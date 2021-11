باريس سان جيرمان يتخذ القرار الصارم بشأن راموس

كشفت صحيفة فرنسية بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في فسخ التعاقد. مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس بعد يأس الفريق الباريسي من استعادة اللاعب لمستواه والثقة به داخل أرضية الملعب.

وأفادت صحيفة ” لو باريزيان” الفرنسية، بأن مسيرة الإسباني راموس مع فريق باريس سان جيرمان .قد تنتهي قبل بدايتها من الأصل، كما أن المسؤولين في النادي الباريسي يفكرون في فسخ التعاقد مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة، ” الخدمات الطبية في باريس سان جيرمان. لديها بعض الشكوك وغير مقتنعين بأن المتادور الإسباني راموس لن يعود للمنافسة بالسرعة والمستوى الذي تألق به مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وانتقل راموس بعد فشل المفاوضات في تجديد عقده مع الفريق الملكي الإسباني، ليقرر الرحيل والانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

لكن اللاعب لم يشارك بعد منذ انتقاله إلى صفوف النادي الباريسي. في أي مباراة رسمية بسبب الإصابات المتتالية التي تعرض لها في ربلة الساق.

وأردفت، ” الخدمات الطبية في نادي باريس سان جيرمان لديها بعض الشكوك وغير مقنعين بأن الإسباني راموس قد يعود إلى مستواه بشكل سريع كما كان عليه مع فريق ريال مدريد السابق”.

