تحدي جديد يتسبب بكارثة في لعبة الحبار (فيديو)

أدى الارتفاع في عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى علاج بعد إصابتهم بحروق إلى التحذير من تحدي جديد في لعبة الحبار squid game.

جاء ذلك بعد محاولة الأطفال لفت الأنظار على “تيك توك” عبر تحدي “honeycomb” (قرص العسل) الجديد باللعبة.

وفي هذا السياق، ترجمت وطن عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حديثها عن إصابات خطيرة لدى الأطفال منذ إطلاق البرنامج.

وتحدثت الصحيفة عن تعرض مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 عاماً لإصابات خطيرة جراء التحدي.

ويشار إلى أن التحدي الثاني في لعبة الحبار squid game، وهي سلسلة قدمتها منصة البث Netflix.

ويتم تصوير المتسابقين وهم يحاولون التقاط حواف بسكويت “قرص العسل”.

ويستمر الأمر حتى يتبقى شكل في المنتصف فقط. وأولئك الذين يفشلون يتم إعدامهم.

كما دفعت المشاهد بالأطفال إلى محاولة صناعة هذه الحلوى من الصفر في المنزل لدخول التحدي.

ويتضمن التحدي إذابة السكر عند 150 درجة مئوية لإنشاء خليط لزج، والذي يلتصق بالجلد مثل الصمغ.

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تحدي honeycomb

جمعية “Burn Association” البريطانية، نشرت صورة ليد محترقة على حسابها بتويتر حول الموضوع.

وكتبت الجمعية: “تشهد خدمات Burns ارتفاعًا في إصابات الحروق بعد #squidgame”.

وأضافت: “تحول تحدي لعبة الحبار #honeycomb إلى تريند ويحتاج الكثير منهم إلى جراحة للعلاج.”

ويشعر نائب رئيس BBA البروفيسور كيفان شكرلاهي، بالقلق من زيادة عدد الأطفال المصابين، ويخشى من كوارث أكبر.

ويقول شكرلاهي: “المشكلة هي أن درجة غليان السكر تزيد عن 150 درجة”.

ويضيف أن “أي انسكاب أو ملامسة للشراب بالجلد يسبب حروقًا أعمق بكثير تتفاقم بسبب التصاقه بالجلد.”

ومن المثير للقلق أيضًا أن الفئة العمرية للمرضى الذين تم إدخالهم مؤخرًا هي 11 إلى 15 عامًا وهناك عدد بحاجة إلى ترقيع الجلد.

ووجه البروفيسور البريطاني نصيحته في هذا الشأن “وهي أن نضع معايير عامة معروفة للطهاة عند طهي الحلوى أو المربى”.

ويشمل ذلك استخدام قفازات الفرن عند الطهي أو نقل أي خليط من شراب السكر، وبالطبع “إشراف الكبار على الطهي في بيئة مناسبة.”

أكثر من خمسة مرضى

وتابع أن المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية للحروق هي الماء الجاري البارد الفوري لمدة 20 دقيقة (تجنب الثلج).

وكذلك يجب لف المنطقة المصابة بشكل غير محكم بغشاء ملتصق واطلب العناية الطبية.

و خلال الأيام القليلة الماضية، تمت مشاهدة ما لا يقل عن خمسة مرضى بهذه الإصابات في وحدات الحروق التابعة لأمناء جمعية الحروق البريطانية.

ومن المحتمل أن يكون هناك آخرون.

علاوة على ذلك، من المحتمل أن تصل نسبة الإصابات فقط إلى وحدة الحروق، لذلك نحن قلقون من أن هذا قد يكون قمة جبل جليدي.

من جانبها حثت “نيكول لي”، رئيسة الممرضات في شبكة لندن وجنوب شرق بيرنز، مشاهدي البرنامج الناجح على توخي الحذر من هذا الاتجاه.

كما دعت نيكول على تويتر إلى توخي الحذر بعد ارتفاع حاد في إصابات الحروق ذات الصلة بـ تحدي لعبة الحبار الجديد.

ونشرت نيكول مقطع فيديو إرشادي على TikTok تظهر نفسها وهي تمزج السكر وبيكربونات الصودا قبل أن تتظاهر بسكب المقلاة الساخنة على يدها.

ولعلاج الإصابة الوهمية، تقترح نيكول تبريد جرح الحرق تحت ماء جاري بارد لمدة 20 دقيقة قبل إزالة جميع المجوهرات وطلب المشورة الطبية.

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إصابة فيروسية خطيرة

هذا وقالت نورا نوجنت، استشارية جراحة التجميل والحروق في مستشفى الملكة فيكتوريا عن ذلك.

وقالت نوجنت: “لقد أصبح تحدي قرص العسل في لعبة Squid Game اتجاهًا فيروسيًا خطيرًا”.

وأدى ذلك بحسب الاستشارية إلى “إصابة الأطفال والبالغين بحروق عند إمالة قرص العسل أو التعامل معه، وبعضها يتطلب جراحة متخصصة.”

وتابعت أنه مع احتياج السكر إلى التسخين إلى درجة حرارة تتراوح بين 121 و 130 درجة مئوية لإنتاج قرص العسل، فإن ملامسة الجلد عند درجة الحرارة هذه يمكن أن يسبب إصابة خطيرة بالحروق.

وإذا لامس أي شيء ساخن الجلد ، يجب تبريد المنطقة على الفور لمدة 20 دقيقة بماء جاري بارد.

وينبغي طلب المساعدة إذا كان الحرق يتطلب عناية طبية، وقم بتغطيته بغشاء ملتصق أثناء النقل إلى المستشفى أو الطبيب العام.

والأهم من ذلك، عدم السماح لأطفالك أو المراهقين بخوض هذا التحدي دون إشراف من الأسرة.

هذا وتصاعدت عمليات البحث على Google عن “وصفة قرص العسل” في المملكة المتحدة منذ إطلاق العرض الشهر الماضي.

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