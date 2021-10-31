7 عادات صحية تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

كشف تقرير لصحيفة “الجارديان” ترجمته “وطن” عن عادات صحية تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

ويبدو أن بلوغ الأربعين من العمر، وكأنه علامة فارقة، إذ يبدأ الجسد في العمل ضدنا.

ومع بقاء متوسط ​​العمر المتوقع عند 81 عامًا للبالغين في بريطانيا، فإنه يمثل بالفعل نقطة منتصف الطريق، ولا يمكن إنكاره.

ووفق التقرير، يبدأ خطر الإصابة بالسرطان في الزيادة بعد سن الـ40.

كما تتضرر الخلايا بمرور الوقت. وبالنسبة للنساء قد يبدأ انقطاع الطمث في هذه المرحلة.

وتتغير في هذه الأثناء، تركيبة أجسامنا، وبعد سن الثلاثين نخسر حوالي 3-5 في المائة من العضلات كل عقد.

ويكون ذلك أمراً حتمياً، ما لم نقم بتضمين تمارين القوة في أنظمتنا.

تعديل نمط الحياة

لكن الكثير من سلبيات الشيخوخة يمكن السيطرة عليها أو حتى منعها من خلال تعديل نمط الحياة واتباع عادات صحية سليمة.

وتشير الدراسات في هذا السياق، إلى أن تبني العادات الصحية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 40 في المائة.

لذلك إذا كنت في الأربعينيات من العمر، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو إجراء فحص طبي.

ونقلت “الجارديان” عادات صحية و نصائح من الدكتورة أورسولا ليفين، الممارس العام للطب التكاملي في لانسرهوف بنادي الفنون.

وتقول ليفين إنه “بدءًا من سن الأربعين، يجب أن يكون الفحص الصحي الكامل هو التاريخ الرئيسي في دفتر يومياتك كل عام”.

فعالية العلاج

وتابعت:”كلما تم اكتشاف تغيير في صحتك مبكرًا، زادت فعالية العلاج.”

وتقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فحصًا صحيًا مجانيًا لمن هم أكبر من 40 عامًا كل خمس سنوات.

ويكون ذلك للتحقق من العلامات المبكرة للسكتة الدماغية أو أمراض الكلى أو أمراض القلب أو داء السكري من النوع 2 أو الخرف.

ولكن هناك الكثير من الاختبارات التي يمكنك إجراؤها في المنزل أيضًا واتباع عادات صحية وهي كالآتي:

1. قم بقياس خصرك بقطعة من الخيط

ويذكر عالم أمراض السكري الرائد الدكتور روي تايلور، مؤخرًا أن عدم القدرة على ارتداء البنطال الذي ارتدته في العشرينات من العمر، يمكن أن يكون علامة على أنك تحمل الكثير من الدهون وأنك معرض لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويتابع أن حجم الخصر هو مؤشر مهم للصحة لأن الدهون المخزنة حول الوسط، يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص، إذ تتراكم حول أعضاء مثل الكبد والبنكرياس وتزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن هذا الاختبار بدائي بعض الشيء، حسب الدكتور مايكل موسلي، الذي ابتكر النظام الغذائي 5: 2، و لديه علامة مختلفة للصحة الجيدة.

و يوضح موسلي: “نحن نعلم أن نسبة الخصر إلى الطول مؤشر مفيد للصحة، من الناحية المثالية يجب أن يكون محيط الخصر لديك على الأكثر نصف طولك”.

ويردف: “لكنك لست بحاجة إلى شريط قياس – فقط أمسك بقطعة من الخيط طالما أنك طويل. قم بطيه من المنتصف ومعرفة ما إذا كان يناسب محيط خصرك”.

إذا لم يحدث ذلك ، فلا داعي للذعر ، لكنه شيء يجب العمل عليه. يضيف الدكتور موسلي: “من المرجح أن يؤدي تقليل محيط الخصر إلى نصف طولك إلى تحسين صحتك على المدى الطويل وتعزيز مناعتك”.

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2. حان الوقت لتسلق السلالم

إذا كنت تريد اختبارًا سريعًا لترى كيف يتأقلم قلبك، اصعد أربع طوابق من السلالم (60 درجة) ووقت نفسك. يقول الدكتور خيسوس بيتيرو ، طبيب القلب في مستشفى جامعة آكورونيا، في إسبانيا، الذي قدم بحثه في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب العام الماضي.

ووجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “جاما نتوورك أوبن” أن الحصول على اللياقة في الأربعينيات والخمسينيات من العمر يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنحو 35 في المائة – وهو يقي بشكل خاص من أمراض القلب.

3. تحقق من وجود كتل أو نتوءات

يجب على النساء من جميع الأعمار -وخاصة أولئك في الأربعينيات وما فوق- فحص صدورهن بانتظام.

وتوصي الدكتورة زوي ويليامز، بالقيام بذلك “بشكل مثالي مرة واحدة في الشهر” وتقول إنه ليس مجرد كتل يجب أن نبحث عنها. “هناك العديد من العلامات المختلفة مثل تهيج أو تنقر الجلد على الثدي أو الجلد المتقشر في منطقة الحلمة”.

وتابعت: “إذا لاحظت أي تغييرات غير عادية، فمن المهم الاتصال بطبيبك في أقرب وقت ممكن”.

4. الوقوف على ساق واحدة

تعد القدرة على التوازن على ساق واحدة مؤشرا قويا على طول العمر والصحة، وفقا لدراسة أجراها مجلس البحوث الطبية، والتي تتبعت 5000 شخص ولدوا في عام 1946 طوال حياتهم.

أولئك الذين استطاعوا تحقيق التوازن على ساق واحدة لأكثر من 10 ثوانٍ وعينين مغمضتين، ثم الوقوف والجلوس على كرسي 37 مرة في 60 ثانية -أو 35 مرة بالنسبة للنساء- يميلون إلى التمتع بمتوسط ​​عمر أفضل عند زيارتهم مرة أخرى بعد 13 سنة.

يقول الدكتور موسلي: “التوازن شيء نأخذه كأمر مسلم به”. “إنها تمكنك من التحرك بثقة خلال الحياة ولكن لسوء الحظ، يتدهور توازننا عندما تصل إلى الأربعينيات من العمر”.

يستخدم الدماغ رسائل من المستقبلات في أذننا الداخلية وعينينا وعضلاتنا ومفاصلنا لإبقائنا في وضع مستقيم. إذا كان توازننا معطلاً ، يمكن أن يكون علامة عامة على تدهور صحة الدماغ.

“إن ممارسة الوقوف على ساق واحدة مرة واحدة في اليوم هي طريقة بسيطة لتحسين وضعيتك وتوازنك. عندما أقوم بغسل أسناني، أضبط مؤقتًا، وأقف على ساق واحدة، وأنتقل من ساق إلى أخرى.

ويدعو الدكتور موسلي، إلى تكرار عادات صحية مثل هذه كل يوم، ومحاولة زيادة عدد الثواني و العمل لمدة تصل إلى دقيقة إذا أمكن ذلك.

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5. قياس ضغط الدم والكوليسترول

يعاني ما يقرب من 40 في المائة من البالغين من ارتفاع الكوليسترول المرتفع أو المرتفع الحدودي، وفقًا لإحصاءات NHS، وتزداد المستويات مع تقدم العمر.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بطلب إجراء اختبار إذا كان عمرك 40 عامًا أو أكثر ولم تخضع للاختبار من قبل، خاصةً إذا كان ارتفاع الكوليسترول أو مشاكل القلب موجودة في عائلتك.

لا توجد أعراض لارتفاع الكوليسترول في الدم، لذا فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي فحص الدم.

ويرتفع ضغط الدم أيضًا مع تقدم العمر، وذلك بفضل انخفاض الأنسجة المرنة في الشرايين، ومرة ​​أخرى يمكن أن يكون بلا أعراض.

وتقول الدكتورة نيغات عارف، طبيبة عامة ومقرها باكينجهامشير: “حوالي 90 في المائة من المرضى ليس لديهم أعراض”. “لكن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون له تأثيرات تغير الحياة ، مثل التسبب في نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو إتلاف كليتيك أو حتى فقدان البصر.”

تحتاج النساء على وجه الخصوص إلى إدراك ارتفاع ضغط الدم؛ و أفاد باحثون من النرويج في وقت سابق من هذا العام أنه حتى القراءات المرتفعة قليلاً من سن الأربعين كانت عامل خطر قوي للإصابة بنوبة قلبية في السنوات الـ 16 المقبلة.

170000 بريطاني يموتون سنويًا بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الدورة الدموية، وفقًا لأبحاث جامعة كامبريدج.

كما أن خفض الكوليسترول وضغط الدم – من خلال الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة وفقدان الوزن وتقليل الملح – يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة أربعة أخماس.

6. المس أصابع قدميك

تنكس العمود الفقري ومشاكل الظهر تصبح أكثر شيوعًا بعد سن الأربعين، كما تقول طبيبة العظام ناديا عليبهاي. لحماية صحة ظهرك على المدى الطويل، تقول إن الحفاظ على المرونة أمر أساسي للغاية.

“في عالم مثالي ، يجب أن نكون قادرين على لمس أصابع قدمنا ​​في الأربعينيات من العمر، لأنها تظهر المرونة في أسفل ظهرك، وعضلات المؤخرة والكاحلين، وأوتار الركبة.

المرونة ضرورية للدورة الدموية المناسبة ومرونة العضلات؛ يساعد لمس أصابع القدم على منع العضلات من الانقباض وقصرها وضيقها “.

وجدت دراسة نشرت في مجلة Heart and Circulation Physiology أن القدرة على لمس أصابع قدميك قد تعني أن شرايينك في حالة جيدة أيضًا.

ووجد الباحثون علاقة بين ضعف المرونة وتصلب الشرايين في مجموعة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 وما فوق.

إذا لم تتمكن من النزول إلى هذا الحد، فأنت بحاجة إلى التدريب. يقول Alibhai: “إذا كنت تكافح، فابدأ بحركة بطيئة للأمام”.

قم بالتمدد لأعلى وإطالة عمودك الفقري قبل الطي للأمام.

حافظ على عمودك الفقري مستقيماً وإذا كنت بحاجة إلى ثني ركبتيك ، فالرجاء القيام بذلك. لا تدفع نفسك بعيدًا ، فالبطء والثبات يفوز بالسباق “.

يقول الدكتور عارف: “أرى الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الظهر في الوقت الحالي”.

وعادة ما يكون وضع هؤلاء مرتبطًا بالانحناء على الشاشات.

وإذا كنت تعلم أنه يمكنك لمس أصابع قدميك، فأنت تقوم بإطالة الحبل الشوكي والعصب الوركي وأنت تعلم أنك تتمتع بمرونة جيدة.

7. قم بفحص الجلد

يوصي الاطباء دائمًا بالحصول على فحص منتظم (مرة واحدة سنويًا) في عيادة متخصصة بمجرد بلوغك سن الأربعين. كما يقول الدكتور ديفيد جاك، طبيب التجميل وخبير العناية بالبشرة.

وتقوم عيادات الجلد المتخصصة بذلك كل يوم، لذا إذا كان هناك شيء غير عادي قد لا يتعرف عليه الطبيب، فيمكن تشخيصه وعلاجه بسرعة على الفور.

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