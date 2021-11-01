باريس سان جيرمان يتخذ القرار الصارم بشأن راموس

كشفت صحيفة فرنسية بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في فسخ التعاقد. مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس بعد يأس الفريق الباريسي من استعادة اللاعب لمستواه والثقة به داخل أرضية الملعب.

باريس سان جيرمان وراموس

وأفادت صحيفة ” لو باريزيان” الفرنسية، بأن مسيرة الإسباني راموس مع فريق باريس سان جيرمان .قد تنتهي قبل بدايتها من الأصل، كما أن المسؤولين في النادي الباريسي يفكرون في فسخ التعاقد مع اللاعب.

Le Parisien : انهاء عقد سيرجيو راموس في باريس اصبح احتمالاً في الوقت الحالي !!.🚨🚨🚨🚨🚨 — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) October 31, 2021

وأضافت الصحيفة، ” الخدمات الطبية في باريس سان جيرمان. لديها بعض الشكوك وغير مقتنعين بأن المتادور الإسباني راموس لن يعود للمنافسة بالسرعة والمستوى الذي تألق به مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

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وانتقل راموس بعد فشل المفاوضات في تجديد عقده مع الفريق الملكي الإسباني، ليقرر الرحيل والانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

لكن اللاعب لم يشارك بعد منذ انتقاله إلى صفوف النادي الباريسي. في أي مباراة رسمية بسبب الإصابات المتتالية التي تعرض لها في ربلة الساق.

الشكوك في المستوى

وأردفت، ” الخدمات الطبية في نادي باريس سان جيرمان لديها بعض الشكوك وغير مقنعين بأن الإسباني راموس قد يعود إلى مستواه بشكل سريع كما كان عليه مع فريق ريال مدريد السابق”.

The termination of Sergio Ramos' contract with PSG is no longer science fiction. The Parisians now believe they may have made a mistake with his signing and it cannot be ruled out that they will finally stop counting on him. #PSG [@le_Parisien] pic.twitter.com/bGErib6HkI — Football Talk (@Football_TaIk) November 1, 2021

كما وبينت الصحيفة، أن فسخ التعاقد ليس هي الأولوية الأولى بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، لكنها تحتاج إلى مسألة وقت وغير مستبعدة عن إدارة النادي الباريسي، كما أن عقد راموس ينتهي مع الفريق في صيف عام 2023.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان برصيد 31 نقطة، كما ويليه فريق نيس في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

أما في ثالث الترتيب آتى فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 22 نقطة، وآتى فريق لنس الفرنسي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، كما وجاء فريق رين الفرنسي برصيد 19 نقطة، متساويًا بذلك فريق أولمبيك ليون بنفس الرصيد من النقاط.

لو باريزيان بخبر صادم ! باريس يفكر في خيار انهاء عقد راموس 💔 " خيار إنهاء العقد ، على الرغم من أنه ليس على أجندة اليوم ، لم يعد خيالًا علميًا ، حيث ان باريس سان جيرمان بدأ يعتقد بحقيقة انه ارتكب خطا بالتوقيع معه ، لا يزال ليس لديه تاريخ للعودة " pic.twitter.com/582YcxE61z — !! FRee (@Mshare_AL_harbi) October 31, 2021

وآتى فريق ستراسبورغ في المركز السابع برصيد 17 نقطة، مع فريق أنجيه ونانت وموناكو على الترتيب بنفس الرصيد خلال منافسات الموسم الجاري.

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