعان وقوة.

نقص الفيتامينات

وأوضح الخبراء في هذا الشأن، أن “نقص الفيتامينات ينجر عنه الأظـافرالضعيفة والهشة والباهتة”.

وبالمثل، يمكن أن يتسبب التعرض المطول للطلاء في تقصف الأظافر وتشققها. بشكل عام، يمكن أن يؤدي سوء استخدام الطلاء إلى جعلها خشنة وباهتة.

هذا ومن الممكن أيضًا أن تكون بسبب الرطوبة الزائدة أو استخدام منتجات التنظيف بدون قفازات.

الاحتمال الآخر هو أنها تصبح هشة بسبب تغير في الغدة الدرقية.

في ذات السياق، تعتبر الأظافر الهشة، واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا، ولحسن الحظ، يمكن معالجتها.

نصائح لحماية الأظـافر:

فيما يلي استعرضت المجلة بعض النصائح الأكثر فائدة التي قدمها خبراء مركز DosFarma الطبي لحماية الأظافر:

اجعلها قصيرة

كلما طالت الأظافر، زاد احتمال تعرضها للكسر أو التشقق، خاصةً إذا لم تكن قوية بما يكفي.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأظـافر الطويلة على تعزيز تراكم الكائنات الحية الدقيقة تحتها وتسبب العدوى.

اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن

لقد علقنا بالفعل على أهمية الزنك (الموجود في الكبد واللحوم الحمراء أو البندق) والحديد (في المأكولات البحرية والسبانخ واللحوم الحمراء).

فضلا عن فيتامين ج (بروكلي، فلفل أحمر، كيوي، برتقال …)، وفيتامين د (ضوء الشمس) وفيتامين “هـ”.

في الحقيقة، هذا الأخير هو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في اللوز والبندق والخضروات الورقية والزيوت النباتية.

ينصح الصيادلة إذا لزم الأمر، بأنه بالإمكان تناول هذه العناصر الغذائية عن طريق المكملات الغذائية، من أجل تسهيل استعادة صحة الأظـافر”.

لا تسيء استخدام طلاء الأظـافر

عادة لا تؤثر عمليات تجميل الأظـافرالدائمة عليها، لكن إذا تم طلائها بمنتجات رديئة الجودة، فربما تعيق مكونات الطلاء الكيميائية التكوين الطبيعي للكيراتين.

إذا لاحظت أن الطلاء تسبب في بعض التغيرات على الأظـافر، فمن الأفضل تجنب هذه المنتجات واتركي أظافرك بدون طلاء لبضعة أسابيع حتى تستعيد قوتها.

لا تستخدم المواد الكيميائية دون حماية

مبيضات ومنظفات وأسيتون … كل هذه المنتجات تضعف الأظـافر إذا استخدمتها بانتظام.

يجب على أولئك الذين ينظفون بانتظام باستخدام عنصر كيميائي قوي، ارتداء القفازات.

تجنب الرطوبة الزائدة

الحفاظ على أظافرك نظيفة وجافة هو أحد مفاتيح قوتها وصحتها.

يؤدي فائض الماء إلى تدهور البشرة ولوحة الظفر (السطح الوردي) وجفافها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرطوبة تسهل ظهور الفطريات والبكتيريا.

لذلك، يُنصح بترك اليدين تتنفس بشكل دوري وعدم الإفراط في استخدام القفازات والجوارب، خاصة إذا أمضينا وقتا في البيئات الرطبة.

وبالمثل، يجب أيضًا مراعاة هذه النصيحة عند غسل اليدين والقدمين. يجب علينا دائمًا تجفيفها جيدًا لتجنب الرطوبة المتبقية.

الحفاظ على الترطيب الكافي

يقول مركز DosFarma أن استخدام كريم مرطب لليدين سيُساعد على تقوية الأظـافر، وتلين الجلد ويحافظ على صحتها.

هذه الخطوة أكثر أهمية في الأشهر الباردة، لأن درجات الحرارة المنخفضة تجفف الجلد كثيرا.

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