” بتتحاسبين يوم القيامة”.. مودل روز شبه عارية في الهالوين!

أثارت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، ضجة بجرأتها في الهالوين.

جاسمين والبساط السحري

حيث تنكرت مودل روز بشخصية ديزني الشهيرة (جاسمين)، في فيلم (علاء الدين).

وظهرت روز بفستان جاسمين الأزرق، شبه العاري، والذي يغطي فقط المناطق الحساسة في جسدها.

بينما كان باقي جسد عارضة الأزياء السعودية، مكشوفاً تماماً.

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ونشرت مودل روز الصور عبر حسابها على (انستجرام)، معقبة: (اصطحبني في رحلة على البساط السحري).

انتقادات لجرأة مودل روز

وعلى الرغم من أن روز أصبحت جريئة في ملابسها مؤخراً، إلا أن متابعيها لم يعتادوا على الأمر.

وتعرضت للهجوم مجدداً، فجاء في التعليقات: (سوري بس هالمره لبسك اوڤر وتعدى حدوده ترى الدنيا بتروح بتتحاسبين يوم القيامة).

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وكتب آخر: (وشبابك فيما افنيته اول سوال راح تنسألين عنه الله يردك ردا جميلا ويهديك).

ونبهها آخر إلى أن شخصية (جاسمين) كانت متسترة، وكتب: (ترا ياسمينا متسترة في علاء الدين).

وعقب آخر: (كأنها رقاصة).

نقطة ضعف

وفي سياق آخر، خرجت مودل روز عن صمتها، وردت على اتهامات زوجها لها بالسرقة والتعاطي.

وانهارت مودل روز في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش عند سؤالها عن الانفصال.

وقالت روز: (من أولها تبغي تصيحني، ما أبغى أصيح بها اللقاء، أصعب شي في الحياة إن الشخص اللي يعرف نقطة ضعفك ويحاربك).

وأشارت روز إلى أن زوجها يعلم جيداً أنها لا يمكن أن تتعاطى المخدرات وتشرب الكحول.

وأكدت روز أنها لم تقم بسرقة زوجها كما ادعى الأخير، مشيرة إلى أنها كانت تصرف عليه لمدة 5 سنوات.

قانون أمريكا في الطلاق!

وتابعت: (الدليل إنه مُصر على رفع دعوى الطلاق في المحاكم الأمريكية والتي تجبر الطرف الأغنى على إعطاء نصف ممتلكاته للطرف الثاني).

وأشارت روز إلى أنها التزمت الصمت لأن الرد ليس وقته، مضيفة: (راح يجي يوم الناس لو فكرت تفهم لوحدها).

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وتابعت: (لما قررت أنفصل عنه، ما حبيت أتركه بدون شيء، فقدمت له مبلغ مالي ودفعت أقساط سيارته).

مودل روز: زوجي يريد نصف ثروتي

وأكدت عارضة الأزياء السعودية أنها كانت تدفع إيجار بيت طليقها إلى أن يجد عملاً بعدما ترك عمله في القنصلية.

وعبرت روز عن صدمتها حين طالب بنصف ثروتها، مما جعلها تتراجع عما قدمته له.

وأضافت: (ما حبيت عشرة 8 سنوات تنتهي بهالطريقة، خاصة علاقته مع أهلي).

وكشفت روز أنها رفعت قضية خلع في المحاكم السعودية وانها بإنتظار الحكم.

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